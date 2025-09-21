Montag, 22. September 2025

zurück
Plus ARD-Krimi

Schüler läuft im neuen Polizeiruf im Livestream Amok

"Sie sind unter uns" zeigt die erschütternden Folgen von Manipulation. Einschalten lohnt sich.

21.09.2025 UPDATE: 21.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Tödliche Schüsse in einer Schule: Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) wird zu einem Amoklauf gerufen. Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

Von Sabrina Gorges

Magdeburg. Amokläufe an Schulen sind in Europa relativ gesehen – zum Glück – selten. Dennoch: Jedes einzelne Tat, sei es Erfurt, Winnenden oder zuletzt im Juni dieses Jahres Graz, ist eine zu viel. Der Thematik nimmt sich auch der aktuelle Polizeiruf "Sie sind unter uns" (Sonntag, 20.15 Uhr in der ARD) an.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote