Von Simon Scherer

Mannheim. Schon bei einem Solisten vorm Orchester wird die Kommunikation oft zur Herausforderung. Hat man wie in Brahms’ Doppelkonzert a-Moll gleich zwei von ihnen da stehen, ist es ein Privileg, wenn diese so wunderbar harmonieren wie Geigerin Alissa Margulis und Cellist Alexander Buzlov.

Komplett wurde diese einträchtige Runde durch Boian Videnoff am Pult der Mannheimer Philharmoniker, der gleich einen hart entschlossenen Auftakt setzte. Genau gepasst hat hierzu Buzlovs robustes Klangideal mit dezent grober Note. Sein Spiel besaß dabei enorme Tiefe, die für die vielen persönlichen Momente dieses Werks wie geschaffen war. Auch Margulis steigerte sich eindrucksvoll in dieses Gefühlschaos hinein, wo sich die zwei Solisten sogar noch gegenseitig befeuerten.

Nicht nur im Allegro hielt Videnoff seine Musikerschar kompakt zusammen, zeigte bei aller Schlagfertigkeit klare Grenzen auf, sodass nichts auszuufern drohte, was dezidierte Vehemenz noch steigerte. Tatendrang und Temperament seiner Zöglinge waren nämlich kaum zu bremsen, die gerne auch in Sachen Gestaltung ihre Ideen mit einbrachten. Kein Problem für die Solisten, die sämtliche Vorstellungswelten in die Gesamtinterpretation integrierten. Deren intimen Duetten hätten die Philharmoniker allerdings mehr Raum und Zeit geben können. Als das Andante nämlich in ruhender Gelassenheit ganz aus sich selbst heraus dahinfloss, ließen die beiden bezaubernde Kleinode entstehen.

Köstlich mitzuverfolgen waren im Vivace gelegentliche Wechselspiele zwischen spitzbübisch herausfordernder Geige und beschwichtigendem Cello. Insgesamt fiel dieser Schlusssatz hinsichtlich genauer Abstimmungen jedoch etwas ab, was bei Schuberts C-Dur-Sinfonie "Die Große" wieder anders aussah. Diese wurde in ihrer Struktur nämlich extrem übersichtlich gehalten, wo jedes Register wohlproportioniert mit fabelhafter Klangschönheit verwöhnte.

So wurde das außergewöhnlich klar tönende Eröffnungs-Solo im Horn zum Programm der kompletten Sinfonie, die stark klassische Züge trug. Das schloss nervöse Unruhe und knisternde Spannung natürlich nicht aus, die jedoch nie zu massiv musiziert wurden, da Videnoff überall auf Sensibilität setzte. Schuberts enormer Reichtum an traumhaften Melodien kam da viel deutlicher zur Geltung.

In diesem Sinne mutete das berühmte Oboen-Solo im Andante geradezu schüchtern an. Bei großer Hingabe und Liebe zum Detail eine wahre Liebeserklärung an Schubert. Für die Schlusssätze gab Videnoff dann doch mehr Gas, was im Orchester nicht unbeantwortet blieb. Schließlich ist der Klangkörper ganz nach seinem Konzept geschmiedet, worauf er sichtlich stolz sein kann.