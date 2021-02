Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "So viel du brauchst" lautet das dem biblischen Buch "Exodus", Kapitel 2, entlehnte Motto, unter dem die evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit der Klimainitiative in den sieben Wochen vor Ostern erstmals in Eberbach zu einem "Klimafasten" einlädt. Unterstützung erhalten sie dabei auch von der katholischen Kirchengemeinde und der freien evangelischen Gemeinde, die in ihren Gemeinden für die Teilnahme an der Aktion werben wollen.

Ellen Leytz entdeckte die Idee zum "Klimafasten" im Internet. Dort wird sie von verschiedenen evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern schon seit ein paar Jahren propagiert wird. "Da ich ja selbst Mitglied in der Klimainitiative Eberbach bin und mir die kirchliche Aktion gefiel, griff ich sie auf", so Ellen Leytz. "Das Thema passt doch auch in die Fastenzeit", fand ihr Ehemann, Dekan Ekkehard Leytz. "das führt uns zum Wesentlichen: Zur Frage ‚Was brauchen wir wirklich zum Leben?"

Wichtig war beiden, sich für das Projekt mit weiteren zu vernetzen. Dabei stand die Klimainitiative an erster Stelle. "Wir haben uns natürlich sehr gefreut und haben gleich mit der Ausarbeitung unserer Beiträge begonnen", sagen deren Gründer, Stefan und Katharina Klein.

Im Mittelpunkt der Aktion steht die alte Idee, dass das Fasten als Reduzierung von Konsum Körper und Geist reinigt. Dabei geht es laut Stefan Klein nicht um Einschränkung in einem "schmerzlichen Maße", sondern vielmehr darum, zu schauen, was man eigentlich nicht braucht. "Und einfach mal Neues auszuprobieren, was zum Thema Klima passt", ergänzt Katharina Klein, "etwa mal das Auto stehen lassen oder neue alternative Kochrezepte ausprobieren." Ekkehard Leytz findet die Frage interessant: "Was macht das mit uns, wenn wir nur das tun, was wir wirklich brauchen?"

Ausgehend von den Wochenthemen, die auf der von der evangelischen Landeskirche Hannover betriebenen Internetseite www.klimafasten.de vorgegeben sind, haben die Eberbacher ein abwechslungsreiches Programm für ihre wöchentlichen coronagerechten Zoom-Meetings zusammengestellt, die in den kommenden sieben Wochen immer montags von 19 bis 20.30 Uhr stattfinden sollen. Die Videotreffen zum Klimafasten sind offen für alle. Nach Anmeldung im evangelischen Gemeindebüro – Telefon (06271) 4787 oder Mail an buero@eki-eberbach.de – bekommt man einen Link zugeschickt.

In der Reihe werden Fachleute Impulsreferate halten, Dekan Ekkehard Leytz und Pfarrerin Marion Rink von evangelischer und Diakon Joachim Szendzielorz von katholischer Seite sind für die geistlichen Impulse zuständig. Natürlich soll auch dem Austausch der Teilnehmenden breiter Raum gegeben werden.

Die Auftaktveranstaltung findet bereits zwei Tage vor Beginn der Fastenzeit, am Rosenmontag, statt. "Der Montag war für uns alle der günstigste Tag", erläutert Dekan Leytz. Wenn man dann von Ostern sieben Wochen zurückzählt, landet man auf dem Rosenmontag. Und da Fasching dieses Jahr ja eh weitgehend ausfällt…", sagt er augenzwinkernd.

In der ersten Woche geht es um eine kurze Einführung zum CO2-Fußabdruck mit Katharina und Stefan Klein von der Klimainitiative und zum Thema Heizen mit Gemeinderätin Kerstin Thomson, die in Eberbach Energieberaterin für die Verbraucherzentrale ist.

In der zweiten Woche geht Dr. Lucia Jochner-Freitag von der Initiative "100xklimaneutral" in die Tiefe beim CO2-Fußabdruck und bei der Frage, wie er sich reduzieren lässt. Woche drei ist mit dem Ökotrophologen Dr. Frank Tewes und dem Koch Jonathan Schließler dem Thema Ernährung gewidmet. In Woche vier geht es um den bewussten Umgang mit dem "Digital-Sein". In der fünften Woche sind Gedanken zum einfachen Leben das Thema. In Woche sechs geht es um Mobilität. Woche sieben steht schließlich unter der Leitidee "Neues wachsen lassen". Musikalisch beleuchtet werden die Themen des ersten und siebten Termins von den Eberbacher Singer-Songwritern Sanni & Paul, die im Rahmen der Online-Veranstaltungen live auftreten werden.

Ergänzend dazu bietet die Klimainitiative an, dreimal pro Woche eine E-Mail mit einer Klimaschutz-Anregung zu erhalten, die zu konkretem Handeln anregen will. Jeder, der eine Anregung ausprobiert hat oder anderweitig "klimagefastet" hat, kann das auf der Website der Initiative in einem "Schrittzähler" dokumentieren. So werden die vielen Schritte sichtbar gemacht, die in Eberbach im Rahmen des Klimafastens gemeinsam gegangen werden.

Info: Nähere Informationen finden sich auf der Internetseite der Eberbacher evangelischen Kirchengemeinde www.ekieber.de, sowie unter www.klimainitiative-eberbach.de.