Von Anica Edinger

Heidelberg. Stabswechsel im Kuratorium der Portheim-Stiftung, dem Träger des Völkerkundemuseums in der Hauptstraße 235: Prof. Axel Michaels, Seniorprofessor und ehemaliger Leiter der Abteilung Kultur- und Religionsgeschichte Südasiens am Südasien-Institut der Universität Heidelberg, hat den Posten des Kuratoriumsvorsitzenden von Oberbürgermeister Eckart Würzner übernommen. Damit könnte sie nun endlich enden – die lange Leidensgeschichte des Völkerkundemuseums und des Kuratoriums der Portheim-Stiftung.

Der Hintergrund: Im Jahr 2016 brach ein erbitterter Streit im alten Kuratorium aus. Es ging um eine bessere finanzielle Ausstattung des Museums, letztlich aber auch um Personalia. Der Streit gipfelte 2018 in der Abberufung des bis dahin Vorsitzenden Peter Koepff, Kulturbürgermeister Joachim Gerner schied aus dem Gremium aus, Würzner übernahm den Vorsitz, es wurden neue Kuratoren hinzugewählt – 2018 auch der Indologe Michaels. Dass Würzner nun wieder aus dem Kuratorium ausscheidet, zeigt auch eines: Es ist gelungen, Museum und Stiftung auf stabile Beine zu stellen. Dafür sorgte auch der Gemeinderat, der den Zuschuss für das Völkerkundemuseum von ehemals 8000 Euro im Jahr auf mittlerweile 200.000 Euro erhöhte.

Hintergrund > Das Kuratorium der Josefine und Eduard von Portheim-Stiftung kümmert sich um alle Stiftungsangelegenheiten. Es wurde zuletzt 2018 neu besetzt, nachdem es über Monate weg nicht beschlussfähig war und letztlich der damalige Vorsitzende Peter Koepff vom Regierungspräsidium Karlsruhe [+] Lesen Sie mehr > Das Kuratorium der Josefine und Eduard von Portheim-Stiftung kümmert sich um alle Stiftungsangelegenheiten. Es wurde zuletzt 2018 neu besetzt, nachdem es über Monate weg nicht beschlussfähig war und letztlich der damalige Vorsitzende Peter Koepff vom Regierungspräsidium Karlsruhe abgesetzt wurde. Vergangene Woche hat sich das Kuratorium um den neuen Vorsitzenden Prof. Axel Michaels nochmals neu konstituiert. Mit dabei sind nun: > Dirk Adam, Rechtsanwalt und Partner bei der Kanzlei Wellensiek > Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg > Andreas Epple, Geschäftsführer von Epple Immobilien > Rabbinerin Prof. Dr. Birgit Klein, Hochschule für Jüdische Studien > Prof. Dr. Hartwig Lüdtke, Direktor des Technoseum Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim > Prof. Dr. Caterina Maderna, Professorin am Institut für Klassische Archäologie der Uni Heidelberg > Dr. Arndt Overlack, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Overlack in Mannheim > OB Eckart Würzner (ani)

"Die Finanzen wurden in den vergangenen Monaten und Jahren somit halbwegs in Ordnung gebracht, zudem wurde sich um einige kritische Immobilien gekümmert", berichtet Michaels auf RNZ-Anfrage. Die Stiftung besitzt im ganzen Stadtgebiet wertvolle Immobilien. Die – beziehungsweise deren Verkauf – waren immer wieder Streitpunkt im Kuratorium. Heute ist der neue Vorsitzende Michaels zuversichtlich, dass künftig professionell mit dem Immobilienbesitz umgegangen wird. "Wir haben Fachleute dafür im Kuratorium", so Michaels.

Etwa Andreas Epple, Geschäftsführer von Epple Immobilien in Heidelberg. Deshalb ist Michaels nun auch zuversichtlich, was die Zukunft von Kuratorium und Museum angeht. Er sagt: "Ich freue mich auf die Aufgabe." Und: "Das Völkerkundemuseum ist eine Perle für diese Stadt." Die Sammlung des Kristallografen Victor Goldschmidt, der die Josefine und Eduard von Portheim-Stiftung für Wissenschaft und Kunst 1919 ins Leben rief und nach der Familie seiner Frau benannte und aus welcher sich das Völkerkundemuseum speist, sei ein Schatz für die Stadt.

Dennoch sagt Michaels: "Es wird nicht leicht." Trotz des erhöhten Zuschusses, spielten Geldsorgen weiter eine Rolle. "Es gibt viele strukturelle Mängel bei den Bauten", so Michaels. So müsste demnächst das Dach des denkmalgeschützten Palais Weimar, Heimat des Völkerkundemuseums, erneuert werden. Die Kosten dafür seien enorm. "Mit den rund 8000 Besuchern, die das Museum im Jahr anzieht, ist das nicht zu stemmen", sagt Michaels.

Umso wichtiger wäre, dass auch inhaltlich gemeinsam mit Museumsdirektorin Margareta Pavaloi gearbeitet wird. Zunächst werde eine Dauerausstellung angestrebt. Dabei gelte: "Alles muss im Konsens entschieden werden. Die Skandale müssen aufhören", so Prof. Michaels. Das sieht auch Direktorin Pavaloi so. Sie sagt: "Ich hoffe, dass es eine positive und konstruktive Zusammenarbeit wird und dass wir gemeinsam gut in die Zukunft gehen."