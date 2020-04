In vielen Heidelberger Stadtteilen wurden 1958 Stationen für die Pockenimpfung eingerichtet (links, Mitte). Die Polizei musste die Quarantäne der Ludolf-Krehl-Klinik in Bergheim (heute Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) durchsetzen (rechts). Repros: Stadtarchiv

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Über Nacht waren für die Quarantäne 70 neue Betten in das Klinikgebäude gebracht worden, man igelte sich stationsweise ein. Der Klinikchef gab den Journalisten draußen auf dem Hof ein Interview durch das offene Fenster. Thema: die aktuelle Lage an der Virusfront. Eine Szene aus unseren Tagen, könnte man meinen. Tatsächlich aber hat sie sich vor über 60 Jahren zugetragen, im Dezember 1958. Schauplatz war die alte Medizinische Klinik (Ludolf-Krehl-Klinik) in Bergheim. Dort waren die Pocken ausgebrochen, eine lebensgefährliche Infektionskrankheit (lateinisch: Variola). Der Stationsarzt Dr. Josef Krump hatte das Virus aus Indien mitgebracht.

Vor Antritt seiner Reise hatte er eine Impfung abgelehnt. Bei der Rückkehr ignorierte er Krankheitssymptome. Am 5. Dezember trat er seinen Dienst in der Krehl-Klinik wieder an, "nichts ahnend", wie er behauptete, Pusteln an Stirn und Körper hielt er für Moskitostiche. Bei der Begrüßung schüttelte er Hände, nahm wie gewohnt an der Visite teil, und löste damit die erste Infektionswelle aus: Neun Menschen wurden angesteckt. Eine 72-jährige Patientin und die junge Kollegin Dr. Maria Necas starben. Sie war aus medizinischen Gründen nicht geimpft gewesen und konnte auch nicht geimpft werden. Erst am 18. Dezember wurde die Klinik für Neuaufnahmen und Besucher gesperrt. Später sollte die Bundesanwaltschaft kritisieren, dass bei der Entdeckung der Pocken Unterlassungen begangen und dass nicht beim ersten Verdacht sofort Isolierungsmaßnahmen veranlasst und Gesundheitsamt sowie Polizei verständigt worden seien.

Hintergrund > Eine Leserin erinnerte sich an die Ereignisse und schrieb der RNZ: "Mein Mann (Jahrgang 1937) war bei der Bundeswehr in Holzminden und ein Wochenende zu Hause in Zivil. Am Bahnhof Heidelberg wurden alle Soldaten in Uniform am Reisen gehindert. Mein Mann, da er in Zivilkleidung war, [+] Lesen Sie mehr > Eine Leserin erinnerte sich an die Ereignisse und schrieb der RNZ: "Mein Mann (Jahrgang 1937) war bei der Bundeswehr in Holzminden und ein Wochenende zu Hause in Zivil. Am Bahnhof Heidelberg wurden alle Soldaten in Uniform am Reisen gehindert. Mein Mann, da er in Zivilkleidung war, durfte nach Holzminden fahren, wurde aber in der Kaserne gleich in Quarantäne gebracht (28 Tage in einem Einzelzimmer), da er aus Heidelberg kam. Damals wurde das ganze Bergheimer Viertel mit der alten Medizinischen Klinik gesperrt und Heidelberg war im Schock."

[-] Weniger anzeigen

In Kirchheim forderten Lautsprecherwagen der Polizei diejenigen zur Schutzimpfung auf, die mit Krumps Zugehfrau Kontakt gehabt hatten. Fast 500 Personen wurden isoliert, darunter die Kontaktpersonen des ebenfalls infizierten Klinikfriseurs. Allerdings wurde die Quarantäne nicht von allen ernst genommen, über herabgelassene Schnüre versorgten sich manche aus dem Gebäude heraus mit Zigaretten und Süßigkeiten, am Zaun kam es zu Begegnungen, Hände wurden geschüttelt. Auch sollen sich Internierte über Nacht aus dem gesicherten Bereich herausgeschlichen haben. An Heiligabend machte die Polizei dem ein Ende und riegelte die Klinik ab. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde ein Sonderkommando benötigt, um die Trennung durchzusetzen. Die RNZ rief zu Bücherspenden für die Eingeschlossenen auf. Impflokale waren in vielen Stadtteilen eingerichtet, mindestens 27.000 Heidelberger ließen sich impfen.

Derweil machten bundesweit Katastrophenmeldungen die Runde. Skiurlauber und Geschäftsreisende aus Heidelberg erhielten Absagen, Postpakete kamen zurück: "Annahme verweigert". Oberbürgermeister Robert Weber beklagte, dass "sich außerhalb Heidelbergs oftmals eine panische Angst vor Heidelbergern eingestellt" habe. Die Boulevardpresse druckte Schlagzeilen: "Ein Gespenst zieht durch die Stadt am Neckar. Seit Wochen lauert es unter der berühmten Brücke und an den Krankenhäusern", hieß es in einem Blatt. Nach Weihnachten wurden die Schulferien verlängert und der Vorlesungsbeginn an der Universität verschoben.

Die gerichtliche Aufarbeitung der Ereignisse gestaltete sich schwierig. Zunächst waren die Versuche der Heidelberger Staatsanwaltschaft, Krump Fahrlässigkeit nachzuweisen, auf eine geschlossene Abwehrfront der Ärzte gestoßen. Die Ermittlungen waren eingestellt worden. Doch die Mutter der verstorbenen jungen Ärztin legte Beschwerde ein. Die Akten gingen zum Generalstaatsanwalt nach Karlsruhe. Als in der Folge das Heidelberger Landgericht mangels hinreichenden Tatverdachts die Eröffnung der Hauptverhandlung ablehnte, kam der Prozess schließlich 1962 zum Mannheimer Landgericht. Wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen und fahrlässiger Körperverletzung in 16 weiteren Fällen wurde der 44-jährige Arzt zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten und einer Woche auf Bewährung sowie einer Geldbuße von 1000 Mark verurteilt. Seine wissenschaftliche Laufbahn war beendet, seine Habilitation wurde gestoppt. Er praktizierte später als Arzt in Ingolstadt.

Seit dem Ausbruch 1977 in Somalia sind offiziell keine Pockenerkrankungen mehr aufgetreten, in Deutschland wurde der letzte Fall 1972 gemeldet. 1979 wurden die Pocken von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell für ausgerottet erklärt. In zwei WHO-Referenzlaboratorien in den USA und Russland schlummern allerdings noch immer infektionstüchtige Variola-Viren; in Deutschland gibt es seit 2002 wieder Vorräte an Impfstoff.