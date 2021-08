Michael Bilharz (l.) beim Vortrag bei der Eberbacher Klimainitiative. Der Klimaaktivist tritt auf seiner Deutschlandtour für CO2-Einsparungen in die Pedale. Foto: privat

Eberbach. (RNZ) Jeder und jede kann einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten – und es muss nicht immer ernst und kompliziert sein. Das möchte die bundesweite Mitmachaktion "Die Klimawette" unter Schirmherrschaft des Präsidenten des Umweltbundesamtes Prof. Dirk Messner aufzeigen.

Der Initiator Dr. Michael Bilharz fährt derzeit mit seinem Lastenfahrrad und einer Tonne CO2 hundert Tage lang 6000 Kilometer durch Deutschland. Dieser Tage machte er in Eberbach Station, wo er bei Mitgliedern der Eberbacher Klimainitiative übernachtete. Nach einer langen Tagesetappe von über 100 Kilometern stellte Bilharz die Klimawette am Abend in einem spielerischen Vortrag vor.

Ziel der Aktion ist es, bis zur Weltklimakonferenz in Glasgow im November 2021 eine Million Menschen dazu zu bewegen, insgesamt eine Million Tonnen Kohlendioxid einzusparen. Auf die Einwohnerzahl von Eberbach heruntergerechnet, entspricht das 261 Tonnen.

Die Klimawette zeigt dazu auf, welche Möglichkeiten jeder Einzelne hat. Zum einen stehen zwanzig Vorschläge zur Verfügung, aus denen man sich seinen eigenen Vorsatz für den Sommer heraussuchen kann, um CO2 einzusparen: vom LED-Lampentausch über den fleischfreien Monat oder den autofreien Arbeitsweg bis hin zum solaren "Balkonkraftwerk". Zum anderen kann man gemeinnützige, konkrete Klimaschutzprojekte durch eine Spende dabei unterstützen, CO2 zu vermeiden. Zur Auswahl stehen Solar- und Effizienzprojekte ebenso wie Aufforstungs- und Pflanzenkohle-Projekte.

Getragen wird die Klimawette vom Verein "3 fürs Klima" e. V., begleitet von einem Fachbeirat und namhaften Botschaftern. Michael Bilharz selbst betreut beruflich im Umweltbundesamt den CO2- Rechner und entwickelt Anregungen für einen nachhaltigen Lebensstil.

"Eine Million Tonnen sind zu schaffen und wären gleichzeitig ein beeindruckendes Zeichen für den Klimaschutz", ist sich Bilharz sicher. Ihm ist es ein Anliegen, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und das oft komplexe und ernste Thema mit der Klimawette konkret und spielerisch anzugehen. "Einfach machen", lautet sein mantrenhaft wiederholtes Motto.

Und auf die Frage, ob denn auch Menschen mitmachen sollten, die bereits klimaneutral leben und von denen es in Eberbach mittlerweile zwölf gibt: "Wenn ich jetzt in der Kneipe beim Bier sitzen würde, würde ich sagen: Eins geht immer noch."