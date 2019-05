Schüler und Anwälte posierten am Ende der Aktion auf dem Bismarckplatz für den RNZ-Fotografen. Foto: Alex

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die 14-jährige Jule und Rechtsanwalt Michael Strumpen haben eines gemeinsam: Artikel 1 des Grundgesetzes ist ihr Lieblingsartikel: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Beide trafen sich am Donnerstagmittag auf dem Bismarckplatz, wo der Heidelberger Anwaltsverein zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes einen Flashmob organisierte.

Als normale Passanten getarnt verteilen sich die etwa 50 beteiligten Anwältinnen und Anwälte auf dem Platz, um Punkt 13 Uhr ihre schwarzen Roben überzuwerfen. Mit 450 Miniaturausgaben des Grundgesetzes bewaffnet, suchen sie das Gespräch mit den Leuten, die vorbeikommen. Nicht jeder hat Zeit, einige hasten zur Straßenbahn. Doch immer wieder entwickeln sich interessante Unterhaltungen.

"Wissen Sie, wer heute Geburtstag hat?", beginnt Anwalt Tobias Wellensiek seine Gespräche. Viele Passanten wissen Bescheid. Hin und wieder stoßen die Frauen und Männer in Schwarz aber auch auf Unverständnis. "Von welcher Partei sind Sie denn?", will ein Mann von Anwalt Frank Dillmann wissen. Die Annahme, dass es sich um Wahlkampf handeln könnte, ist gar nicht so abwegig. Gleich nebenan wartet Stadträtin Sahra Mirow (Die Linke) auf das Team ihres Info-Standes.

Memet Kilic trägt zwar auch eine Robe, hebt sich aber optisch von seinen Kollegen ab. Die Manschetten und das Revers des schwarzen Umhangs sind grün, der Kragen rot und golden. "Es ist eine türkische Robe", klärt Kilic auf. Er ist nicht nur Mitglied der Rechtsanwaltskammer in Karlsruhe, sondern auch der in Ankara und nutzt die Gelegenheit, um auf die Leiden seiner türkischen Kollegen hinzuweisen.

"Anwälte, die dort ihre Kollegen verteidigen, werden ins Gefängnis gesteckt", so Kilic: "Freiheit ist wie die Luft zum Atmen. Wer in ihr geboren ist, weiß sie oft nicht zu schätzen." Deshalb sei es wichtig, auf die Errungenschaften des Grundgesetzes immer wieder hinzuweisen.

Zwischen all den Frauen und Männern in ihren Roben tummeln sich auch viele Jugendliche. Es sind Achtklässler der Dielheimer Leimbachtalschule. Ihr Gemeinschaftskunde-Lehrer Kevin Ehmann hat von dem Flashmob erfahren.

Da er gerade mit seiner achten Klasse im Unterricht die Grundrechte durchnimmt, beschloss er, mit den Schülern zum Bismarckplatz zu kommen. Eine Kollegin ist mit der Parallelklasse ebenfalls dabei. Und so filmen die Achtklässler mit iPads nun kleine Interviews, in denen sie sich von den Profis des Anwaltsvereins das Grundgesetz erklären lassen.

"Anfangs ist das Unterrichtsthema sehr theoretisch", gibt Ehmann zu. Doch mit Fallbeispielen, wie auch Schüler von der Verletzung von Grundrechten betroffen sein könnten, ließen sie sich leicht für das Grundgesetz begeistern. Dabei diskutierten die Jugendlichen über den Fall einer Schülerin, die per WhatsApp gemobbt wurde.

Artikel 10 mit dem Brief- und Fernmeldegeheimnis ist der Lieblingsartikel von Schüler Alan (14). Einige Anwälte haben hingegen Artikel 5, Absatz 1, Satz 2 und 3 auf ein Plakat geklebt: "Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt." Am Ende ist Michael Eckert, Vorsitzender des Anwaltsvereins, mit der Aktion sehr zufrieden. Die 450 Mini-Ausgaben des Grundgesetzes sind verteilt. "Die Passanten haben uns das förmlich aus der Hand gerissen."