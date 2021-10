Eberbach. (RNZ) Mitte Dezember findet eine erste "Bürgerwerkstatt Klimaschutz" mit einem Anderthalb-Tage-Programm statt aus Vorträgen und jedermann offen stehenden Mitmacharbeitsgruppen. Ziel ist ein Plan für Eberbach, der helfen soll, das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen.

Diese "Bürgerwerkstatt" ist als bundesweites Pilotprojekt angelegt. Neben der Stadtverwaltung begleiten es ein "Institut für Partizipatives Gestalten" und der "Verein Mehr Demokratie". Die Eberbacher Erfahrung soll als Modell deutschlandweit bei Bürgerbeteiligungsprozessen zum Einsatz kommen.

An den beiden Tagen Freitag und Samstag, 10./11. Dezember, soll es in der Stadthalle für die Teilnehmenden Vorträge geben zur Klimakrise global und vor Ort und über die demokratischen Möglichkeiten, sich zu engagieren. Was konkret in Eberbach zu tun ist, soll in den Arbeitsgruppen (Workshops) zusammentragen werden. Die Vorschläge münden in einen Plan. Er soll Kommunalpolitik, lokaler Wirtschaft, Stadtverwaltung sowie den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen, gemeinsam den Alltag so zu verändern, dass die Stadt ihr bereits erklärtes Ziel einer Klimaneutralität bis 2035 erreichen kann.

An der "Bürgerwerkstatt Klimaschutz" kann jeder teilnehmen; Alter oder Vorwissen spielen hierfür keine Rolle. Die Bürgerwerkstatt richtet sich an alle Eberbacher, die an der Entwicklung der Stadt mitwirken möchten. Die Arbeitsgruppen sollen Themenschwerpunkte bilden und sie auch außerhalb der Bürgerwerkstatt anpacken und begleiten.

Klimaschutz ist zwar ein globales Projekt. Viele Entscheidungen dazu fallen auf (inter-)nationaler Ebene. Dennoch müssen die konkreten Veränderungen vor Ort geschehen. Die kommunale Ebene bietet hierbei Spielräume und große Potenziale, etwa beim Sanieren von Häusern oder beim Umbau der Verkehrsinfrastruktur.

Das Bürgerwerkstatt-Pilotprojekt findet in der ersten Testphase zunächst in nur zwei Städten statt, in Eberbach und Diespeck. Das ist eine 3800-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim im bayerischen Mittelfranken. Eine zweite Veranstaltung ist im Frühjahr 2022 geplant.

Die Teilnehmerzahl ist coronabedingt begrenzt und macht eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist bis 26. November per Mail an klimaschutz@eberbach.de ab sofort oder telefonisch ab 2. November möglich unter (0 62 71) 87- 209. Bei großem Interesse entscheidet das Los über die Teilnahme.

Info: Weitere Infos dazu stehen hier.