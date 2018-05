Von Steffen Blatt

Heidelberg. "Ich habe Sie in eine bescheuerte Situation gebracht, und Sie haben allen Grund, wütend zu sein." Das sagt der Architekt Wolfgang Frey in einem kleinen Besprechungsraum des Bürgerzentrums in der Bahnstadt. Vor ihm sitzen und stehen rund 30 Personen, Familien, junge Paare, ältere Menschen. Sie wollten an diesem 20. April eigentlich in ihr Haus einziehen - das Mehrgenerationenprojekt "Heidelberg Village" zwischen Langer Anger und Grüner Meile. Doch einen Tag vorher wurden sie per E-Mail informiert, dass es nichts wird. Als neuer Termin nennt Frey den 30. Juni. Und natürlich sind die Leute wütend.

Konzept des "Heidelberg Village" Dörfliche Strukturen mitten in der Stadt - dieses Konzept verfolgen Frey Architekten beim Projekt "Heidelberg Village". Auf rund 15.000 Quadratmetern entstehen 162 Mietwohnungen in unterschiedlichen Größen, verteilt auf zwei Gebäude. Ziel ist eine möglichst heterogene Bewohnerschaft: Studenten, Familien, Rollstuhlfahrer, Berufstätige aller Altersstufen, Senioren. Und die sollen sich auch treffen: im Café im Erdgeschoss, im Quartiershof, auf begrünten Dachgärten, sogar in den Wohnungsfluren. Die haben Nischen, in welche die Mieter etwa einen Tisch mit Stühlen stellen können. "Der Flur ist die Dorfstraße, die Wohnungen sind die einzelnen Häuser", erklärt Planer Wolfgang Frey. Zwei Quartiersmanagerinnen sollen gemeinsame Aktivitäten organisieren, für Menschen mit Betreuungs- oder Pflegebedarf werden spezielle Leistungen angeboten. Die Frey-Gruppe übernimmt selbst die Vermietung und kann so den Bewohnermix steuern. Mit Förderungen können Mieter auf Preise von 7,50 Euro pro Quadratmeter kommen. Auch bei der Außen-Architektur hebt sich "Heidelberg Village" von den anderen Bahnstadt-Bauten ab, allein schon durch die großen Fenster - nicht einfach umzusetzen im Passivhaus-Standard. Die Fassaden werden durch "vertikale Gärten" begrünt, auf den Dächern wird Kompost gesammelt, sogar eigene Hühner sollen auf dem Gelände gehalten werden. Geplant ist auch, nicht verbrauchte Lebensmittel einzusammeln und etwa der Tafel zu spenden. Dazu kommen die üblichen Merkmale eines Passivhauses wie Wärmerückgewinnung, Lüftungen und Fotovoltaik-Anlagen. Auch wenn es nun am Bau hakt, der Entwurf überzeugte bisher nicht nur die zukünftigen Mieter: Im September 2015 wurde das Projekt auf dem Berliner Demografie-Kongress mit dem Preis der Initiative "Deutschland - Land des Langen Lebens" ausgezeichnet. Die "FAZ" widmete "Heidelberg Village" eine halbe Seite, auch CNN berichtete über das Projekt. (ste)

"Wir sind eine vierköpfige Familie, mein Mann arbeitet zu Hause, ich bin in Elternzeit. Wir finden keine Unterkunft bis dahin", sagt eine Frau. "Das Projektmanagement ist eine Katastrophe, unsere E-Mails werden nicht beantwortet", kritisiert eine andere. "Bei Ihnen geht keiner ans Telefon", wirft ein Mann Frey vor. "Wo soll ich jetzt meinen Wohnsitz anmelden?", fragt ein Mieter. "Entschuldigung, das geht so nicht!", erregt sich eine Mieterin mehrfach. In der letzten Reihe fängt eine Mutter leise an zu weinen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Einzugstermin für diese Gruppe verschoben wurde, die Mietverträge laufen seit dem 1. April. Einige Mieter haben Umzugsunternehmen beauftragt, bei anderen soll in wenigen Tagen die Küche eingebaut werden. Sie haben die Verträge ihrer bisherigen Wohnungen gekündigt, manche leben wegen des ersten geplatzten Termins schon in Ferienwohnungen.

Frey, der mit seinem Freiburger Büro das "Heidelberg Village" geplant hat, nimmt alle Schuld auf sich, auch wenn das den Mietern nicht viel hilft. Er hat sich verkalkuliert. Eine Woche zuvor gab es den Abnahmetermin mit dem Heidelberger Baurechtsamt für die Wohnungen dieser Mietergruppe - und das lehnte die Freigabe ab. Vor allem die fehlenden Balkone führten zu dieser Entscheidung. Zwar wurden die Türen nach draußen mit Holzfaserpanelen gesichert, fachmännisch, wie Frey beteuert, doch "die betroffenen Wohnungen waren nicht abnahmefähig", sagt ein Stadtsprecher auf RNZ-Nachfrage.

"Ich habe mir nicht vorstellen können, dass die Abnahme nicht stattfindet", versucht Frey zu erklären. Denn die Wohnungen, um die es jetzt geht, sind fertig, die Kita im Erdgeschoss etwa ist bereits abgenommen und in Betrieb. Nach dem gescheiterten Termin habe er noch Gespräche geführt, damit die Mieter wenigstens ihre Möbel einräumen können. Doch das "Haus B" des zweigeteilten Objekts gehört einer Stiftung, und die erlaubt es ohne Abnahme nicht, dass die Mieter die Schlüssel bekommen. In Haus A war das möglich, es gehört Freys Unternehmen.

"Ich hoffe, dass sie alle eine Möglichkeit finden, unterzukommen. Wir übernehmen alle Kosten", verspricht der Architekt. Ferienwohnung, Hotel, Möbelunterbringung, Stornierung von Umzugsfirmen, alles werde erstattet. Wer den Mietvertrag stornieren wolle, könne dies tun, "da gibt es nichts zu diskutieren".

Schon im Oktober 2015 war der Spatenstich für "Heidelberg Village", die Fertigstellung war für den 30. März geplant - 2017. Der Grund für die Verzögerung: Frey setzte auf den falschen Generalunternehmer. Es war ein renommiertes Schweizer Unternehmen, dem das Freiburger Büro nach der ersten genehmigten Bauvoranfrage den Auftrag erteilt hatte. Es übernahm die restlichen Genehmigungen, die komplette Bauleitplanung, die Vergabe der einzelnen Handwerkerleistungen. "Wir haben mit Absicht nicht den günstigsten Anbieter genommen, weil wir keine Billig-Kästen haben wollten", erklärt Frey. Doch die Schweizer verhoben sich an dem Projekt. "Am 30. März 2017 hatten wir einen Rohbau mit einigen Mängeln", sagt Frey. Im Mai zog er die Reißleine und kündigte den Vertrag mit dem Generalunternehmer. Sein Architektenbüro engagierte ein neues Bauleitungsteam, um das Projekt weiterzuführen. Zum Teil mussten neue Handwerker beauftragt werden - nicht einfach beim derzeit brummenden Baugeschäft.

"Ich muss allen ein großes Kompliment machen", sagte Frey jetzt, drei Wochen nach dem gescheiterten Einzugstermin. Die Balkone werden nun montiert, die rund 30 betroffenen Mieter seien untergekommen - einige in Hotels, andere in Ferienwohnungen, viele hätten ihr Mietverhältnis verlängern können. Einer überlege sich noch, zu kündigen. Mit Prognosen zum Einzug hält Frey sich nun offiziell zurück, doch der 30. Juni scheint realistisch zu sein.

Die Aufwendungen der Mieter durch die Verzögerung könne sein Unternehmen finanzieren, versichert der Architekt, das Geld muss er sich dann vom ehemaligen Generalunternehmer zurückholen - in jahrelangen Prozessen. "So etwas ist uns noch nie passiert", gibt er zu. Dabei hat sein Büro Erfahrung mit Projekten wie dem "Heidelberg Village". Das 2012 fertiggestellte "Greenhouse" in Freiburg folgt einem ähnlichen Ansatz, in China planen Frey und seine Kollegen ganze Wohnquartiere, Stadtviertel, Handels- und Logistikzentren.

In Heidelberg sieht sich Frey nun auf einem guten Weg. Was er nicht will: Dass das "Village"-Projekt durch die Bauverzögerung in Misskredit kommt. Denn hinter dem Konzept steht er nach wie vor: Ein "Dorf in der Stadt" mit Wohnungen für alle Altersklassen und Einkommensschichten, für Menschen mit und ohne Behinderung.