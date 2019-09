Eine Palme am sommerlichen "Strand". Welche Pflanzen passen sich dem wärmeren Klima an und können künftig in Heidelberg wachsen, ohne ständig bewässert zu werden? Eine von vielen drängenden Fragen. Foto: Arndt

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Klimawandel gilt den Heidelberger Grünen nicht mehr nur als Szenario der Zukunft. Was man genau jetzt verändern muss, um die Auswirkungen in Heidelberg so gering und das Leben in der Stadt an Hitzetagen so angenehm wie möglich zu halten, diskutierten die Stadträte Manuel Steinbrenner und Frank Wetzel im "Forum am Park" mit Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson, dem Landschaftsarchitekten Daniel Lindemann und dem Energieberater und Mitglied des Bundes für Natur- und Umweltschutz Hermann Franken. Das Stadtklimagutachten aus dem Jahr 2015 erscheint ihnen zu allgemein. Sie fordern, dass im Rathaus eine spezielle Anpassungsstrategie erarbeitet werden soll.

Auch wenn Heidelberg schon die viertgrünste Stadt Baden-Württembergs nach Ulm, Freiburg und Pforzheim ist mit einem Grünanteil von 72 Prozent inklusive Wald - Grünflächen zu maximieren und die Versiegelung von Böden aufzubrechen, ist für Daniel Lindemann eine wichtige Stellschraube bei der Vorsorge. Das beginnt bei wassergebundenen Wegen und Sickerpflaster, bei Material und Farbe von Steinen und geht über Fassaden- und Dachbegrünung bis zur Auswahl von "zukunftsfesten" Bäumen.

Sein positives Beispiel ist die weitgehend autofreie Planung für das US-Hospital-Gelände, wo die breiten Straßen der Amerikaner vier Meter schmalen, von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam genutzten Wegen weichen sollen. Kleine Parks sollen Schatten bringen, Wasserflächen das Klima verbessern, Photovoltaik vielleicht mit Dachbegrünung verbunden werden. Auch ein Regenwasserkonzept entsteht.

Für die neue Großsporthalle im Süden der Stadt hat sein Büro eine Fassadenbegrünung entwickelt, die Raum für Insekten bietet, gewisse Außenflächen sollen mit Lehm und Löß bestückt werden und auf dem Dach werden auch Fledermäuse Platz haben. Das alles kann helfen, CO2 und Feinstaub zu binden und die Umgebungstemperatur im Sommer um fünf Grad zu senken. Lindemann stellte auch Module vor, die über die Stadt verteilt - horizontal oder vertikal aufgebaut - Heimat für Pflanzen und Insekten bieten.

Hermann Franken plädierte dafür, jedem Bebauungsplan einen gleichwertigen Grünordnungsplan zuzuordnen und jeder Baugenehmigung eine Freiflächen-Gestaltungssatzung mitzugeben: "Das sollte mit Fingerspitzengefühl möglichst auch auf den Bestand ausgedehnt werden."

Bei den Konversionsflächen könne man neu denken und agieren, unterstrich Bürgermeister Erichson. Jetzt müsse man nur noch die Investoren vom Heidelberg-Standard überzeugen. Die nächste Herausforderung sieht er in Hitzeinseln und der Verbesserung des Mikroklimas in den alten Stadtteilen.

Frank Wetzel, als Inhaber eine Bioland-Baumschule Experte, wünschte sich mehr Grün auf Privatgrundstücken: "Jedes Blatt hilft." Er empfahl als einfachste Möglichkeit einjährige Kletterpflanzen für Mauern und Zäune ("Ein unglaublich hoher Effekt.") und die Pflanzung von kleinen statt großer Bäume. "Sie können sich besser anpassen, und die Kosten würden extrem sinken." Dass sich am Neckarstrand an der Stadthalle Palmen selbst ausgesät haben, ist für ihn ein Beweis des Klimawandels: "Undenkbar vor 30 Jahren." Die Frage sei jetzt: "Welche Pflanzen haben noch Zukunft in unserem Klima?"

In der Diskussion mit dem Publikum kam vieles zur Sprache: Steinwüsten in den Vorgärten: (Franken: "Heidelberg Cement ist augenscheinlich auch dabei, so etwas anzulegen"), ein essbarer Waldgarten, Fassadenbegrünung in der Bahnstadt, echte Wälder in der Stadt, vertikale Biotope und das Lernen von südlichen Ländern, was Verschattung betrifft. Für Frank Wetzel war klar: "Wenn, dann ist jetzt die Zeit, etwas zu machen. Jetzt ist jeder Bürger sensibilisiert."