Mannheim (pol/fro) Am Samstagnachmittag wurde ein 87-jähriger Mann Opfer von drei bislang unbekannten Trickbetrügern. Unter dem Vorwand, seine Wohnung kaufen zu wollen, verschaffte sich das Trio Zugang zur Wohnung des Seniors.

Bei der Besichtigung verriet der Mann den Tätern sein Geldversteck. In einem unbeobachteten Moment entwendeten sie das Bargeld in Höhe von 1800 Euro. Dabei nutzten die Täter aus, dass der Mann an Demenz leidet, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend, nicht vertrauensseelig zu sein und stets kritisch zu hinterfragen. Fremde sollten nicht in die Wohnung gelassen und niemals mehr Bargeld als unbedingt nötig zu Hause aufbewahrt werden.

Weiterhin sollten die Türsprechanlage und der Türspion genutzt werden. Die Haustüre sollte nur mit vorgelegter Sperrvorrichtung (Kette/Riegel) geöffnet werden. Stehen Amtspersonen in Zivil vor der Tür, sollte man sich immer Dienstausweise vorzeigen lassen. Ebenso sollte man keine nicht bestellten Handwerker ins Haus oder die Wohnung lassen. In solchen Fällen sollte man telefonisch Rücksprache mit der betreffenden Firma halten.

Im Zweifelsfall sollte die Polizei gerufen werden. Weiterhin rät die Polizei, sich das Aussehen von Tatverdächtigen oder Tätern einzuprägen. Ausführlich beraten wird auch bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim unter 0621/1741212.