Von Heidemarie Canis

Oberzent. Ihre Ideen für die Burgruine Freienstein haben die die 19 angehenden Architektinnen und Freiraumplaner der Technischen Universität Darmstadt und der Hochschule Geisenheim University am vergangenen Freitag in der Alten Turnhalle in Oberzent Beerfelden vorgestellt. An fünf Tischen und Wandtafeln und in jeweils auf acht Minuten beschränkten Lichtbild-Vorträgen erläuterten sie ihre Vorschläge.

Was im Laufe der Abschlusspräsentation der fünf Gruppen den nach Einschätzung der Kreisverwaltung rund 100 Zuhörern, Bewohnern des Oberzenter Stadtteils Gammelsbach, den betreuenden Professoren und Studienleitern, dem Denkmalbeirat, den Vertretern der Stadt Oberzent, dem Ortsvorstand und der "Perspektivgruppe Freienstein" präsentiert wurde zeigte, welche Freude die Studenten am freien Gestalten hatten.

Als Oase in Oberzent könnte ein Erholungsbad im Ambiente der Burgruine entstehen: der Vorschlag zeigte einen Ort der Erholung. Verbunden werden sollten der Romantische Gedanke, die Erlebbarkeit der Ruine, der Erhalt der historischen Ruine mit dem Ziel, neue Bereiche zu erschließen.

Freienstein als Bühne war ein weiterer Vorschlag: er sollte den Erinnerungswert erhalten, enthält einen Multifunktionsraum für ein Museum, eine Außen-Kletterwand und eine Bühne im altem Gemäuer. Hier wäre an einen Aufstieg zu Fuß gedacht, an einen Rundweg und eine Grillstätte. Bänke mit Sichtachsen laden zur Rast ein, vom Treppenhaus gäbe es einen Ausblick ins Tal. Als Science-Fiction-Idee kam eine "Outdoor-Escape-Area" daher: Deren Besuchern stellen sich Aufgaben nach einem angenommenen örtlichen Flugzeugabsturz. Selbstversorgung, Aufgabenverteilung, Mut, Ideen waren hier gefordert.

Die Vorschlagsvariante Neu auf Alt lädt ein zum "Mach Dich "FREI"enstein". Hierzu beitragen sollten ein Leuchtturm über Gammelsbach mit Dachterrasse, Seminarraum, Lager und Sanitärräumen, mit Blicken über das Tal, in die Berge. Gedacht wäre eine Außenanlage mit Stegesystem, mit Obstgehölzen und einem multifunktionalem Innenhof, der auch als Bühne nutzbar wäre.

Als Minimallösung zeigte sich das fünfte Ideenkonzept in zwei Stufen. Bei ihm wird auf Bürgerbeteiligung gesetzt. Ein kleiner Ritter Steini, der als Maskottchen für Werbung und Veranstaltungen steht soll auch den Infoaustausch befördern, und bei Alt wie Jung Kreativität anregen. Zunächst sollte ein Laufsteg rund um die Burg gebaut werden, damit ein Beteiligungsprozess entsteht. Dann ginge es hier ums Klären der Frage, was soll auf Dauer getan werden - Ritter Steini nimmt alle vorgetragenen Ideen auf. In der Aussprache nach Präsentation der fünf Konzepte wurde darauf hingewiesen, dass aus allen eingebrachten Vorschlägen etwas in das Burgruinen-Programm aufgenommen werden könnte. Viele positive Reaktionen wurden an die einzelnen Gruppen herangetragen.

Zur Gammelsbacher Kerwe am 1. und 2. September 2018 sollen alle Objekte im Dorfgemeinschaftshaus der Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Dort kann sich jeder noch einmal orientieren.

Dr. Markus Harzenetter, Präsident des hessischen Landesamts für Denkmalpflege dankte in seinem Schlusswort den Studierenden: " Eine große Leistung von allen Gruppen, weit über das studentische Maß. Nun gehen die Ideen in die nächste Runde, es sind starke Visionen, zugunsten des Denkmals müssen wir sehr behutsam damit umgehen."

Die als "Schloss Freienstein" erstmals 1297 erwähnte Burg ist ein Kleinod Kleinod mit wechselhafter Geschichte. Ihr Erbauer ist bis heute nicht bekannt. Über Jahrhunderte war sie Sitz des Amtes Freienstein und damit des historischen Rechtsgebildes und Vorläufers von Oberzent. In 328 Metern über NN lag die Burg in strategisch günstiger Lage an der Durchgangsstraße zwischen dem Neckargebiet und dem Maintal im Norden.

Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen hatte 2017 mit dem Symposium "Burgruine Freienstein im Odenwald - Mit einem gemeinsamen Konzept in die Zukunft" die Diskussion über Erhalts- und Nutzungsstrategien eröffnet. Die dazu mit eingeladenen Studenten hatten im Mai 2018 ersten Informationen über den Zustand der Burgruine vor Ort eingeholt und im Juni einen Zwei-Tages-Workshop abgehalten.

Vorgegeben war der Erhalt der Burgruine und ihre Nutzung sowohl für die Gammelsbacher wie auch die Bewohner des südlichen Odenwalds, aber auch zur Belebung der touristischen Landschaft. Den Studierenden waren keine finanziellen Grenzen gesetzt worden. Sie sollten ihre Ideen ohne jegliche Vorgaben und finanzielle Zwänge frei einfließen lassen.