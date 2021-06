Einkäufe mit dem Fahrrad transportieren? Die Klimainitiative zeigt am Samstag am Leopoldsplatz, wie’s geht. Foto: privat

Eberbach. (RNZ) Anlässlich des Stadtradelns informiert die Klimainitiative am Samstag, 12. Juni, zwischen 9 und 12 Uhr mit einem Stand am Leopoldsplatz darüber, wie man mit dem Fahrrad Einkäufe transportieren kann.

Am 12. Juni beginnt das Stadtradeln. Dabei geht es darum, "möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen", so ist es auf der Website des Wettbewerbs zu lesen. Neben der Fahrt zur Arbeit gehört der Einkauf zu den regelmäßigen Alltagsfahrten. Gerade angesichts der kurzen Wege in Eberbach geht das mit dem Fahrrad genau so entspannt wie mit dem Auto. Allerdings braucht es die richtige Ausrüstung, damit beim Verstauen der Einkäufe kein Frust entsteht und die Fahrt nicht zum Sicherheitsrisiko wird.

Die Klimainitiative möchte deshalb aufklären und Vorbehalte gegen den Einkauf auf dem Fahrrad ausräumen. Am ersten Samstag der Stadtradelzeit wird ein Informationsstand auf dem Leopoldsplatz den Wochenmarktbesuchern Gelegenheit bieten, sich ein eigenes Bild davon zu machen, wie sich auch ein größerer Einkauf bequem auf dem Fahrrad transportieren lässt – ganz anschaulich, mit Möglichkeiten zum Anfassen und Ausprobieren.

Moderne Fahrradtaschen sind in Sekundenschnelle befestigt und bieten mehr Stauraum als es auf den ersten Blick erscheint – so die Erfahrung von Katharina Klein und Regina Dinkelacker. Die Besucher des Standes werden sehen können, wie viel Einkauf in die geräumigen Gepäckträgertaschen passt, und die Möglichkeit haben, ihren eigenen Einkauf zum Ausprobieren vor Ort in den Gepäckträgertaschen zu verstauen.

Für wen der Platz in Gepäckträgertaschen nicht reicht, der kann über einen Anhänger oder ein Lastenrad nachdenken. In Städten ersetzen Lastenräder mittlerweile Kleintransporter und liefern ganze Möbel, Getränkekisten und Gemüsestiegen aus. Nicht ganz so groß, aber dennoch geräumig und vielseitig ist das Lastenrad von Katrin Landis, das sie am Stand zeigen wird.

Die Mehrzahl aller Einkäufe lässt sich problemlos auf dem Fahrrad transportieren, versprechen die Mitglieder der Klimainitiative. Jeder, der sich das nicht vorstellen kann, ist eingeladen, sich am kommenden Samstag einen eigenen Eindruck zu machen.