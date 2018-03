Von Axel Sturm

Den in Ladenburg lebenden Künstler Hans-Michael Kissel mit einem guten Wein zu vergleichen, ist erlaubt. Beide werden von Jahr zu Jahr besser. Kissel ist international renommiert. Selbst in Sydney wird eines seiner Werke bewundert.

Im April wurde Kissel vom Ettlinger Kunstverein zu der hochrangigen Ausstellung "Stahlplastik in Deutschland - gestern und heute" eingeladen, wo bedeutende Bildhauer ihre Werke präsentierten. Bernhard Franz, Michael Croissant, Robert Schad, Werner Pokorny sind Könner ihres Fachs, und es machte den in Worms aufgewachsenen Kissel besonders stolz, dass er in diesem Kreis seine Werke "Ideen vom Fliegen" präsentieren konnte. Die Edelstahlblätter seiner Skulpturen werden vom Wind sanft bewegt und nehmen Bezug zum Laub von Büschen und Bäumen.

Demnächst werden die beiden kinetischen Objekte in Ladenburg vor der Köhlerschen Scheune aufgestellt, wo Kissel seit vielen Jahren seine Werkstatt hat. "Ich freue mich über die tolle Resonanz", erzählte er in seinem neuen "Reich", das er sich vor fünf Jahren in der damals total verfallenen Scheune geschaffen hat. Mit seiner Frau Annette Maria, die dem Künstler ein wichtiger Berater ist, wohnt und arbeitet er in einem der beeindruckendsten Gebäude Ladenburgs. Der Blick von der Dachterrasse auf die Altstadt ist einmalig.

Sein Atelier im Erd- und Kellergeschoss versprüht auf der einen Seite eine gewisse Leichtigkeit, anderseits wird dem Besucher schnell klar, dass Kissel einen "sauschweren Beruf" ergriffen hat, wie er selbst meint. Beim Rundgang wird deutlich: Hans-Michael Kissel brennt. Er will nicht ruhen, sondern die zahlreichen Anfragen von Kommunen, öffentlichen Einrichtungen, Firmen, aber auch Privatpersonen "umsetzen". Er genießt das Privileg, nicht jeden Auftrag annehmen zu müssen.

Seine markantesten Arbeiten stehen in Berlin am Gendarmenmarkt, am Alten Hafen von Husum und in der Leipziger Innenstadt. Natürlich erfreuen sich auch die Ladenburger an der Kunst ihres Mitbürgers. Sein Objekt am Dr.-CarlBenz-Platz ist ein faszinierender Blickfang. Insgesamt stehen rund 40 Skulpturen im öffentlichen Raum. Es ist dem Künstler immer wieder gelungen, die Richtigkeit der These "Kunst macht die Städte bewohnbarer" zu unterstreichen und umzusetzen.

An Ruhestand denkt der 72-Jährige noch lange nicht. "Die Pensionierung wäre für mich die Höchststrafe", schmunzelt der Künstler. Seine Arbeit macht ihm Freude und gibt ihm Lebenskraft. Wenn er Kunstwerke schaffen kann, die sowohl beim leichten Wind als auch beim stärksten Orkan funktionieren müssen, dann stellt sich bei Hans-Michael Kissel eine tiefe Zufriedenheit ein. Das Know-how, das in den Werken steckt, ist mehr als beachtlich. Kissels kinetische Skulpturen zeigen mit ruhigen, vielfältigen Bewegungsabläufen die Unvorhersehbarkeit in einer allzu streng geordneten Welt. Das Augenmerk des Künstlers zielt auf die Spannung zwischen dem geistigen und der sinnlich erfassbaren Wirklichkeit. Sein besonderes Interesse gilt der Beziehung des Menschen zu Natur und Kosmos. Kissel hat einen kreativen Beruf gesucht und ihn gefunden. Er ermöglicht es ihm, seine tatsächlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Kissel absolvierte Ausbildungen in Metallgestaltung und Silberschmieden an der Zeichenakademie Hanau, außerdem Holzverarbeitung im Bereich Innenarchitektur. An der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd studierte er Design und Bildhauerei. Sein Auslandsaufenthalt in Skandinavien schärfte sein intensives Erleben einer architektur- und designgeprägten Stilrichtung. Als sich Hans-Michael Kissel 1970 selbstständig machte, wollte er ein Ziel erreichen: "Kunst und Nützliches realisieren. Sie machbar, finanzierbar und verkaufbar zu machen, ohne den eigenen Anspruch zu opfern." Seine Zielsetzung hat er längst erreicht. Dass seine Arbeiten gern mit den Werken George Rickeys oder César Manriques verglichen werden, verwundert nicht. Denn auch sie spielen gerne mit dem Wind.