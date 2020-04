Heidelberg. (tt) Das Benediktinerkloster Neuburg hat einen neuen Oberen: Die Mönche wählten Pater Benedikt Pahl, der als Religionslehrer am Heidelberg College in Neuenheim und als Seelsorger in Ziegelhausen tätig ist, zum Konventualprior. Pahl ist damit der Nachfolger von Abt Winfried Schwab. Er hat nun die volle Leitungsverantwortung, darf aber im Gegensatz zu einem Abt nicht die Pontifikalien – also Mitra, Stab, Ring und Brustkreuz – tragen.

Der Konvent, der aus neun Mönchen besteht, hatte bei der Neubesetzung der Klosterleitung die Wahl zwischen vier Optionen: So hätten die Brüder einen Abt auf Lebenszeit ebenso wählen können wie einen Abt für zwölf Jahre oder einen Administrator für drei Jahre. Man entschied sich aber für den Konventualprior, der für sechs Jahre gewählt wird – in kleineren Abteien kein seltenes Prozedere. Die Wahl fiel schließlich auf den 64-jährigen Pahl. Er dankte nach seiner Wahl Pater Ambrosius Leidinger für seinen Dienst in der Übergangszeit und allen Menschen, die während der vergangenen Jahre Stift Neuburg unterstützt haben: "Unser Konvent wird sich weiterhin dem Gotteslob, dem Gebet für Kirche und Welt und im Rahmen der verfügbaren Kräfte dem seelsorglichen Dienst widmen."

Die Wahl selbst war eine Premiere: "Normalerweise ist meine physische Anwesenheit bei einer Wahl erforderlich", berichtet Albert Schmidt, Abtpräses der Beuroner Kongregation, einem Zusammenschluss von Benediktiner-Klöstern, zu der auch die Abtei Neuburg gehört. Doch nach Zustimmung der vatikanischen Behörde für die Orden war er nicht persönlich in Heidelberg, sondern für die Mönche auf einer großen Leinwand zugeschaltet, während er den Wahlraum auf seinem Monitor im Auge hatte. "Ich habe die Wahl per Skype geleitet", freut sich Schmidt über diese fortschrittliche Lösung.

Die Abtei war ab 2016 in die Schlagzeilen geraten, weil man den Vertrag mit den Pächtern der Landwirtschaft und des Restaurants gekündigt hatte und diese dagegen klagten. Nachdem Schwab im März 2016 ins Amt kam, sollte eine klostereigene Ökonomie-Gesellschaft die Landwirtschaft übernehmen. Doch nach einer Visitation – einem kirchlichen Aufsichtsverfahren – wurde Schwab schließlich im September 2018 als Abt von Neuburg abgesetzt. Grund dafür war, dass er die vorgesehenen Gesprächs- und Entscheidungswege innerhalb der Klostergemeinschaft bei der Neustrukturierung der klostereigenen Ökonomie-Gesellschaft nicht eingehalten haben soll. Zudem soll er finanzielle Ausgabengrenzen nicht beachtet haben.

Seit der Absetzung hatte Pater Ambrosius Leidinger als Prior kommissarisch das Kloster geführt, weil Schwab beim höchsten kirchlichen Gericht in Rom, der Apostolischen Signatur, Einspruch gegen seine Absetzung eingelegt hatte. Nachdem er die allerletzte Einspruch-Möglichkeit nicht wahrgenommen hatte, war der Weg in Neuburg nun für die Wahl eines neuen Klostervorstehers frei.