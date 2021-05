Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Die "Klimainitiative Eberbach" hat am Montag ein Brandschreiben an Bürgermeister Peter Reichert und an die Gemeinderatsmitglieder gerichtet. Die Ausführungen zu den klimatischen Auswirkungen des neuen Hallenbad-Betriebes seien in der Ratsvorlage nur "mit sieben Worten berücksichtigt", während es eine ausführliche Darstellung zu den finanziellen Aspekten gäbe.

Dies alles berücksichtigt laut Klimainitiative nicht ausreichend den Geist des Grundsatzbeschlusses zur Eberbacher Klimaneutralität. Im März hatte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit einen Beschluss zur Eberbacher Klimaneutralität gefasst.

Schwimmen sei nicht wichtiger als Klimaschutz, heißt es jetzt von der Klimainitiative. Auch bei einer emotionalen Bedeutung des Hallenbades für Eberbach, fragen die Angehörigen der Klimainitiative, ob man sich einen Neubau überhaupt leisten dürfe, wenn nicht klar sei, wie man den Klimaschutz finanzieren könne.

Wie bekannt, treibt die Stadt derzeit den möglichen Neubau eines Hallenbades voran. Nach rund 50 Jahren genügt die alte Anlage in vielerlei Hinsicht nicht mehr dem heutigen Anforderungen.

Klimainitiativen-Sprecher Stefan Klein fordert, die Verwaltung solle die durch Bau und Betrieb des Hallenbades verursachten Treibhausgas-Emissionen schätzen lassen und veröffentlichen. Ebenso die gesamten Betriebskosten bis 2035.

Darüber hinaus solle die Verwaltung in einem optischen Vergleich einen maximal klimafreundlichen Bau einer "normalen Variante" gegenüberstellen.

Ausdrücklich wird in dem Schreiben der "Initiative" von einem "ernsten Dilemma" zwischen Schwimmen und Schwimmenlernen einerseits und der "Verantwortung gegenüber der heranwachsenden Generation" gesprochen. Das Bundesverfassungsgericht habe jedoch unmissverständlich entschieden, dass man sich heute keine Freiheiten herausnehmen dürfe, um beim Klimaschutz "unlösbare Aufgaben" zu hinterlassen.

Die "Klimainitiative Eberbach" ist ein loser Zusammenschluss einzelner Personen, kein eingetragener Verein.