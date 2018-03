Von Jonas Labrenz

Heidelberg. An ihr kommt niemand vorbei: Spätestens seit 1919 herrscht in Deutschland die allgemeine Schulpflicht. Jahre ihres Lebens verbringen Schüler in den Schulgebäuden - und doch hat sich an der Architektur in den letzten 100 Jahren nicht viel verändert. Mit Impulsvorträgen und Workshops widmete sich die Pädagogische Hochschule gemeinsam mit dem "Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel" nun diesem Thema und brachte Lehrkräfte, Architekten und Ausstatter zusammen.

Besonders überrascht waren die etwa 40 Teilnehmer von einer Erkenntnis: "Sitzen ist das neue Rauchen", spitzte Robert Rupp sein Fazit zu. Der akademische Mitarbeiter der Pädagogischen Hochschule forscht seit fünf Jahren zum Thema und fasste die Folgen für die Kinder zusammen: Das Risiko für Krebserkrankungen, Diabetes und Herzkreislauferkrankungen wächst, und auch psychische Leiden treten häufiger auf. Natürlich mache auch hier die Dosis das Gift: "Beim Sitzen kann man aber schon von einer Überdosis sprechen", so Rupp. Tatsächlich sitzen die Vier- bis 20-Jährigen im Schnitt über zehn Stunden pro Tag. Mehr als die Hälfte dieser Zeit sitzen die Kinder in der Schule. "Wir sitzen immer, um etwas anderes ‚besser‘ zu machen", erklärte der Wissenschaftler. Im Stehen funktioniere der Unterricht aber genauso gut, ist Rupp überzeugt.

Eine Lehrerin beschloss gleich, die Hausaufgaben nur noch im Stehen zu überprüfen. Das könne schon einige Auswirkungen haben, erklärte Rupp. Er hat Sport studiert und sich lange darüber Gedanken gemacht, wie man die Menschen zu mehr Aktivität anregen könnte. Die große Masse erreiche man damit allerdings nicht: "Vom Rückwärtsgang in den vierten oder fünften Gang zu schalten, ist schwierig, in den ersten zu schalten, dagegen viel einfacher", verdeutlichte Rupp. Schon dreimal höher sei der Energieumsatz, wenn die Schüler stehen. Mittlerweile hat der Wissenschaftler auch in der Pädagogischen Hochschule einen Seminarraum mit höhenverstellbaren Pulten eingerichtet. "Die größte Hemmung ist allerdings die Kultur", so Rupp. Als er nach einiger Zeit in den Raum zurückkam, waren alle Pulte auf Sitzhöhe gestellt. "Der Zwang, sich konform zu verhalten, ist ein ganz großes Hindernis", erklärte er. Denn gearbeitet und gelernt werde typischerweise im Sitzen.

Eine weitere Schwierigkeit ist die Finanzierung - eine Herausforderung auch bei anderen weitreichenden Veränderungen in der Schularchitektur. Für Otto Seydel muss die Schule Bewegung nebenher ermöglichen. "Moderner Unterricht heißt, es steht nicht mehr einer vorne und die Kinder sitzen acht oder zehn Stunden hinten", so der Wissenschaftler vom Institut für Schulentwicklung. Die Spannweite der heute praktizierten Konzepte sei allerdings riesig: "Der eine Schüler muss fragen, ob er auf die Toilette gehen darf, ein anderer darf sogar von zuhause aus arbeiten", so Seydel.

Wilhelm Schaffitzel von der "Hohenloher Academy" freute sich über die angeregten Diskussionen. "Diese Veranstaltungen haben für uns einen hohen Lerneffekt", so der Wirtschaftsingenieur. "Schule soll ein Lebens- und Lernraum sein", bekräftigte auch Karin Vogt. Die Professorin leitet die "Professional School" der Pädagogischen Hochschule und freute sich über den Impuls für die Tagung. Nicht zuletzt sind die Erkenntnisse auch für die eigene Hochschule wichtig. Studenten sind mit durchschnittlich 13 Stunden pro Tag nämlich Spitzenreiter im Sitzen.