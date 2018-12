Von Matthias Roth

Schwetzingen. Es ist wahr: Diese alten Stücke tragen viel Beiwerk mit sich herum, das man 300 Jahre später nur noch vage versteht. Arien, die scheinbar gar nicht dazu passen, Rezitative, die die Handlung abschweifend verkomplizieren, ganze Erzählstränge, die mehr verwirren als verklaren. "Barock" war nicht ohne Grund ein Schimpfwort genau für diese Verworrenheit, diese Verzierungslust um der Schnörkel willen. Besonders das Theater war ein Ort des chaotischen Durcheinanders, dem nur ein Genie Herr werden konnte - und das jeden Abend aufs Neue. So sind etwa die Opern Vivaldis oft nur lose kombinierbare Aufführungsmaterialien und kaum geschlossene Ganzheiten, die man 1:1 auf die Bühne stellen kann. Da ist Fantasie gefragt.

"La verità in cimento" (Die Wahrheit auf dem Prüfstand) ist eine Oper von ziemlich heterogenem Werkcharakter. 35 Arien sollen mit Varianten zu dem Stück gehören, 23 habe man nun, plus drei Ensembles, für die jetzige Aufführung zur Eröffnung des Barockfestivals "Winter in Schwetzingen" ausgewählt, so Dramaturg Thomas Böckstiegel im Vorfeld. Das klingt nach rabiater Kürzung, kommt aber dem Verständnis dessen zugute, was wir heute unter "Oper" verstehen: Eine nachvollziehbare Handlung, die mit musikalischen Mitteln auf die Bühne kommt.

Die Story ist rasch berichtet: Der Geschäftsmann Mahmud (mit tadellos schönem und ausdrucksvollem Tenor: Francisco Fernández-Rueda) hat zwei Söhne mit verschiedenen Frauen gezeugt, seiner Angetrauten Rustena (Shahar Lavi mit kernigem, aber geschmeidigem Mezzosopran) und der Angestellten Damira (Franziska Gottwald singt sie mit ebenfalls ausgezeichnetem Mezzo). Um die Geliebte seiner Zuneigung auch weiterhin zu versichern, vertauscht Mahmud die Neugeborenen: Der eigentliche Erbe Zelim wird so vom Personal erzogen, während er den Bastard Melindo zu sich nimmt. Als nun Melindo heiraten will, offenbart Mahmud allen Beteiligten sein Vergehen, was nicht ohne Streit und explodierende Gefühle abgeht.

Regisseurin Yona Kim erzählt diese Geschichte in modernem Ambiente (Bühne: Jan Freese, Kostüme: Falk Bauer) stringent als virtuoses Kammerspiel, so dass man auch beim ersten Hören genau weiß, in welcher Gefühlslage sich die Figuren gerade befinden, wenn sie singen. Das ist ein großer Vorteil, denn so formalistisch-schematisch, wie gerade Vivaldis Kompositionen oft gescholten werden, sind sie gar nicht. Im Gegenteil offenbart sich ein großer Gefühlsreichtum, der erstaunlich ist aufgrund der meist geringen musikalischen Mittel, die der Italiener dafür aufwendet.

Eine Figur wie die Braut Rosane etwa, die genauso geschäftstüchtig wie emotional zerrissen ist, sich aber letztlich doch nach dem Herzen entscheidet, bekommt durch die Musik einen großen Facettenreichtum und ist auch psychologisch interessant: Besonders, wenn eine begnadete Sängerin wie die Sopranistin Francesca Lombardi-Mazzulli sie gestaltet. Eher blass empfanden wir dagegen die beiden Countertenöre in den Rollen der vertauschten Söhne: Philipp Mathmann als Zelim scheint noch sehr am Anfang seiner Sängerkarriere stehend und brauchte lange, bis er sich frei gesungen hatte. Davide DQ Lees Melindo klang demgegenüber durchweg angestrengt, ja kurzatmig in den ersten, gleich hoch virtuosen Koloraturarien. Auch die häufig eingesetzten Registerwechsel zwischen Falsett und Bruststimme brachten ein eher oberflächliches Espressivo in seine Rolle.

Insgesamt ist diese durch intelligente Striche auf zweieinhalb Stunden beschränkte Fassung aber in sich überzeugend, wozu die Regie wesentlich beiträgt, die der Musik wirkungsvoll den Raum gibt, den sie zur Entfaltung braucht. So verschmerzt man das eine oder andere fehlende Dacapo leicht, wenn die Musik kraftvoll nach vorn drängt.

Die musikalische Einrichtung von Dirigent Davide Perniceni tut ein Übriges. Das Philharmonische Orchester unter Konzertmeister Thierry Stöckel, ausgestattet mit Barockbögen und Barocktrompeten sowie verstärkt durch zwei Cembali und Theorbe und eine exzellent virtuose Blockflöte, zeigte sich dieser frühen venezianischen Musik von 1720 hervorragend gewachsen. Respekt! Und mit der Wiederholung des Schlusschors als Zugabe, die der Dirigent von der Bühne aus leitete, war jedes Herz im Zuschauerraum des Rokokotheaters endgültig dahingeschmolzen. Bravo!

Info: Weitere Aufführungen bis Ende Januar. Kartentelefon 06221-5820000.