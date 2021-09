Heidelberg. (RNZ) Der Kurpfalzring im Pfaffengrund ist in einem schlechten Zustand. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, muss die Fahrbahn der Straße und auf den Bücken dringend saniert werden.

Die Arbeiten der Stadt Heidelberg beginnen am Montag, 11. Oktober, und dauern voraussichtlich bis Sonntag, 7. November. Hierfür sind umfangreiche Sperrungen und Umleitungen nötig. Im Einzelnen ist folgendes geplant: Von der Einmündung Henkel-Teroson-Straße bis zur Brücke, auf den beiden Brücken, im Bereich zwischen den Brücken sowie im Anschlussbereich bis zur Einmündung Wieblinger Weg werden Fahrbahndeckenerneuerungen fällig. Insgesamt werden rund 4000 Quadratmeter Fahrbahn saniert. Die Kosten betragen rund 700.000 Euro.

Verkehrsauswirkungen:

Der Kurpfalzring zwischen der Einmündung Henkel-Teroson-Straße und der Abfahrt zum Wieblinger Weg wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch die Henkel-Teroson-Straße ist im Einmündungsbereich gesperrt und wird für die Dauer der Maßnahme zur Sackgasse. Die Hans-Bunte-Straße wird für den Zeitraum der Baustelle von Westen nach Osten zur Einbahnstraße. Der Auto- und Lastwagenverkehr wird über die Eppelheimer Straße umgeleitet. Der Geh- und Radweg im Kurpfalzring ist frei. Der Industriekreis Pfaffengrund und die ansässigen Betriebe wurden über die Maßnahme informiert.

Auch der Busverkehr der Linie 34 ist von der Umleitung betroffen: Die Rhein-Neckar-Verkehr-GmbH (rnv) wird während der Baumaßnahme der Stadt Heidelberg die Linie 34 aufteilen. Fahrten aus der Innenstadt werden im Wieblinger Weg am S-Bahnhof Pfaffengrund/ Wieblingen (P+R – Parkplatz – Schotterfläche) enden. Für den Bereich Pfaffengrund ist ein sogenannter "Inselbetrieb" durch die Anbindung mit einem zusätzlichen Kleinbus an die Straßenbahnlinie 22 vorgesehen. Der Einsatz von Standardbussen ist dabei aus Platzgründen nicht möglich. Somit bleibt der S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen auch vom Pfaffengrund mit kurzem Fußweg (Haltestelle Im Wellengewann, Ersatzhaltestelle Asternweg) erreichbar.

Deutsche Bahn erneuert die Aufzüge am S-Bahnhof:

Parallel läuft auch die Erneuerung des Aufzugs der Deutschen Bahn (DB) am S-Bahnhof Heidelberg-Pfaffengrund/Wieblingen weiter. Der Aufzug zum Bahnsteig Gleis 2 (Richtung Heidelberg) konnte Anfang September 2021 zwar wieder in Betrieb genommen werden. Für die Dauer der Fahrbahnsanierung ist dieser Bahnsteig aber nur über die Treppe erreichbar. Die Erneuerung des Aufzugs zum Bahnsteig Gleis 1 (Richtung Mannheim) hat Anfang September begonnen und soll Mitte Dezember 2021 abgeschlossen sein. Dieser Bahnsteig ist über die nördlich gelegene Rampe zum Wieblinger Weg hin barrierefrei erreichbar.

Mobilitätseingeschränkten Reisenden wird empfohlen, in der Zeit auf den Hauptbahnhof auszuweichen oder ihre Reise spätestens einen Werktag vorher bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden: Der Service ist unter der Telefonnummer 030 65212888 oder per E-Mail an msz@deutschebahn.com erreichbar. Weitere Informationen gibt es in der App Bahnhof Live.