Von Denis Schnur

Heidelberg. Fünf 3D-Drucker stehen im Keller des Deutsch-Amerikanischen Institutes (DAI). Und seit rund zwei Wochen rattern sie fast rund um die Uhr. Denn der dortige "Makerspace", die Werkstatt für kreative Technikbegeisterte, ist in der Corona-Krise zur Produktionsstätte wichtiger Ausrüstung geworden. Und nicht nur da, überall in der Region und in ganz Deutschland ist die sogenannte "Maker-Szene" aktiv geworden, um dem Mangel an Schutzausrüstung, so gut es geht, zu begegnen: "Wir drucken, drucken, drucken", sagt Jasper Schmidt, Leiter des DAI-Makerspace, der RNZ.

Und gedruckt werden vor allem Face Shields", also große Visiere. Sie bestehen aus einem 3D-gedruckten Kopfband, das um die Stirn geschnallt wird, sowie einem dünnen, transparenten Kunststoffschild, das am unteren Ende durch ein weiteres gedrucktes Element stabilisiert wird. Pro Tag spucken die Drucker im DAI Material für 40 Schilde aus. Sind sie fertig, verschenken die Mitarbeiter sie an soziale Einrichtungen, Ärzte und Kliniken in Heidelberg und der Region. Zwar können sie dort nicht die professionelle medizinische Schutzmaske ersetzen, aber sie erhöhen den Schutz der Mitarbeiter dennoch deutlich: "Sie helfen, dass man sich nicht ins Gesicht fasst", erklärt Schmidt. Außerdem schützen sie Augen und Gesicht vor einer möglichen Tröpfcheninfektion.

Neben Krankenhäusern sind vor allem niedergelassene Ärzte und Zahnärzte froh über die Ausrüstung: "Sie sind gerade bei der Versorgung durch Land und Bund nicht oberste Priorität", so Schmidt. "Aber sie sind absolut relevant. Die anderen Krankheiten machen ja keine Pause." Und komplett ohne Kontakt könnten Ärzte nun mal nicht diagnostizieren und behandeln.

Jasper Schmidt, Leiter des Makerspace, ist stolz auf die „Macher-Szene“: „In dieser Krise stellt sie unter Beweis, zu was sie in der Lage ist.“ Foto: Rothe

Kein Wunder, dass die Nachfrage nach den Face Shields groß ist: Alleine in Heidelberg wurden in den letzten zwei Wochen rund 1885 Gestelle für Schutzbrillen und Visiere hergestellt, verbaut und verschenkt. Neben dem DAI ist der "CoMaking-Space" im Pfaffengrund der größte Produzent in der Stadt. Hinzu kommen Dutzende Privatpersonen, wie Schmidt betont: "Das ist ein komplett dezentrales Projekt, hinter dem eine riesige Community steht. Und in dieser Krise hat sie unter Beweis gestellt, zu was sie in der Lage ist."

Denn als am 24. März ein Aufruf und die Pläne für die Visiere veröffentlicht wurden, dauerte es nicht lange, bis die ersten Ausrüstungsteile aus den Druckern kamen. 5500 Menschen beteiligen sich derzeit bundesweit an der Initiative "Makers vs. Virus", in Heidelberg und Umgebung sind es rund 150, schätzt Schmidt. Ein Großteil nutze nun die privaten Geräte.

Koordiniert wird die Arbeit durch das DAI: "Durch die Absage unserer Veranstaltungen haben wir die Kapazitäten und sind sehr gerne bereit, sie dafür zu nutzen", so Schmidt. Er ist stolz, dass sein Makerspace und die "Macher"-Community einen Beitrag in der Krise leisten: "Das zeigt, wie wichtig und zukunftsweisend unsere Arbeit ist." Und es zeige, welche Rolle das Begeisterhaus des DAI, das derzeit – mit einem noch größeren Makerspace – in den Patton Barracks entsteht, künftig spielen kann.

Info: Kliniken, Praxen und Pflegeeinrichtungen, die Visiere brauchen, können eine Bedarfsmeldung unter https://makervsvirus.maalik.net abschicken. Sobald die Produkte fertig sind, werden sie zur Abholung bereitgestellt. Für Fragen und Bestellungen kann man sich auch direkt an das DAI wenden: info@dai-heidelberg.de.