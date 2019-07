Von Arndt Krödel

Heidelberg. Drei intensive Jahre des Planens und Koordinierens liegen hinter Huberta Giulini-Segler: "Ich war mehr als ausgelastet." Jetzt sitzt die Heidelberger Architektin entspannt auf der mit hellen Holzbohlen belegten neuen Nordterrasse des frisch restaurierten Anwesens Friesenberg 4-6 in der Altstadt, genießt den hier oben wehenden leichten, kühlenden Wind eines Sommertages und weiß: Es ist gut geworden.

Vor etwas mehr als einem Jahr feierte man Richtfest, seit einigen Monaten wohnen elf Studierende in dem mustergültig in seiner barocken Urform wiederhergestellten Haus, das lange leer gestanden und sich zuletzt in einem erbärmlichen baulichen Zustand befunden hatte. Der "Heidelberger Kreis" (HK), eine 1946 gegründete studentische Vortragsgesellschaft an der hiesigen Universität, hat die Immobilie vom Land in Erbpacht gekauft, um den Studierenden ein neues Zuhause zu geben. Das einstige Domizil in einem Seitenflügel des Palais Weimar hatte man 2017 aufgeben müssen.

Nun, wo fast alles fertig ist und auch die Einweihung der Bibliothek vor dem Haus anstand - ein auf einem ehemaligen Schuppen aufgesetzter, heller Holzbau, in dem gelernt und gelesen werden kann -, waren Mitglieder und Freunde eingeladen, um so etwas wie ein "Erntedankfest" zu feiern, wie es Tilman Segler, Vorsitzender des HK, in seiner Begrüßung ausdrückte. Sein Dank galt vielen Beteiligten: so den "hervorragenden Handwerkern", Hans Schuster für die Bauleitung, seiner Frau, der Architektin Huberta Giulini-Segler, aber auch der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) für die Gewährung des "Unterschlupfs" während der Übergangszeit.

Landesbaudirektor Bernd Müller (r.) übergab die Immobilie an Tilman Segler (l.), den Vorsitzenden des Heidelberger Kreises. Foto: Alex

Wohngemeinschaften von jeweils sechs, drei und zwei Studierenden haben ihre Zimmer im Haus bezogen und genießen dessen räumliche und "topografische" Vorzüge. "Ich habe mich sehr gut eingelebt, das ist sehr komfortabel hier und die WG läuft super", erzählt Katharina Quitmann. Die 19-jährige Jurastudentin, die demnächst in das Fach Psychologie wechseln wird, ist Anfang Februar zusammen mit ihrer Mitbewohnerin im zweiten Stock des Hauses eingezogen. Die Zimmer dort sind mit hellen, modernen Möbeln ausgestattet, niemand muss eigene Einrichtungen anschleppen. "Wenn ich morgens aufstehe, kann ich vom Fenster aus den Neckar sehen. Dann denke ich: Was für ein Glück habe ich gehabt!", beschreibt sie ihre Freude am Wohnen im Friesenberg. Von hier aus könne man abends noch mal hoch zum Schloss laufen, die Uni sei nahe und man lebe auch direkt in der Altstadt.

Mit den anderen Hausbewohnern komme man gut aus, schildert die Studentin. Man kennt sich mittlerweile, unterhält sich, wenn man sich sieht, und lädt einander auch ein, wenn man mal die eigenen Freunde zur Party da hat. Die gute Entwicklung der Hausgemeinschaft bestätigt auch Huberta Giulini-Segler. Sie ist im Übrigen froh, dass bei der Restaurierung so viel alte Bausubstanz erhalten werden konnte, wie etwa die Sandsteinmauer in der Bibliothek.

Dass der HK mit dem Erwerb der Immobilie "im Nachhinein großes Glück gehabt" habe, machte Bernd Müller, Leiter des Amts für Vermögen und Bau Baden-Württemberg in Mannheim, in seinem Grußwort augenzwinkernd deutlich. Denn: Bund und Länder haben ein Sonderprogramm beschlossen, das zusätzliche Wohnungen für deren Bedienstete schaffen und freistehende Immobilien, die nicht verkauft werden, für sie herrichten soll - als speziellen Anreiz, da man hohe Gehälter wie in der Wirtschaft nicht zahlen könne. Das hätte auch die Immobilie am Friesenberg getroffen. Aber das Programm ist erst im Frühjahr angelaufen, "insofern haben Sie das Zeitfenster genau erwischt", scherzte der Baudirektor.