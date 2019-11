Buchen. (G) Über 340 notfallmedizinisch Interessierte trafen sich am Samstag zum 9. „Ofirta“ – „Odenwälder First Responder Tag“ – in der Stadthalle. Rund um die Uhr sind „First Responder“, also qualifizierte Ersthelfer oder „Helfer vor Ort“ (HvO), in ihren Gemeinden einsatzbereit, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken und so ehrenamtlich teils unmittelbar lebensrettende Hilfe zu leisten. Für diese unentbehrlichen Helfer organisieren die Leitenden Notärzte in Kooperation mit dem Förderverein psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) im Neckar-Odenwald-Kreis jährlich eine ganztägige kostenlose Fortbildungsveranstaltung.

Vorrangige Zielsetzung ist es, durch gemeinsame Fortbildung verschiedener Fachdienste die Zusammenarbeit bei der Notfallversorgung immer weiter zu optimieren. Wichtiges Element der Veranstaltung war der Austausch der Teilnehmer untereinander. Im Rahmen einer Ausstellung unterstützender Firmen und des Fördervereins PSNV konnten zusätzliche Informationen eingeholt werden.

Eine besondere Würdigung erfuhr das ehrenamtliche Engagement der Helfer durch die Anwesenheit des „Ofirta“-Schirmherrn Dr. Achim Brötel sowie Bürgermeister Roland Burger als „Hausherrn“ und Präsident des DRK-Kreisverbandes Buchen.

Der Landrat betonte in seinem Grußwort den unschätzbaren Wert der rund um die Uhr verfügbaren, gelebten Nachbarschaftshilfe, mit der die Einsatzkräfte bei zeitkritischen Notfällen zur Verfügung stehen. Mehrere Sponsoren hatten Preise gestiftet, sodass die Glücksfeen Pia, Anna und Lea Genzwürker dafür sorgten, dass sich über 50 Teilnehmer über Geschenke freuen konnten.

Dankbar für die vielfältige Unterstützung und begeistert von der erneut sehr hohen Teilnehmerzahl zeigte sich Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, Sprecher der Gruppe Leitender Notärzte und Organisator des „Ofirta“. „Mit Eurem ehrenamtlichen Engagement zu jeder Tages- und Nachtzeit setzt Ihr ein Zeichen!“, begrüßte er die Teilnehmer, die aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland angereist waren.

Sabine Schweiger, die Bürgermeisterin von Aglasterhausen, hat sich gemeinsam mit ihrer Verwaltungsspitze sehr intensiv mit dem Risiko eines flächendeckenden Stromausfalls beschäftigt. Das Thema „Blackout – Wenn nichts mehr geht…“ nutzte sie, um auf die vielfältigen Abhängigkeiten unserer modernen Gesellschaft von der jederzeitigen Verfügbarkeit von Energie und Treibstoff und daraus resultierenden Problemen und Risiken bei längeren Ausfällen hinzuweisen. In ihrer Gemeinde hat sie deshalb Regelungen getroffen, um bei einem flächendeckenden Stromausfall handlungsfähig zu bleiben.

In Kürze wird eine örtliche Tankstelle als eine von weniger als 20 in ganz Deutschland mit einer Notstromversorgung ausgestattet. Schweiger sieht in vielen Kommunen und Einrichtungen, wie beispielsweise Pflegeheimen, erheblichen Handlungsbedarf, damit ein Blackout sie nicht völlig unvorbereitet trifft. Sie wies besonders auf die Verantwortung jedes Einzelnen hin, Vorsorge für Zeiten zu treffen, in denen der Strom mehr oder weniger lange ausfällt.

Als Vertreter des BASF-Rettungsdienstes referierte Thorsten Becker zur Thematik „Gefahrgutunfälle“. Ein wichtiges Anliegen war ihm, die Einsatzkräfte für die zahlreichen transportierten Substanzen mit entsprechender Kennzeichnungspflicht, aber auch die vielen im Alltag vorhandenen Stoffe zu sensibilisieren. Die BASF steht hier für Anfragen von Einsatzkräften grundsätzlich zur Verfügung und bietet auch Unterstützung mit spezialisierten Einsatzkräften vor Ort.

Andreas Kaiser als Kommandant der Feuerwehr Elztal widmete sich unter dem Titel „Vorsicht Batterie!“ den Herausforderungen der Elektromobilität für Einsatzkräfte. Durch seine berufliche Tätigkeit als Brandschutzverantwortlicher bei der Werkfeuerwehr eines Automobilherstellers verfügt er über profunde Kenntnisse der Fahrzeugtechnik, die er in seinem Vortrag an die Teilnehmer weitergab. Insgesamt werden die Risiken von Elektrofahrzeugen seiner Wahrnehmung nach eher überschätzt, und die notfallmedizinische Versorgung bei Unfällen entspricht grundsätzlich der gewohnten Vorgehensweise.

Zur Thematik „Licht am Ende des Tunnels! - Einsatztaktik in Röhren“ stellten Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und Michael Daniel, stellvertretender Abteilungskommandant der Feuerwehr Osterburken, Konzepte vor. Neben Straßen- und Bahntunneln bieten auch weitere „unterirdische verkehrstechnische Anlagen“ wie Tiefgaragen besondere Herausforderungen für die Einsatzkräfte.

Zur Einsatztaktik am und im Eckenbergtunnel stellte Michael Daniel die planerischen und konzeptionellen Ansätze vor, mit denen auf Unfälle und Brände reagiert werden soll.

Der Vortragstitel „Baywatch im Odenwald?“ bot dem Bezirksleiter der DLRG-Frankenland Thomas Zemmel die Gelegenheit, die Aufgaben und das Leistungsspektrum der DLRG darzustellen.

Dr. Florian Bofinger freute sich, als Leiter der Bergwacht Miltenberg den anwesenden Einsatzkräften die Aufgaben und Einsatzbereiche im hiesigen Mittelgebirge vorstellen zu können.

Mit teils alpinen Passagen stellt die Margaretenschlucht neben anderen Abschnitten des Neckartals im Süden des Neckar-Odenwald-Kreises wie der Wolfsschlucht die Einsatzkräfte vor Ort vor besondere Herausforderungen. Carsten Nohe als stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Neckargerach stellte dar, wie mit einer Einheit zur Absturzsicherung die Rettung aus schwierigem Gelände sichergestellt wird.