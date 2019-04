Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die PR-Kampagne für den umstrittenen Heidelberger Brustkrebs-Bluttest war weitaus umfangreicher als bisher bekannt. Die renommierte Düsseldorfer Beratungsagentur "Deekeling Arndt Advisors" hatte offenbar den Auftrag, eine größtmögliche internationale Medienaufmerksamkeit für die am Universitätsklinikum entwickelte Erfindung zu schaffen. Dabei war das Klinikum eng eingebunden - nicht nur beim Formulieren der Pressemitteilung und dem Korrekturlesen des "Bild"-Interviews vom 21. Februar ("Weltsensation").

Hintergrund Ein Kommentar

von Sebastian Riemer Seit Wochen lähmt die Krebstest-Affäre die Uniklinik. Noch ist weitgehend offen, wie es zu dem Desaster kommen konnte. Die RNZ machte die Vorgänge, die Heimlichtuereien und die zahlreichen Ungereimtheiten öffentlich. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. [+] Lesen Sie mehr Ein Kommentar

von Sebastian Riemer Seit Wochen lähmt die Krebstest-Affäre die Uniklinik. Noch ist weitgehend offen, wie es zu dem Desaster kommen konnte. Die RNZ machte die Vorgänge, die Heimlichtuereien und die zahlreichen Ungereimtheiten öffentlich. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Eine Kommission wurde eingesetzt. Und im gleichen Atemzug, in dem einer der Ärztlichen Direktoren - zu Recht - schnelle Aufklärung verlangt und den Vorstand auffordert, Verantwortung zu übernehmen, gräbt sich eine kleine Gruppe anderer leitender Mediziner ein. Spielt alles herunter, will keine öffentliche Aufklärung. "Letztlich ist nichts passiert", schreibt einer an die Führungskräfte. Schließlich seien keinerlei Forschungsergebnisse gefälscht worden. Man dürfe sich daher nicht gegen den Vorstand zu stellen. Kritikwürdig findet er vielmehr die RNZ, die alles hinausposaune. Besser sei es, die Ordinarien machten alles unter sich aus. Wie gut, dass es sich hier um eine Minderheit handelt. Wie gut, dass es im Gegenzug zu diesem Herrn Ärztliche Direktoren gibt, die den Dingen, die da offensichtlich falsch liefen, auf den Grund gehen möchten. Wie gut, dass der Klinikumsaufsichtsrat in einer beispiellosen Entscheidung die Aufklärung an sich zog, die Kommission hochkarätig besetzen ließ. Wie gut, dass der Ruf des Uniklinikums auf diese Art gerettet werden kann. Alles unter sich ausmachen? Genau diese Haltung führte doch in die Misere.

[-] Weniger anzeigen

Der Rhein-Neckar-Zeitung liegt die Rechnung vor, die Deekeling Arndt am 15. März 2019 für die "Produkteinführung" an die Heiscreen GmbH schickte. Diese Ausgründung des Uniklinikums, an der auch der Heidelberger Unternehmer Jürgen Harder beteiligt ist, vermarktet den Brustkrebs-Test (siehe Hintergrund).

79.420,78 Euro rechnen die Berater ab. Sie übernahmen das gesamte Projektmanagement rund um die PR-Kampagne: das Kommunikationskonzept, die Pressemitteilung, die Pressekonferenz am 21. Februar auf einem Kongress in Düsseldorf sowie die Beantwortung und Koordination von Medienanfragen.

Besonders intensiv abgestimmt wurde die Kampagne offenbar in den zehn Tagen vor dem großen Aufschlag am 21. Februar. "Tägliche Telefonkonferenzen zwischen dem 12. und 22. Februar 2019", listet die Agentur auf. In Rechnung gestellt werden "enge telefonische Abstimmungen und Rücksprachen" unter anderen mit dem früheren "Bild"-Chef Kai Diekmann, Heiscreen-Geschäftsführer Dirk Hessel, den Bluttest-Erfindern Sarah Schott und Christof Sohn, Harders Anwalt Thomas Dörmer sowie Doris Rübsam-Brodkorb, der Pressesprecherin des Universitätsklinikums.

>>> Weitere Artikel zum Thema: www.rnz.de/heiscreen <<<

Bemerkenswert ist die enge Abstimmung mit Kai Diekmann, dem Ex-Chefredakteur der "Bild"-Zeitung und persönlichen Freund von Jürgen Harder. Dazu passt: Die Rechnung hat Christina Afting geschickt. Sie ist "Managing Director" bei der Agentur - und leitete früher das Büro Diekmann bei der "Bild".

Hintergrund > Die Heiscreen GmbH wurde im Oktober 2017 in Heidelberg gegründet - zur "Entwicklung eines Tests zur Früherkennung von Brust-, Eierstock- und Pankreaskrebs und anderen Tumorentitäten" sowie der "Kommerzialisierung" dieses Tests. Die Technology Transfer Heidelberg GmbH (TTH), eine Tochterfirma des Uniklinikums, hält 48,6 Prozent der Anteile. Dem wegen Bestechung [+] Lesen Sie mehr > Die Heiscreen GmbH wurde im Oktober 2017 in Heidelberg gegründet - zur "Entwicklung eines Tests zur Früherkennung von Brust-, Eierstock- und Pankreaskrebs und anderen Tumorentitäten" sowie der "Kommerzialisierung" dieses Tests. Die Technology Transfer Heidelberg GmbH (TTH), eine Tochterfirma des Uniklinikums, hält 48,6 Prozent der Anteile. Dem wegen Bestechung vorbestraften Immobilienentwickler Jürgen Harder gehören über seine MSB Mammascreen Beteiligungs-GmbH 39,2 Prozent der Firma. Zudem sind die beiden Ärzte, die bei der PR-Kampagne als Haupterfinder des Brustkrebstests auftraten, an der Firma beteiligt: Frauenklinik-Chef Christof Sohn hält 4,9 Prozent, Sarah Schott 7,3 Prozent. Bis 14. Februar war Sohn auch Geschäftsführer der Heiscreen. Inzwischen macht diesen Job Dirk Hessel, der auch Harders Beteiligungs-GmbH leitet.

[-] Weniger anzeigen

Mit Doris Rübsam-Brodkorb war auch die Kommunikationschefin des Uniklinikums stets gut informiert. Thomas Dörmer war als Rechtsanwalt Harders an den Rücksprachen beteiligt, Dirk Hessel als Heiscreen-Geschäftsführer. Hessel führt zugleich auch Jürgen Harders MSB Mammascreen Beteiligungs GmbH, über die der umtriebige Unternehmer an der Heiscreen GmbH beteiligt ist.

Die Profis von Deekeling Arndt arbeiteten gründlich: So recherchierten sie vorab die "bisherige Kommunikation der Universität Heidelberg" und entwickelten zwei verschiedene PR-Szenarien - mal mit, mal ohne Pressekonferenz.

Den Entwurf der Pressemitteilung, die das Uniklinikum am 21. Februar veröffentlichte, formulierte die Agentur - und sandte sie "nach verschiedenen Abstimmungsschleifen", wie es in der Rechnung heißt, auf Deutsch und Englisch an Medien auf der ganzen Welt.

Auch nach dem 21. Februar blieb die Agentur aktiv: Sie koordinierte die Medienanfragen, schlug Interview-Antworten vor und begleitete Christof Sohn auf ein Fotoshooting. Mit einer Vielzahl von Medien - darunter international renommierte wie die Londoner "Times" - hielt Deekeling Arndt Rücksprache.

Und wer zahlte die Zeche? Auf diese Frage antwortete Uniklinik-Pressesprecherin Doris Rübsam-Brodkorb am Donnerstag zunächst ausweichend: "Rechnungsempfänger ist die HeiScreen GmbH." Auf eine weitere Rückfrage der RNZ, wer die Rechnung denn bezahlt habe, schreibt die Sprecherin: "Klinikum macht die Buchhaltung. Aber Rechnungsempfänger und -zahler ist HeiScreen."

Die neuerliche Nachfrage der RNZ, wer der Inhaber des Kontos sei, von dem aus die Rechnung beglichen wurde, konnte Rübsam-Brodkorb am Donnerstagnachmittag - so kurz vor Ostern - intern nicht mehr klären.