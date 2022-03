Zoe Burdoj am Freitag im Hotel Qube in der Bahnstadt. Die 94-Jährige hofft, noch einmal in ihre Wohnung in Kiew zurückkehren zu können – wenn wieder Frieden herrscht. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Wie viel Leid, wie viel Gewalt, wie viel Krieg muss ein Mensch in seinem Leben ertragen? Zoe Burdoj, 94 Jahre alt, hat von alldem zu viel erlebt. Vor 80 Jahren versteckten Nachbarn im ukrainischen Charkiw die junge Jüdin vor den Nazis – nachdem ihre Eltern ermordet worden waren. Burdoj überlebte den Zweiten Weltkrieg. Doch nun muss sie wieder vor Bomben fliehen. Eine Reisetasche ist das Einzige, was ihr geblieben ist. Ihre wichtigsten Schätze, die sie aus ihrer Wohnung in Kiew retten konnte: zwei Silberlöffel und zwei Fotografien, die sie an eine unbeschwerte Kindheit erinnern.

Drei Tage dauerte die Flucht von Zoe Burdoj, die von ihrer langjährigen Pflegerin und ihrem Sohn begleitet wird. Die Strapazen der langen Fahrt über Moldau, Rumänien, Ungarn und Österreich hat die 94-Jährige trotz ihres Alters gut überstanden. "Gesundheitlich geht es mir gut", sagt sie, während sie in einem Sessel im Qube Hotel in der Heidelberger Bahnstadt sitzt. Dort ist sie zusammen mit zwei Dutzend anderen Ukrainern untergekommen. In den Händen hält sie einen Blumenstrauß und beantwortet geduldig Fragen der Journalisten.

Ein Netzwerk von Helfern rund um den ABC-Druck-Geschäftsführer Winfried Rothermel, Hotel-Inhaber Jamy Arndt und Michael Kleinemeier vom Rotary Club Heidelberg-Neckar hat die Rettungsmission organisiert. Durch den ehemaligen Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, waren die Heidelberger überhaupt erst auf das Schicksal der Holocaust-Überlebenden aufmerksam geworden. Klitschko hatte in den sozialen Medien ein Tweet von Burdojs Enkelin gesehen. In der Botschaft bat sie darum, ihrer Großmutter zu helfen.

"Ich habe die Spuren der Bombenangriffe gesehen und Panzersperren in den Straßen", berichtet Burdoj von der Situation in Kiew. Überall gebe es Kontrollstellen. Trotz Putins brutalem Angriffskrieg gebe sie die Hoffnung nicht auf, vielleicht eines Tages doch wieder im Frieden in ihre Wohnung zurückkehren zu können. Doch dann sagt sie auch mit leiser Stimme: "Ich bin schon sehr alt."

Burdoj ist aber auch eine Frau, die sich nicht einfach in ihr Schicksal ergibt. Das zeigte sie schon als Jugendliche. Der 23. August 1943 war der Tag, an dem die Sowjets Charkiw von den Nazis befreiten. Burdoj meldete sich sofort freiwillig, um als Krankenschwester im Lazarett zu helfen und verwundete Soldaten zu versorgen. Nun ist sie erstmals im Land des damaligen Feindes. Mit den Menschen hier hat sie keine Probleme. "Die Deutschen haben sich verändert", sagt Burdoj.

Sie sei froh, hier in Freiheit leben zu können. "Ich möchte mich bei allen bedanken, denen der Krieg in meinem Land nicht gleichgültig ist", sagt die 94-Jährige. Ein großer Trost ist für sie, dass ihre ganze Familie in Sicherheit ist. Ihr Sohn ist mit in Heidelberg, ihre Tochter und die beiden Enkel sowie Urenkel sind in den USA, in Los Angeles. Ein großer Wunsch von Burdoj ist es nun, ihre ganze Familie wieder in die Arme schließen zu können.

Ein weiteres wichtiges Familienmitglied lebt mit Burdoj bereits im Qube Hotel: Tischa, der Papagei ihrer Pflegerin Tatiana Smelyanskaya. Die beiden Frauen haben den Vogel in einer Handtasche eingeschmuggelt. Als es immer wieder piepste, dachten in Heidelberg alle zunächst, dass es sich um ein Handy handeln müsste. Das Haustier gibt den beiden Frauen etwas Trost. Und am Ende hat Burdoj noch eine wichtige Botschaft an die Jugend der Welt: "Wir müssen uns bemühen, dass wir alle in Frieden leben können. Das ist das Wichtigste."