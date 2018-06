Von Karin Katzenberg-Ruf

Oberzent-Gammelsbach. Was könnte aus der Burgruine Freienstein werden, wenn das Geld für eine Renovierung vorhanden wäre? Darum ging es kürzlich im Dorfgemeinschaftshaus von Gammelsbach. Wie berichtet, erstellten Studierende der TU Darmstadt und der Hochschule Geisenheim in Arbeitsgruppen Konzepte zur künftigen Nutzung. Am Samstagvormittag war die Bevölkerung eingeladen, sich vor Ort über den Stand der Dinge zu informieren. Diese Gelegenheit ließen sich Ortsbeiräte Siegbert Schmitt, Heinrich Roth und Gerhard Ulrich nicht entgehen. Sie führten angeregte Gespräche mit den jungen Leuten, berichteten aber auch von eigenen Kindheitserinnerungen.

"Als Buben sind wir noch durch den Kamin auf die Burgmauer geklettert" war da zu hören. Oder auch, dass das kleine Haus in der Nähe der Burg noch bis in die 1960er Jahre bewohnt gewesen, die "Kaline" dann runter in den Ort gezogen sei. Das Anwesen sei dann verfallen.

Die drei finden die zum Teil visionären Planungen der Studierenden recht interessant. Klar, es würde Gammelsbach als Ortsteil von Oberzent gut tun, wenn die Burg aus ihrem Dornröschenschlaf wachgeküsst würde.

Wenn dort Feste oder Familienfeiern stattfinden könnten. Natürlich auch vor dem Hintergrund, einen neuen Akzent im Tourismus zu setzen.

"Klingt eigentlich alles ganz interessant" findet Erich Walz als Anwohner, der unterhalb der Burg zu Hause ist. Nur die Idee einer Arbeitsgruppe, da oben einen Abenteuerspielplatz rund um ein Flugzeugwrack einzurichten, kann er nicht so recht nachvollziehen. Für die Einheimischen ist indessen klar: Sollte Burg Freienstein irgendwann für größere Veranstaltungen genutzt werden, müssten neue Zufahrtswege und Parkplätze geschaffen werden.

Oder wäre vielleicht doch der sanfte Tourismus, verbunden mit Wanderungen, die bessere Wahl? Vor Ort - in welcher Form auch immer - den für den Odenwald typischen Apfelwein zu vermarkten, würde irgendwie auch ins Bild passen. Ein Besuchermagnet waren bei der Veranstaltung die beiden Modelle der Burg. "Wenn sie noch so aussehen würde wie früher, wäre das natürlich ideal", so der Kommentar eines Besuchers. Bei allen Visionen, die in den Arbeitsgruppen zum Ausdruck kamen, machen sich die Ortschaftsräte keine Illusionen. "Es muss ja alles bezahlbar sein" hieß es dazu.

Allerdings herrsche im Ort auch Einigkeit darüber, dass auf der Burg was passieren müsse. Das wäre schon aus Gründen der Haftung auch ganz im Sinne des Pächters Andreas Tilly.