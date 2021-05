Von Günther Grosch

Weinheim."Ausgespielte" Bauteile und eine nicht mehr funktionstüchtige Setzeranlage. Die 1967 in Dienst gestellte Walcker-Orgel in der evangelischen Peterskirche hatte eine Generalüberholung schon seit Längerem dringend nötig: Verhärtete, porös und undicht gewordene Dichtungen, eingestaubte und verschmutzte Pfeifen, daraus resultierende "schiefe Töne" und gravierende Mängel in der Elektrik und Elektronik, die den heutigen Sicherheitsnormen nicht mehr entsprechen. Die Liste ist lang, aber seit Mitte Januar sind die Mitarbeiter der Orgelbau-Werkstatt Lenter aus Großsachsenheim damit beschäftigt, das Instrument wieder auf Vordermann zu bringen.

Die Chancen, dass Gottesdienstbesucher und Konzertfreunde bis Ende des Jahres wieder in den Hörgenuss der insgesamt 5402 Pfeifen und 62 klingenden Register kommen, stünden gut, versicherte Bezirkskantor Simon Langenbach dieser Tage bei einem Besuch der RNZ auf der "Orgel-Baustelle".

Klaus Dieterle von der Firma Lenter am Restaurieren. Foto: Dorn

Nachdem zunächst das Orgelgehäuse entkernt wurde, bieten die Haupt- und Seitenemporen inzwischen ein "Puzzle-Teil-Zwischenlager" beim Blick auf die Baustelle. Angefangen bei der etwa zehn Meter hohen "Prinzipal-Orgelpfeife" bis hin zu den "Mini-Pfeifchen", die gerade einmal die Größe eines Zahnstochers erreichen, stehen oder liegen alle Pfeifen aufgereiht.

"Das Gehäuse ähnelt einem Haus mit Wohnungen, die im Augenblick alle leer geräumt sind", sagt Orgelbauer Klaus Dieterle mit Blick auf die säuberlich geordneten und beschrifteten Windladen, die mit neuem Schafs- und Känguruleder überzogenen Bälge sowie die rund 300 ausgebauten Tonventile. Bei jedem Schritt und jeder Körperdrehung gilt es aufzupassen, um keine der Pfeifen umzustoßen. Neben der Reinigung der Pfeifen stehen auch technische Änderungen an. Durch ein neues Schleifenzugsystem entstehen Freiräume im Inneren der Orgel, wodurch sie besser strukturiert werden kann.

Lenter ist ein Familienbetrieb

Bei der Orgelbaufirma Lenter handelt es sich noch um einen echten Familienbetrieb. Während sich die beiden Brüder Markus und Andreas Lenter die Führungsaufgabe teilen, ist ihre Schwester Angelika Lenter im Hauptberuf Sängerin. In Nicht-Corona-Zeiten steht sie bei Events wie dem Rheingau Musik Festival, dem Europäischen Musikfest Stuttgart oder den Ludwigsburger Schlossfestspielen im Rampenlicht.

Angelika Lenter reinigt die 5402 Pfeifen der Walcker-Orgel. Foto: Dorn

In Coronazeiten ist das alles nicht möglich. Stattdessen arbeitet die Sängerin jetzt in der Firma mit. Im Augenblick ist sie damit beschäftigt, die Orgelpfeifen wieder in Schuss zu bringen. Mithilfe eines Kompressors saugt sie die großen Pfeifen aus und bürstet die kleineren mit einer Flaschenbürste durch: "Eine Sisyphusarbeit angesichts der insgesamt 5402 Pfeifen", sagt sie. Dennoch macht Angelika Lenter die Arbeit Spaß. Zumal sie dabei hin und wieder auch Überraschendes zutage fördert. So wie das Bündel Holzwolle "groß wie ein Osternest", das sie kürzlich aus einer Pfeife herausfischte: "Wahrscheinlich wurde die Holzwolle damals beim Einbau der Pfeife übersehen". Dem Klang hat sie wohl nicht geschadet.

Die Fachfrau arbeitet konzentriert: "Denn Putzen kann auch zerstören, wenn man nicht aufpasst". Die Herausforderung bestehe darin, vorsichtig zu sein beim Reinigen, "um an der Pfeifenzunge keine Veränderungen hervorzurufen, die sie hinterher anders klingen lässt". Voraussichtlich im Spätsommer werden die Pfeifen wieder eingebaut und anschließend klanglich auf den Raum abgestimmt.

Siegfried Auer restauriert das Instrument. Foto: Dorn

Dabei handelt es sich um eine sehr anspruchsvolle und zeitraubende Arbeit. Langenbach rechnet damit, dass rund acht Wochen lang erst schiefe und dann immer klarere Töne zu hören sein werden. Nach den umfangreichen Umgestaltungen des Kirchenschiffs 2004 hatte sich auch die Akustik der Kirche stark verändert, daran angepasst wurde die Walcker-Orgel damals aber nicht.

"Der Spieltisch ist die Steuerzentrale einer Orgel", erläutert der Kantor beim weiteren Rundgang. Der Spieltisch beinhaltet die Klaviaturen, sprich die Manuale und Pedale. Links und rechts neben den Manualen sind die Registerzüge angebracht, mit denen die Organisten die einzelnen Pfeifenreihen, also die Klangfarben, auswählen.

Die für das Erklingen der Pfeifen erforderliche Luft – im Orgelbau-Jargon "Wind" genannt – wurde früher durch "Balgtreter" erzeugt: "Männer, die in einer Nachbarkammer der Orgel große Bälge getreten haben". Der Wind wurde so gesammelt in die Reservoire der Orgel geleitet. Heute übernimmt ein Gebläse, das von einem großen Elektromotor angetrieben wird, diese Arbeit. Das Prinzip ist aber noch immer das gleiche wie früher.