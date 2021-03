Von Denis Schnur

Heidelberg. Heidelberg soll klimaneutral werden – am besten schon bis zum Jahr 2030. Damit das gelingen kann, soll der Solarstrom massiv ausgebaut werden – um stolze 25 Megawatt innerhalb von fünf Jahren. Dafür will die Stadt bei ihren eigenen Gebäuden auch mit gutem Beispiel vorangehen. Eigentlich – denn auf der großen Dachfläche des neuen Karlstorbahnhofs in der Südstadt wird keine Fotovoltaikanlage installiert. Dies teilte die Stadtverwaltung vergangene Woche dem Konversionsausschuss mit – zur großen Enttäuschung der Stadträte.

Und die Begründung, die Baubürgermeister Jürgen Odszuck vortrug, ist durchaus kurios. Denn Größe und Ausrichtung des Daches wären eigentlich hervorragend geeignet und die Stadt war sogar bereit gewesen, dort höhere Kosten in Kauf zu nehmen, so Odszuck. Doch der historische, denkmalgeschützte Bau, der gerade für den Einzug des Kulturhauses saniert wird, machte den Planern einen Strich durch die Rechnung.

... doch das Beton-Skelett machte den Planern einen Strich durch die Rechnung. Foto: Rothe

Denn das Dach der ehemaligen Reithalle wird von einem Beton-Skelett getragen, wie man es heute nicht mehr bauen würde – mehr noch: "Man kann diese Träger heute statisch nicht mehr berechnen", erklärte der Bürgermeister. Es sei also unklar, wie sehr man sie mit zusätzlichem Gewicht belasten könne. Deshalb gelte bei dem Umbau grob: "Die neue Dachfläche darf nicht viel schwerer sein als die alte." Schließlich wisse man von der ja, dass sie gehalten habe. Was die Statiker als Reserven für vertretbar hielten, habe man zudem für eine bessere Dämmung und eine Abhangdecke in Anspruch nehmen müssen, so Odszuck.

Der Bürgermeister findet das selbst "außerordentlich ärgerlich" – ähnlich wie Grünen-Stadträtin Luitgard Nipp-Stolzenburg: "Wir sind mehr als enttäuscht", sagte diese in der digitalen Ausschusssitzung. "Eigentlich muss das bei allen städtischen Gebäuden Standard sein." In Zukunft solle die Verwaltung die Gemeinderäte aber sofort informieren, sollte es bei der Installation von Solaranlagen Probleme geben. "Dann können wir entscheiden, ob wir etwa zusätzliche Mittel bereitstellen wollen."

Immerhin konnte die Stadtverwaltung dem Ausschuss einen kleinen Ersatz anbieten. Denn zumindest auf den Dächern der ehemaligen Stallungen, die nördlich und südlich an den Karlstorbahnhof anschließen und in die Kreativwirtschaftsbetriebe einziehen werden, soll Solarstrom erzeugt werden. Die Ämter wollen vor der anstehenden Sanierung prüfen, ob das mit dem Denkmalschutz und der Statik vereinbar ist, Bürgermeister Odszuck ist da optimistisch. Somit könne man wenigstens einen Teil der Dächer nutzen – auch wenn es natürlich besser gewesen wäre, man hätte sowohl auf den Stallungen als auch auf dem Karlstorbahnhof Anlagen installieren können.