Von Harald Berlinghof und Olivia Kaiser

Mannheim. Ein Stück Mannheimer Geschichte geht verloren - das mag schmalzig klingen, ist in diesem Fall jedoch durchaus angebracht: Gestern wurde der Mercedes-Stern vom Dach des Hochhauses am Parkring nahe der Konrad-Adenauer-Brücke abmontiert.

Der Stern, der seit 1960 das Hochhausdach schmückte, war nicht nur ein markanter Teil der Mannheimer Skyline, sondern hatte für viele Bürger auch etwas Identitätsstiftendes. "Wenn wir von der anderen Rheinseite nach Mannheim fuhren, dann sagte meine Mutter immer: ,Da ist der Stern, jetzt sind wir zu Hause’", erinnert sich Gabriele Neusch.

Sie ist in dem Hochhaus am Rhein aufgewachsen. 1967 zog sie mit ihren Eltern ein. Heute wohnt Gabriele Neusch im Stadtteil Lindenhof und vermietet zwei Wohnungen im Gebäude. Für sie war der Stern einfach schon immer da. Dass er weg muss, stimmt die Mannheimerin traurig. "Es ist ein Wahrzeichen der Stadt, ebenso wie der Wasserturm. Hoffentlich reißen sie den nicht auch noch ab."

Für viele Mannheimer ist der Stern in seiner Symbolkraft tatsächlich mit dem Wasserturm gleichzusetzen. Immerhin hat Carl Benz hier das Auto erfunden, im Stadtteil Waldhof steht heute noch das Mercedes-Benz-Werk - das so heißen darf, obwohl die Konzernmutter längst den Namen Daimler trägt.

Dessen ist man sich bei der Daimler AG wohl durchaus bewusst, vielleicht wollte man sich deshalb dort nicht zur Sachlage äußern, wie Pressesprecher Dietmar Göllner am Montag auf RNZ-Anfrage mitteilte.

Fest steht: Die Daimler AG hat bereits mehrere solcher Sterne in Deutschland entfernen lassen, beispielsweise in Gelsenkirchen. Sie passten nicht mehr zur Werbestrategie des Konzerns, hieß es bei der Demontage im Ruhrgebiet. In Mannheim soll das Auslaufen eines Mietvertrags der Dachfläche der Grund sein.

Als gestern Vormittag der Kran in der Rheinvorlandstraße aufgestellt wird und die Arbeiter beginnen, den Stern aus seinem Gewinde zu lösen, steht Gabriele Neusch vor dem Haus. Bei ihr ist Paolo Valenti. "Früher hat er ja noch weiß-blau geleuchtet und sich gedreht", erinnert er sich und seufzt. Valenti ist die gute Seele des Hauses und ehrenamtlicher Hausmeister.

Er hat die Schlüssel zum Dach. "Wenn Reparaturen am Stern vorgenommen wurden, habe ich immer aufgeschlossen", erzählt er. Vor zwei Jahren sei noch einmal die Beleuchtung ausgetauscht worden.

Mit ein paar Freunden war Paolo Valenti am Dienstagabend noch einmal oben, um dem Stern Lebewohl zu sagen. "Da war uns allen etwas komisch zumute." Als der Stern dann mit dem Kran vom Dach gehievt und langsam nach unten gelassen wird, machen Gabriele Neusch und Paolo Valenti Erinnerungsfotos mit ihren Handys.

"Uns blutet das Herz", sagt Gabriele Neusch. Schließlich liegt der Stern auf der Straße. Trotz seiner fünf Meter Durchmesser wirkt er viel kleiner als hoch oben auf dem Dach. Damit der Stern seine Reise antreten kann, wird er zerkleinert. Das Mercedes-Logo wird aber nicht verschrottet, sondern kommt als Exponat ins Automuseum Dr. Carl Benz von Winfried Seidel nach Ladenburg.

Das kahle Dach sieht seltsam ungewohnt aus. Irgendwie nackt. Doch so soll es nicht bleiben: Der Mercedes-Stern wird durch eine Logo-Sonne des türkischen Lebensmittelhändlers BLG Kardesler Group ersetzt. Die Unternehmensgruppe ist durch die Marken Suntat und Baktat bekannt und hat ihren Sitz in Mannheim. Wenn alles planmäßig läuft, ziert ab Ende August also ein neues Logo die Mannheimer Skyline.