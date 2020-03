Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Das Coronavirus ist vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere – etwa ab 60 Jahren – eine Gefahr. Deshalb begann am Donnerstag eine deutschlandweite Bewegung, die am Freitag richtig Fahrt aufnahm: Vor allem in den sozialen Medien haben inzwischen Tausende angeboten, für Menschen in der Nachbarschaft Einkäufe und andere Erledigungen zu machen.

Eine von ihnen ist Frauke Isenberg, Bezirksbeirätin in Neuenheim. "Ich habe mir am Donnerstag gedacht: Ich bin gesund, gehöre zu keiner Risikogruppe – und ich will in dieser unübersichtlichen Situation etwas Konkretes tun", erzählt die 50-Jährige der RNZ am Telefon. "Also habe ich auf dem Nachbartschaftsportal nebenan.de meine Bereitschaft eingestellt, Menschen mit Erledigungen unter die Arme zu greifen, die jetzt lieber nicht vor die Tür gehen wollen." Binnen weniger Stunden meldeten sich zahlreiche Freunde Isenbergs – aber auch etliche ihr unbekannte Heidelberger: Sie alle boten ebenfalls ihre Hilfe an.

Das Problem: Viele ältere Menschen, die die Hilfe vielleicht gerne in Anspruch nehmen wollen oder müssen, sind nicht in sozialen Netzwerken unterwegs. Deshalb hängen auch immer mehr Leute Aushänge in ihren Hausfluren oder Treppenhäusern auf, mit denen sie ihre Hilfe anbieten und ihre Telefonnummer hinterlassen.

So starteten die Heidelberger am Freitag die Aktion "Heidelberg solidarisch". Juso-Sprecher Daniel Al-Kayal sagt: "Ältere Menschen und andere Menschen, die Teil der Risikogruppe sind, bleiben mittlerweile lieber zuhause, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken." Deshalb wolle man alle Heidelbergerinnen und Heidelberger, die nicht zur Risikogruppe gehören, dazu aufrufen sich solidarisch zu zeigen mit ihren Nachbarn. Schon gestern Nachmittag hatten die Jusos mit einem Facebook-Beitrag zu der Aktion über 70.000 Menschen erreicht.

Die Jusos haben ein Formblatt erstellt, das im Hausflur aufgehängt werden kann. Dort können alle, die gerne helfen, ihren Namen, ihr Stockwerk und ihre Telefonnummer eintragen. Nachbarn, die Hilfe brauchen, können über diese Telefonnummern dann Kontakt aufnehmen.

Das Formblatt der Jusos können Sie oben rechts herunterladen.