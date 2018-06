Im Beisein von Regisseur Askold Kurov (r.) zeigte das Gloria-Kino den Film "The Trial", Polit-Grafiker Klaus Staeck führte in das Thema ein. Foto: Rothe

Heidelberg. (jola) Seit vier Jahren lebt Oleg Sentsov in einem Albtraum: Der ukrainische Regisseur wurde vor ein russisches Militärgericht gezerrt und in einem Schauprozess zu 20 Jahren Haft verurteilt. Askold Kurov war bei den Verhandlungen, besuchte seine Familie, Freunde und fragte Experten.

Daraus entstand sein Film "The Trial - The State of Russia vs Oleg Sentsov", den jetzt das Gloria-Kino gemeinsam mit Amnesty International auf die Leinwand brachte. Neben Polit-Grafiker Klaus Staeck war auch der Filmemacher anwesend und beantwortete die Fragen der rund 85 Zuschauer.

Noch vor einer Woche war Kurov in Sibirien, wo Sentsov seit seiner Verurteilung wegen terroristischer Aktivitäten in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt. Der 41-jährige Vater zweier Kinder weigert sich mittlerweile, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Mit dem Hungerstreik versucht Sentsov, die russische Regierung unter Druck zu setzen, um die Freilassung 64 weiterer ukrainischer Gefangener zu erreichen.

"Er will bis zum Ende gehen. Das heißt, er ist bereit, zu sterben. Als ich das verstanden habe, war es das Schwierigste am ganzen Treffen", erzählt Kurov gerührt.

Seit der Annexion der Krim im Frühjahr 2014 werden immer mehr vormals ukrainische Bürger in russischen Gefängnissen inhaftiert. Als die Sowjetunion vor bald 30 Jahren zerfiel, erlangte die Ukraine ihre Unabhängigkeit, war jedoch stets zwischen ihrem großen Bruder im Osten und der europäischen Gemeinschaft hin und her gerissen.

Ihren Höhepunkt erreichte die Krise mit den Maidan-Protesten Ende 2013, die letztendlich zur Absetzung des Präsidenten führten. Nur kurze Zeit später tauchten die "grünen Männchen" auf der Krim auf. Die Soldaten trugen keine Hoheitsabzeichen, niemand zweifelte jedoch daran, dass es sich bei ihnen um russische Kämpfer handelte. Kurze Zeit später wurde Sentsov verhaftet.

Er hatte nicht nur an den Protesten teilgenommen, sondern auch der ukrainischen Armee bei der Evakuierung geholfen. Bis dahin war er als Regisseur seines Debüts "Gaamer" bekannt, nicht als politischer Aktivist.

Sentsov wurde beschuldigt, dem Rechten Sektor anzugehören und Anschläge auf Brücken, Stromleitungen und Denkmäler geplant und befohlen zu haben.

Der Film zeigt, wie er vor Gericht sitzt, hinter einer dicken Scheibe oder Gitterstäben. Er berichtet von Folter. Auch die anderen Beschuldigten werden gezeigt, deren Aussage gegen Sentsov erpresst worden sein soll. Doch eine Durchsuchung seiner Wohnung förderte weder Waffen noch sonstige Beweise zutage.

Allerdings stießen die Agenten des russischen Geheimdiensts FSB auf zwei Filme in seiner riesigen Sammlung, die sich mit faschistischer Propaganda beschäftigen. Dem Gericht reichten die Beweise.

Staeck und ein Bündnis aus Kollegen und Menschenrechtlern pochen seit der Verurteilung auf Sentsovs Freilassung und machen immer wieder auf sein Schicksal aufmerksam. "Nichts ist schlimmer, als vergessen zu werden", so Staeck.

Auch Kurov wird nicht müde: "Wir müssen immer weiter machen", appelliert der 44-Jährige. Auch er hat gespürt, dass sein Film nicht willkommen ist. Er sei beschattet, sein Hotelzimmer durchsucht und sein Telefon abgehört worden. Sein Film wurde auf der Berlinale gezeigt. Eigentlich berichten auch russische Medien über das Filmevent. Doch über "The Trial" schwiegen sie.

Info: Unter www.amnesty.de steht eine Petition für die Freilassung Sentsovs.