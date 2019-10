Sie wollen in ihr eigenes Haus in der Südstadt ziehen. Mit dabei: Sarah Labusga (h.r.) und Jasmin Tran (v.r.). Foto: Alex

Von Daniela Biehl

Heidelberg. Es klingt zu schön, um wahr zu sein: niedrige, konstante Mietpreise, ein selbstverwaltetes, ökologisches Wohnen und das in unmittelbarer Nachbarschaft zu "Konvisionär" und "Hagebutze" - zwei ebenfalls selbstverwalteten Wohnprojekten in der Südstadt. Doch genau das ist der Traum von Sarah Labusga und ihren Mitstreitern. "Als Verein Raumkante wollen wir dauerhaft günstigen Wohnraum sichern", sagt Labusga. Ihre Vision ist es, ein Holzhaus zu errichten, parallel zur Rheinstraße, zwischen den Gebäuden von "Konvisionär" und "Hagebutze".

Um die "Raumkante" dem Wohnungsmarkt als Spekulationsobjekt zu entziehen, soll es zwei Gesellschafter geben: den aus dem Wohnprojekt entstandenen Verein und das Mietshäuser Syndikat. Der Verein entscheidet frei über alle Belange des Hauses - von der Gestaltung und Aufteilung der Räume bis zur Suche nach neuen Mietern. In bestimmten Angelegenheiten wie dem Hausverkauf oder einer Umwandlung in Eigentumswohnungen hat das Syndikat jedoch ein Vetorecht. "Das Haus wird so praktisch unverkäuflich", so Labusga.

Ein Grund, der auch Jasmin Tran reizte, Teil des Wohnprojektes zu werden. Derzeit lebt die Dreiunddreißigjährige in einem Gebäudekomplex in der Bahnstadt und fühlt sich dort unwohl: Es sei ein anonymes Wohnen, sagt sie: "Bei den Nachbarn weiß man nie, wer da gerade lebt, weil wir eine hohe Fluktuation haben."

Ein unselbstständiges Wohnen, "weil man darauf angewiesen ist, dass sich der Hausmeister um Dinge kümmert". Und ein teures Wohnen. "Nicht jeder kann sich die Miete dort leisten." Um zu zeigen, dass Wohnen auch anders geht, "dass man mit solchen Projekten in die Umgebung hineinwirkt", haben sich Tran und ihr Mann der "Raumkante" angeschlossen.

Das gemeinschaftliche Miteinander schätzen sie. "Hier wird sich getroffen, geplaudert, gelacht", sagt Tran, die in wenigen Monaten Mutter wird. "Man hat Verständnis dafür, dass ein Kind da ist." Und die "Raumkante" soll das baulich widerspiegeln. Deshalb hat Architekt Hans Drexler - der das auch Collegium Academicum auf dem Hospital-Areal plante - einen sogenannten Clusterbau entworfen. Auf 1126 Quadratmetern entstehen demnach drei Wohneinheiten mit gemeinschaftlich genutzten Küchen, Wohnzimmern, Bädern und Aufenthaltsräumen. Und von diesen ausgehend einige Privaträume zum Schlafen. Auf dem Dach soll eine Solaranlage stehen. "Und es gibt die Möglichkeit, mit anpassbaren Trockenbauwänden auf die Bedürfnisse der Bewohner einzugehen", sagt Tran. Wenn sich die Lebensverhältnisse ändern, könne man Wände neu einziehen oder Räume zusammenlegen. "So passt sich das Wohnen dem Leben an."

Doch auch für ein solches Vorhaben muss viel Geld beschafft werden. Die Kosten für den Kauf des Grundstücks und den Bau des Hauses belaufen sich auf 2,1 Millionen Euro. Ein Großteil davon - 700.000 Euro - muss der Verein durch Direktkredite von Freunden, Bekannten und Vereinsmitgliedern selbst aufbringen. Das Geld zählt dann als Eigenkapital, um einen zusätzlichen Kredit von der Bank zu bekommen, wobei alle Kredite langfristig über Mieteinnahmen gegenfinanziert werden.

Der Vorteil: Sind alle Kredite abbezahlt, kommt das den Bewohnern zugute. "Das senkt letztendlich unsere Mieten", sagt Mitstreiter Jonathan Bourg. Seiner Rechnung zufolge reicht eine Kaltmiete von 7,50 Euro pro Quadratmeter, um die nötigen Kosten zu decken.

Der Bauantrag sei schon eingereicht, die Kredite zur Hälfte eingeworben, sagt Bourg. "Es sind große Schritte, die jetzt anstehen." Immerhin will der Verein 2021 in die "Raumkante" einziehen.