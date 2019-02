Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Männlich, weiblich oder auch divers. Insofern ist die Stadt Eberbach mit ihren Personalvorstellungen schon auf der Höhe der Zeit und offen für vieles. Die Leitung des Stadtarchivs ist jetzt neu ausgeschrieben worden. Was aber die Qualifikation angeht, werden die Ansprüche schon eindeutiger formuliert. Wer sich bewerben will, braucht ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Geschichte, allenfalls kann es ein vergleichbarer Abschluss sein - mit praktischen Kenntnissen im Archivwesen. Verwaltungs- und Organisationserfahrung sind förderlich. Immerhin ist die Dotierung analog dem höheren Dienst.

Der langjährige Stadtarchivar und Leiter des überörtlichen Archivverbundes Dr. Rüdiger Lenz plant seinen Ruhestand, voraussichtlich im Herbst scheidet er aus. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt will Eberbach die Position in Pleutersbach neu besetzen. Dort ist seit 1977 das kommunale Archiv untergebracht.

Hinsichtlich des genauen Termins der Übergabe an einen neuen Archiv-Chef ist man flexibel. Ausschlaggebend sind die Wahl eines geeigneten Bewerbers und eine ausreichende Übergabe- oder Einarbeitungszeit.

Seit 1990 ist der heute 64-jährige Lenz im Amt, ein studierter Historiker. Drei Jahre später startete mit ihm ein einmaliges Modell interkommunaler Zusammenarbeit, das bis heute für alle Beteiligten Kosten und Aufwand minimiert. Für Stadt- und Gemeindearchive von inzwischen zehn Kommunen aus zwei Bundesländern und drei Landkreisen wurde 1993 der Eberbacher Archivverbund ins Leben gerufen.

Gleich von Anfang an waren neben Eberbach auch Hirschhorn, Neckarsteinach, Schönbrunn, Schwarzach und Waldbrunn dabei. 1995 kamen Aglasterhausen und Neunkirchen, 1999 stießen Neckarzimmern und zuletzt 2001 Neckargerach hinzu. Jeweils ein eigenes Archiv zu erhalten und dafür Personal einzusetzen, wäre für die einzelnen Kommunen teurer. Auch Eberbach reduziert mit der gemeinsamen Regelung seine Gehaltsausgaben. Die Lagerkosten in Pleutersbach orientieren sich an der für die betreffenden Archive genutzten Fläche.

Es war die Idee des damaligen Bürgermeisters Horst Schlesinger (1973 bis 1996): gesetzliche Aufgaben erfüllen, durch Zusammenarbeit Steuergelder sparen und an die Spitze einen befähigten Historiker setzen. Der Spannung zwischen Gemeinderat und Schlesinger in dessen dritter Amtszeit war geschuldet, dass das Gremium diesem Gesamtprojekt erst unter Nachfolger Bernhard Martin zustimmte.

Wie er heute noch sagt, wollte Schlesinger durch den Archivverbund auch eine "zentralörtliche Akzentuierung" mit der Stärkung des Mittelbereichs Eberbach. Das Eberbacher Stadtarchiv ist aber keine freiwillige Leistung. Alle Bundesländer verpflichten ihre Gemeinden, kommunales Archivgut zu verwahren, zu erhalten und zu erschließen. Alles, was bleibenden Wert hat, muss in eigenen Sammlungen untergebracht sein. Jede Gemeinde hat dann eine eigene Archivordnung.

Die Eberbacher kümmerten sich bereits im Spätmittelalter um ihre Urkunden. Schon im 1486 erbauten Fachwerk-Rathaus am Alten Markt gab es einen Archivraum. Im Dreißigjährigen Krieg konnte die Stadt ihr Archivgut noch weitgehend erhalten. Bürgermeister John Gustav Weiss brachte das Archiv im Haspelturm unter. 1977 wurde das Material aus seiner teilweise modrigen Umgebung von dort in die freigewordene Volksschule im Stadtteil Pleutersbach umgelagert, endlich trocken und sicher. Mitte der 1980er Jahre wurde am Schulhaus ein moderner Zweckbau angesetzt, bis es dann am 23. September 1988 zur Eröffnung des neuen Stadtarchivs kam.

Nach fast 30 Jahren hat Stadtarchivar Rüdiger Lenz in seinem Fach Akzente gesetzt, sich mit der Eberbacher Mentalität vertraut gemacht. Er hat auch die Schriftleitung des Eberbacher Geschichtsblatts. Nach der Auflösung der Grundbuchämter im Lande sicherte sich Lenz die Eberbacher Grundbücher von vor 1900.

Das für die Stadthistorie so wertvolle, verschollen geglaubte Urteil im Kuckucksprozess von 1605 entdeckte der Stadtarchivar 2004 im Badischen Generallandesarchiv. Und dass an der Stelle der heutigen evangelischen Stadtkirche früher kein dem Heiligen Michael geweihtes Gotteshaus stand, sondern zwei Marienkapellen, hat Lenz auch herausgefunden. Da war er genauer als der ehemalige Bürgermeister Weiss, der hier einen falschen Eintrag in die Stadtgeschichte machte. Jener historisch bewanderte John Gustav "Weiss", mit Doppel-S geschrieben, nicht "Weiß", wie Lenz schon früh historisch belegte.

Bewerbungsschluss für den Posten des Stadtarchivars ist der 15. März