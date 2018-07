Heidelberg. (dns) Fast zwei Monate, nachdem sie in der Weststadt überfallen und zu Boden geworfen wurde, ist eine 82-jährige Heidelbergerin nun in einem Pflegeheim verstorben. Wie einer ihrer Nachbarn gegenüber der RNZ berichtet, hatte sich die Seniorin nie ganz von der Tat und deren Folgen erholt.

Die Frau war am 28. Mai von der Sparkasse in Bergheim unterwegs zurück in ihre Wohnung in der Weststadt, als ein unbekannter Mann sie gegen 16 Uhr in der Kaiserstraße von hinten umstieß und ihr die Handtasche mit 300 Euro Bargeld entriss. Sie stürzte auf ihre linke Schulter und zog sich dabei einen Trümmerbruch zu.

"Die Schulter war nicht mehr zusammenzuflicken", so der Nachbar, der regen Kontakt zu der älteren Dame gepflegt hatte. Deshalb habe sie eine Prothese bekommen - "eine sehr schwere Operation, die sie sehr mitgenommen hat".

Das - und das Trauma durch den brutalen Überfall - hätten dazu geführt, dass die 82-Jährige schließlich "völlig verwirrt" gewesen sei. Sie kam zuerst in Kurzzeitpflege, schließlich in den geschlossenen Bereich eines Pflegeheims - nur wenige Tage später verstarb sie.

"Dabei war sie vor dem Überfall eigentlich noch fit", erklärt der Nachbar. "Sie hat noch alles zu Fuß erledigt." Lediglich bei Einkäufen habe er ihr ab und an geholfen. "Für ihr Alter war sie noch rüstig." Er ist auch überzeugt, dass die Seniorin ohne die Attacke noch am Leben wäre: "Das wäre ohne den Überfall wohl nicht passiert."

Das sicher herauszufinden, ist nun Aufgabe der Polizei. Die bestätigte gegenüber der RNZ, dass die 82-Jährige vor wenigen Tagen in dem Pflegeheim gestorben ist.

Dort ging man zunächst von einem natürlichen Tod aus. Nun hat jedoch das Dezernat Kapitalverbrechen des Polizeipräsidiums Mannheim die Ermittlungen übernommen und die Leiche beschlagnahmt. Sollte bei der Obduktion herauskommen, dass die Frau tatsächlich aufgrund der Folgen der Tat gestorben ist, würde sich auch die Anklage für den Täter ändern: Er müsste sich nicht nur für den schweren Raub verantworten, sondern auch für den Tod der Frau.

Bislang hat die Polizei jedoch noch keine konkreten Hinweise auf den Täter. Es gibt lediglich die Aussage eines Zeugen, der den Mann einige Hundert Meter durch die Weststadt verfolgt hatte, bevor er ihn im Bereich der Endemannstraße/Hildestraße aus den Augen verlor.

Er beschrieb ihn als etwa 1,85 bis 1,95 Meter groß, muskulös und dunkelhäutig. Er trug während des Überfalls dunkle, eng anliegende Kleidung. Zeugen können sich bei der Polizei, Telefon 0621/1744444 melden.