Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Ein dreistöckiger Lastwagen fährt gegen 18 Uhr am Schlachthof vor. Er kommt über die Autobahn von Sinsheim. An Bord sind über hundert Schweine auf ihrem letzten Weg. Manche sind schwer gezeichnet von Schlägen durch das Hineinpferchen in die engen Boxen.

Schweine sind schlaue Tiere, sie spüren, was sie erwartet. Und sie schreien vor Angst. Dreimal wöchentlich wiederholt sich dieses Geschehnis - der Mannheimer Schlachthof arbeitet wieder.

Vor einem Jahr hat das Kommunale Fleischversorgungszentrum Mannheim (FVZ) aus Finanzgründen geschlossen. Seit Kurzem werden wöchentlich wieder über 1300 Schweine zur Schlachtbank geführt. Gleichzeitig flammen die Proteste wieder auf.

Über 70 Tierfreunde sind jüngst für die Aktion "Ein Licht der Hoffnung" vor dem Firmentor zusammengekommen. "Wir wollen regelmäßig friedlich auf das kurze und trostlose Leben der Tiere hinweisen", sagt Karoline Neubauer, die Organisatorin.

Fleischgroßhändler Dirk Schwan, einer der vier Gesellschafter der neuen Regio Schlachthof GmbH, will von Misshandlungsvorwürfen nichts wissen: "Wir erfüllen die Auflagen nach und nach und halten die Standards ein." Zurzeit werden 150 Tiere pro Stunde geschlachtet, aber Schwan hat größere Pläne. Die Zahl muss sich fast verdoppeln, um den Betrieb rentabel zu gestalten.

Mit der neuen Marke "Regionale Schlachtung" will er jetzt punkten. Schwan ist stolz, nach einem Jahr Pause beim Schlachthof wieder etwa 20 Jobs anzubieten. "Unsere Gesellschaft hat in eine hochmoderne Anlage namens 'Butina' investiert", erklärt er. Sie werde online gesteuert und soll laut Hersteller "weniger gestresste Schweine" garantieren.

Der Chef der Fleischer-Innung Mannheim-Heidelberg, Dieter Krauß aus Neckargemünd, begrüßt einen Schlachthof mit kurzen Anlieferungswegen. Das sei gut für Fleischproduzenten und Bauern aus der Metropolregion. Allerdings hänge die Qualität der Arbeit von der Menge der Schlachtungen ab.

Eine Massenproduktion sei weder im Interesse der Verbraucher, noch dem der Tiere. "Je höher die Auslastung, desto größer die Gefahr, dass Schlachten nicht mehr 'sauber' vor sich geht", so Krauß weiter. Gerade nach den jüngsten Vorfällen käme dem neuen Betreiber und den Mannheimer Veterinären dabei eine besondere Verantwortung zu.

Das zeigt der Blick in die Vergangenheit: Schon vor Jahren sollen sich hässliche Szenen im FVZ abgespielt haben. Der frühere Mitarbeiter Peter Schaper berichtet von tagelangen Ausfällen der Betäubungsanlage und legt dazu Beweise vor.

"Weil wir für Großkunden tausende Schweine in der Woche schlachten mussten, wurde einfach weitergearbeitet, ohne Rücksicht auf das Leid der Tiere, die bei vollem Bewusstsein gemetzelt wurden", berichtet er gegenüber RNZ. Die damals zuständigen Veterinäre hätten nur zugeschaut.

Als er seine Bedenken gegen diese Art der Massentötung bei der Berufsgenossenschaft gemeldet habe, sei er abgemahnt worden. Heute leide er aufgrund des Kohlendioxids, das bei der Schlachtung eingesetzt wurde, an einer Lungenkrankheit.

Stefan Kampa, der Ex-Chef des FVZ, behauptet indessen, die amtlich zugelassene Betäubungsanlage sei nie tagelang ausgefallen. Auch seien keine Tiere bei vollem Bewusstsein gemetzelt worden. Und Mitarbeiter habe er auch nicht abgemahnt, weil sie tierschutzrechtliche Bedenken vortrugen.

Edmund Haferbeck von der Tierrechtsorganisation PETA hält dagegen, dass falsche Betäubung an der Tagesordnung war und immer noch sei. Auch die "Butina" im Mannheimer Schlachthof sei nicht tierschutzgerecht. Wenn Schweine Luft mit hohem Kohlendioxid-Anteil einatmeten, hätten sie immer das Gefühl, zu ersticken.

Darauf reagierten sie mit Panik. Unzureichende Betäubung sei das Hauptproblem, weil Schweine durch einen Messerstich entblutet werden, was den Tod verursacht.

Dann erleiden sie Schmerzen, die tierschutzrelevant sind. Der Todeskampf dauere 15 bis 20 Sekunden. Ein Online-Hightech-Gerät könne dieses Leid nicht verhindern, sagt Haferbeck.