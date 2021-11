Von Axel Sturm

Ladenburg. Es gibt jetzt ein Bestattungsangebot auf dem Ladenburger Friedhof, das einmalig in Süddeutschland ist. Das Grabfeld "Bestattung unter Bäumen" ist am Samstag vorgestellt worden, es enthält 79 Urnengrabstätten und fünf Möglichkeiten für Erdbestattungen. Das Besondere ist, dass Menschen und Tiere hier gemeinsam bestattet werden können. Die Idee hatte der Ladenburger Friedhofsgärtner Heiko Freund im Gemeinderat eingebracht. Er ist selbst Mitglied des Gremiums. Dieses zeigte sich aufgeschlossen: Die Lokalpolitiker waren sich einig, dass die traditionelle Friedhofskultur mit modernen Ansprüchen in Einklang zu bringen sei. "Es freut mich, dass der Gemeinderat der neuen Bestattungsform zugestimmt hat", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz.

Die Zusage des Rates motivierte Heiko Freund, der in den letzten Jahren schon mehrere Grabfelder im östlichen Bereich des Friedhofs gestaltet und neu angelegt hatte. In einem Bereich, in dem der Kreuzbaum des Künstlers Hans-Michael Kissel steht, wurden einige pilzbefallene Bäume gerodet und ersetzt. Gärtnerisch gestaltet wurde das neue Grabfeld von Friedhofsgärtner Freund. Der zeigte sich begeistert, wie Wolfgang Höflein von der Gartenbaufirma "Erda" das Wegekonzept umgesetzt hat. Ein Blickfang ist auch das jüngste Werk des Kettensägen-Künstlers Jochen Liebrich, der quasi aus dem Stamm eines gefällten Baums zwei Vögel zum Leben erweckte.

Mensch und Tier finden in dem neuen Grabfeld ihre letzte gemeinsame Stätte. Foto: Sturm

Eigentlich hatte Liebrich einen Specht schnitzen wollen. In Absprache mit Kissel wurden passend zum Kreuzbaum zwei Kreuzschnäbel gestaltet, weil es sich um biblische Vögel handelt, die schon im Alten Testament Erwähnung fanden. "Hier wurde ein Gemeinschaftskunstwerk geschaffen", waren sich Kissel und Liebrich einig. Einen anschaulichen Beitrag leistete auch Steinmetz-Meister Thorsten Werner, der einen Muster-Grabstein für eine Mensch-Tier-Bestattung gestaltete. Auf dem Stein steht dann nicht nur der Namen des verstorbenen Menschen, sondern auch die bestatteten Haustiere werden namentlich gewürdigt. In dem Urnengrabfeld ist es möglich, zur "Menschen-Urne" drei zusätzliche "Tier-Urnen" in die Erde einzulassen.

Bei der Vorstellung des Grabfelds war auch Hundebesitzerin Silvia Lay mit ihrem Hund "Pebbles" dabei. "Ich bin froh, dass es ein solches Angebot gibt", meinte sie. Sie fände es unerträglich, wenn ihr Hund nach seinem Tod in einer Tierbeseitigungsfabrik entsorgt würde. "Mein Pebbles soll so beerdigt werden, dass ich ein gutes Gefühl habe. Wenn er vor mir sterben sollte, wird das schwer genug für mich, und es tröstet, dass wir gemeinsam ruhen können."

Vor ihrer Beisetzung müssen die verstorbenen Vierbeiner in einem Tier-Krematorium eingeäschert werden. Wird ein verstorbenes Haustier vor seinem Besitzer beerdigt, ist es zwingend erforderlich, dass nach dem Ableben des Menschen dessen Urne an derselben Stelle eingelassen wird. "Das innere Band zwischen Mensch und Haustier ist eins der stärksten. Vertrauen, Schutz und Liebe bilden jahrzehntelang eine Einheit, auch über den Tod hinaus", sagte Miriam Maisenhölder von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner.

Die Genossenschaft ist seit rund zehn Jahren in Ladenburg tätig. Sie organisiert eine dauerhafte Grabpflege für Hinterbliebene. Die Aufträge werden an örtliche Friedhofsgärtner vergeben. Maisenhölder nutzte die Gelegenheit, um Friedhofsgärtner Heiko Freund Anerkennung auszusprechen. "Der parkähnliche Friedhof ist in einem würdevollen Zustand", sagte die Expertin. Seinen Dank an die Beteiligten sprach auch Bürgermeister Schmutz aus. Nach über zwei Jahren Planungszeit sei ein Grabfeld entstanden, auf dem Heiko Freund seinen Ideenreichtum verwirklichen konnte. Die Nachgestaltung eines Waldes sei gut getroffen, fand er anerkennende Worte. Die Kreuzbaum-Skulptur des Künstlers Hans-Michael Kissel im neuen Grabfeld zu integrieren, sei bereichernd für den Friedhof.

Schmutz erwähnte stolz, dass Ladenburg mit der Bestattungsform "Mensch und Tier" in Süddeutschland ein Alleinstellungsmerkmal besitze. "Die Tierliebe hält über den Tod hinaus und daher ist es gut, dass wir in Ladenburg diese Bestattungsform anbieten", sagte er abschließend. Seine Mitarbeiter Barbara Ebert und Roger Joachim vom städtischen Friedhofsamt informieren gern ausführlich.