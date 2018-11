Die totale Verzückung: So sieht es aus, wenn am Hockenheimring 100 000 Fans ihre Helden und mit ihnen eine riesige Party feiern.

Von Peter Wiest

Hockenheim. Irgendwann gegen Mitte der Show kommt es: Stephan Weidner zitiert tatsächlich Goethe. "Wer nicht mehr irrt, der lasse sich begraben", holt der Bassist und Texte-Schreiber der Böhsen Onkelz den Dichterfürsten auf die Bühne des Hockenheimrings. Und gesteht, passend zum Goethe-Zitat, dass seine Band "in der Vergangenheit eine Menge Scheiß gemacht" habe, wie er sagt. Ob er damit auf die Zeit anspielt, in der die Böhsen Onkelz zur Skinhead-Szene gerechnet wurden und manche ihrer Texte wegen "gewaltverherrlichender, pornografischer und nationalsozialistischer Tendenzen", wie es damals hieß, auf den Index gesetzt wurden, sagt Weidner zwar nicht konkret. Aber nicht zuletzt auch, da er auf der Bühne keine zehn Minuten vorher das Flüchtlings- und Kriegselend dieser Welt und speziell das Unglück der Ukrainer und Syrier angeprangert hat, darf man wohl annehmen, dass dies eine Abbitte an die damalige Zeit sein soll.

Jetzt, im Jahr 2015, kommt eine neue Zeit. Eine Zeit, in der die Onkelz wieder da sind, zurück auf der Bühne. "Macht Platz für eine neue Zeit - Wir bleiben", heißt denn auch der neue Song, den sie in Hockenheim erstmals live spielen. Er ist symptomatisch für alles, wofür die Onkelz heute stehen: Mit der Kraft von gestern, aber anscheinend mit einem neuen Bewusstsein wollen sie da weiter machen, wo sie damals aufgehört haben.

Ob das die Onkelz-Fans, die ihnen so lange schon die Treue halten, wirklich so genau interessiert, weiß keiner. Denn die kommen zu diesen Konzerten in erster Linie, um zu feiern. Um abzufeiern, so wie sie sich das vorstellen; um ihre Helden und deren Songs zu zelebrieren - und auch sich selbst und die ganze Onkelz-Familie.

Wenn man so ein Konzert besucht, ist das eigentlich Beeindruckende gar nicht so sehr diese Band da vorne auf der Bühne; auch nicht die gigantische Show mit Lasern, Videos und Feuerwerk auf der größten Bühne der Welt. Nein, es sind diese Fans: Einfach irre, was da abgeht! Wie sie jeden einzelnen Song textsicher mitsingen oder zumindest mitgrölen; wie sie zwischen den Songs immer wieder "Oh, wie ist das schön" intonieren, wie sie tanzen, rocken, hüpfen, springen, wie einzelne "Cheerleader" die Mitsänger dirigieren und wie sie sich ein ums andere Mal fast alle gegenseitig um den Hals und in die Arme fallen: Das sieht man so bei keiner anderen Band.

Da fällt es denn auch kaum ins Gewicht, dass die Böhsen Onkelz musikalisch betrachtet bestenfalls eine mittelprächtige Rock’n’Roll-Combo sind. Die Songs sind fast allesamt mehr oder minder nach dem gleichen Schema und Muster gestrickt: Rockiges Riff; eingängiges Thema mit einer Melodie zum Mitsingen; kleines Gitarrensolo; noch ein Riff - und Schluss. Selbst Stephan Weidner nennt diese Songs in Hockenheim "Gassenhauer" - und ja, genau das sind sie. Die Band selbst, das sind keine Gesangs- und schon gar keine Instrumental-Virtuosen: Es sind einfach nur grundsolide Rock-Musiker.

Worin liegt dann das Geheimnis des Erfolgs? 200 000 Fans kamen immerhin im letzten Jahr zu den zwei Comeback-Shows an den Hockenheimring; in diesem Jahr sind es bei vier Konzerten fast doppelt so viele: Unglaublich, wie diese Band die Massen immer noch elektrisiert! "Wir feiern uns, solange es uns gibt, auch wenn nicht jeder Arsch uns liebt" heiß es in ihrem Song "Gehasst, Verdammt, Vergöttert". Und vorher: "Wir sind nicht von dieser Welt … und tun, was uns gefällt". Das trifft es ziemlich genau, wie auch die beiden Konzerte am zurückliegenden Wochenende gezeigt haben: Es ist dieses Gefühl, eine eingeschworene Gemeinschaft zu sein, die zumindest auf Zeit mal heraustritt aus den vermeintlichen Zwängen und Konventionen der Gesellschaft, die drei Konzertstunden oder noch besser gleich ein ganzes Konzertwochenende lang eins ist mit 100 000 Gleichgesinnten.

Und natürlich mit dieser Band, die dieses Gefühl für sie ausdrückt und in der es sich manifestiert und offenbart. Da spielt es denn auch so gut wie keine Rolle, wenn musikalisch mal was danebengeht, da "es halt doch was anderes ist, hier am Ring zu spielen als im Proberaum", wie Stephan Weidner den einen oder anderen Misston entschuldigt. Was soll’s? Schließlich ist das hier eine einzige große Familienfeier - und nur darum geht es. Und da muss es wirklich nicht nur perfekt zugehen - schließlich bleibt doch am Ende sowieso alles in der Familie …

