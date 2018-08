rüb. Neben dem Schwerpunktthema "Artenschutz" listet die Bürgerinitiative in ihrem Widerspruch eine ganze Reihe weiterer Argumente gegen den geplanten Windpark und die vorgesehenen Änderungen des Flächennutzungsplans auf, die wir aus Platzgründen nachfolgend nur auszugsweise aufführen können:

Windhöffigkeit: "Die Windhöffigkeit liegt an der untersten kritischen Grenze. Gibt es ein Windgutachten, das belegt, dass am geplanten Standort tatsächlich genügend Wind weht? Sind die Windstärke und die Dauer hoch genug, um einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen zu gewährleisten? Die Daten aus dem Windatlas können nicht verlässlich herangezogen werden, wie man an anderen Windkraftstandorten immer wieder feststellen muss. Die Lidar-Messung (Laser-Messmethode, d. Red.), die derzeit am Kornberg durchgeführt wird, ist bei komplexer Geländestruktur, wie hier gegeben, nicht geeignet."

Ungenügende Abstandsregelung: Der von der Stadt Walldürn vorgebrachte Einwand, die Abstände zu Wohn- und Mischbauflächen, einschließlich Kleinsiedlungen, auf mindestens 1000 Meter festzulegen, sei komplett ignoriert worden. Damit sollte eine Gleichbehandlung erzielt werden, nachdem sich der Regionalverband auf eben jenen Mindestabstand zur Wohnbebauung von mindestens 1000 Metern geeinigt hat. Die BGN fordert "eine angemessene und gesundheitlich unbedenkliche Abstandsregelung zu Wohngebieten": mindestens das zehnfache der Anlagenhöhe.

Überfrachtung der Landschaft: "Die Landschaft rund um Bretzingen, Waldstetten und Hardheim ist bereits ,verspargelt’. Fährt man von Höpfingen in Richtung Hardheim stehen bereits in allen Himmelsrichtungen über 40 Windkraftanlagen. Noch weitere und auch höhere Anlagen sind im Main-Tauber-Kreis bereits geplant, und werden in Pülfringen und Gerichtstetten bereits gebaut. Dies bedeutet schon heute eine maßlose Überfrachtung der Landschaft. Die Ausweisung von Vorranggebieten sollte die ,Verspargelung’ der Landschaft vermeiden. Doch was passiert heute: Durch die Häufung dieser Vorranggebiete in ländlichen Regionen werden Investoren geradezu angezogen und es kommt zu massenweisem Bau von Anlagen in Gebieten, die eigentlich dem Naturschutz vorbehalten waren."

Schall und Infraschall: "Das Vorranggebiet liegt inmitten mehrerer Wohngebiete. Die Betriebsgeräusche würden durch die Hauptwindrichtung direkt nach Bretzingen getrieben. Lärm, der im immer gleichen, stundenlangen monotonen Rauschen auf den Menschen einwirkt, kann krank machen." Zum Infraschall: "Die Auswirkungen auf den menschlichen Körper werden in Deutschland zwar immer noch abgestritten, sind aber faktisch vorhanden. Der eine reagiert weniger, ein anderer mehr auf diese Auswirkungen. Nichts desto trotz ist die Gemeindeverwaltung verpflichtet, Schaden von ihren Bürgern abzuwenden."

Entwertung der Immobilien: "Es wird gerügt, dass durch die mit dem Bau und dem Betrieb der Windkraftanlagen einhergehenden Belästigungen die Immobilienwerte drastisch sinken werden und dadurch die existenzielle Absicherung der anliegenden Bewohner, insbesondere von Bretzingen und Waldstetten, gefährden. Die Bürger der Niederlande bekamen das Recht auf Wertminderung ihrer Immobilie durch Windkraftanlagen inzwischen zugesprochen. Der Verband ,Haus & Grund’ fordert in Kenntnis der Immobilienwertverluste durch Windenergieanlagen von 30 Prozent und mehr bis zur Unverkäuflichkeit einen rechtlichen Ausgleich."

Verfahrensfehler: Die BGN weist auf einen möglichen Verfahrensfehler hin: Im Umweltbericht werde aufgeführt, dass im Verbandsgebiet substanziell Fläche bereitgestellt werden müsse. " Die angebliche umfangreiche Alternativprüfung wurde aber augenscheinlich nur in Hardheim und Höpfingen durchgeführt." Es sei zu prüfen, ob eine Alternativprüfung nicht auf das gesamte Gebiet des GVV ausgedehnt werden müsse. Und weiter: "Hardheim hat mit Windrädern in seinen Ortsteilen Erfeld und Gerichtstetten sein Soll mehr als ausreichend erfüllt."

Vorgriff auf Regionalplan: Im Teilregionalplan Region Rhein-Neckar sei der Kornberg als "Ausschlussgebiet für Windkraft" festgelegt. Dem in der Aufstellung befindlichen neuen Regionalplan vorzugreifen, bedeute eine Schlechterstellung der hiesigen Anwohner.

Bürger werden ignoriert: "Die Bürger haben sich bei zwei Umfragen gegen den Bau der Anlagen ausgesprochen. Auch der komplette Ortschaftsrat von Bretzingen hat sich dagegen ausgesprochen, ebenso MdB Alois Gerig und MdL Peter Hauk. All dies wurde und wird weiterhin komplett ignoriert."

