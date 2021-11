Adelsheim. (zij) Insbesondere im ländlichen Raum stellt der Hausärztemangel weiterhin eine Herausforderung dar. Zu spüren bekam dies auch die Adelsheimer Gemeinschaftspraxis von Selma Akdere und Dr. Clemens Fuchs im Sommer 2019, als zunächst kein Nachfolger für den langjährigen Hausarzt Dr. Fuchs gefunden werden konnte. Nach langer und intensiver Suche von Selma Akdere freuen sich die Adelsheimer nun, dass sich ein neuer Hausarzt in der Praxis in der Unteren Austraße 26 niedergelassen hat: Safet Ponik hat die Praxis seit November vergangenen Jahres bereits als Assistenzarzt unterstützt und ist seit Mai als Facharzt für Allgemeinmedizin fest angestellt.

Vor Kurzem lud Bürgermeister Wolfram Bernhardt die beiden Ärzte ins Rathaus ein und erfuhr, wie Safet Ponik nach Adelsheim kam. Insbesondere Dr. Akderes intensive Suche nach einer Praxisunterstützung habe dazu geführt, dass in Adelsheim wieder eine umfassende hausärztliche Versorgung sichergestellt sei, lobte das Stadtoberhaupt.

Von der schwierigen Suche erzählte Selma Akdere: "Mein Glück war, dass ich die Suche nach einer Partnerin oder einem Partner für die Praxis ganz offen thematisierte. Eine Patientin war dann die Schlüsselfigur. Sie hatte mitbekommen, dass Safet Ponik für die letzten sechs Monate seiner Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin noch eine Stelle suchte. Die habe ich ihm dann gerne angeboten."

Safet Ponik, Jahrgang 1985, wohnt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Möckmühl. Ursprünglich stammt er aus Prizren im Kosovo. Nach seinem Abitur studierte er Medizin an der Medizinischen Universität in Pristina, der Hauptstadt des Landes.

Im Anschluss an seinen erfolgreichen Abschluss kam er 2014 nach Deutschland und absolvierte zunächst den Vorbereitungskurs für ausländische Ärzte zur Approbation. Dafür pendelte er jeden Morgen von Geislingen an der Steige nach Stuttgart zur Ärztekammer. Im Oktober 2015 bestand er die praktische und theoretische Prüfung vor Ärzten der Kammer Stuttgart.

Zu diesem Zeitpunkt dauerte seine Ausbildung bereits elf Jahre, und man hätte meinen können, dass damit Schluss ist. Doch bereits im nächsten Jahr entschied sich Safet Ponik, die fünfjährige Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin anzuschließen. Im Rahmen dieser Ausbildung machte er Station in der Inneren Abteilung im Krankenhaus Möckmühl, der Chirugie der SLK-Klinik im Plattenwald, der Praxis für Allgemeinmedizin Dr. med. Ralf Stuck in Billigheim und schließlich in der Adelsheimer Praxis von Selma Akdere.

Nachdem die Zusammenarbeit von Akdere und Ponik sehr gut geklappt hatte, entschieden sich die beiden Hausärzte, in einer gemeinsamen Praxis weiterzuarbeiten, wo neben der hausärztlichen Versorgung auch Ultraschall- und Vorsorgeuntersuchungen einschließlich Hautkrebs-Screening, Belastungs- und Langzeit-EKG sowie Langzeit-Blutdruckuntersuchung und Schlafapnoe-Screening angeboten werden.

Selma Akdere war sichtlich froh, mit Safet Ponik nach eineinhalb Jahren, in denen sie die Praxis alleine geführt hatte, eine Unterstützung gefunden zu haben, die sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu der Praxis passe.

Auch Safet Ponik zeigte sich glücklich darüber, in Adelsheim solch einen angenehmen Arbeitsplatz gefunden zu haben. "Ich habe mich bewusst für die Arbeit in einer Praxis und gegen eine Klinik entschieden, weil man hier vor Ort eine langjährige Beziehung zu den Patienten aufbauen kann. Selma Akdere ist eine angenehme und kompetente Ärztin, und der Umgang mit den Patienten bereitet mir große Freude", so Ponik.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt wünschte beiden Ärzten viel Erfolg in der gemeinsamen Praxis und freute sich, dass Safet Ponik als kompetenter Arzt und herzlicher Mensch die Adelsheimer Praxis unterstützen wird.