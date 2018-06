Heidelberg. (hö) Heidelberg gilt in Berlin als Modell für eine gute Stadtentwicklung - vor allem, wenn es um den Klima- und Umweltschutz geht. Das sagt zumindest Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter vom Bundesumweltministerium.

Sie flog am Montag mit OB Eckart Würzner auf eine große Umweltkonferenz nach Kanada. In Montreal versammeln sich die Vertreter von ICLEI, einem Städtenetzwerk, das sich der nachhaltigen Entwicklung verschrieben hat.

Und das ist mehr als nur Umwelt- und Klimaschutz, wie Schwarzelühr-Sutter erklärt. Deswegen ist auch die Bahnstadt - die in Heidelberg nicht nur Freunde hat - ein gutes Beispiel: "Sie ist ökologisch, gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, hat eine Kita und eine Schule sowie Einkaufsmöglichkeiten - und sogar ein System von Mietsubventionierung, damit sich auch weniger Begüterte dort eine Wohnung leisten können."

Was für die meisten Heidelberger völlig selbstverständlich klingt, hat anderswo auf der Welt Modellcharakter. Die Südbadenerin Schwarzelühr-Sutter, die eigentlich Freiburg viel besser kennt, ist begeistert von der Kurpfalz, sodass neben Würzner auch die Mannheimer Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala mit nach Kanada fliegt.

Vor allem imponiert ihr, dass "Heidelberg richtig ambitioniert ist, das ist schon mal eine Marke". Würzner, der am Montag noch auf dem Weg nach Montreal war, wird natürlich die Bahnstadt, die städtische Elektro-Initiative, den Masterplan Klimaschutz und das Mobilitätsnetz, also die Erweiterung des Öffentlichen Nahverkehrs, vorstellen - und damit seinen Amtskollegen aus aller Welt auch die ein oder andere Idee mitgeben.

Denn ICLEI, das steht für "International Council for Local Environmental Initiatives", ist eine internationale Veranstaltung, gerade die chinesischen Mitglieder seien "sehr engagiert" und richtig "heiß" auf die deutschen Erfahrungen: "Sie wollen die Fehler vermeiden, die wir bei unserer Entwicklung gemacht haben." Auch die US-Kommunen lassen sich von Donald Trumps Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens nicht entmutigen - eher im Gegenteil: "Jetzt erst recht", ist Schwarzelühr-Sutters Eindruck.

Über 1500 Kommunen gehören ICLEI an, darunter 22 deutsche. Und auch wenn es manchmal so aussieht, dass das eine Veranstaltung von Großstädten sei, weiß die Staatssekretärin aus ihrem ländlichen Wahlkreis Waldshut ganz anderes zu berichten: "Auf dem Land geht viel. Bei uns in Murg gibt es seit Neuestem einen Elektro-Bürgerbus." 26 Ehrenamtliche sorgen für den Fahrdienst, der die Ortsteile verbindet.