zg. Alle, die ihn kennen, lieben ihn. Umgeben von grünem Wald, mit dem Rauschen des Baches im Hintergrund, ist er in jedem Fall der idyllischste gastronomische Garten in der Gegend. Bei Sonnenschein findet man hier ein kühleres Plätzchen, als in der Stadt. Und auch bei Regen kann man getrost sitzen bleiben, wird der Garten doch von gewaltigen Schirmen vor dem Nass geschützt.

Auch im Herbst bleibt Koch und Inhaber Artus Zeller seiner süddeutschen Heimatküche treu, ab 13. September wieder bis Samstag, werden bei jedem Wetter Backhendl, Haselnußschnitzel vom Hirsch, Rauchforellen aus dem Steinachtal, vegane Rote-Bete-Maultaschen, Salate mit Ziegenkäse und vieles mehr serviert. Außerdem wird immer ein saisonales und regionales Menü mit zum Beispiel Pfifferlingen, frischen Beeren und vielem mehr angeboten.

Sonntags und an den Feiertagen glühen am Wolfsbrunnen Grill und Smoker. Für alle Liebhaber eines gepflegten Grilltages wird ein reichhaltiges Grillbuffet angeboten. Dazu kann man sich am üppigen Salatbüffet bedienen. Marinaden, Salate, Soßen, ja eigentlich alles bis auf das Brot, werden im Haus hergestellt.

Ganz besonders richtet sich das Angebot auch an Familien. Mit 33 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder bis zwölf Jahren, möchte das Team am Wolfs- brunnen ein preiswertes Angebot machen.

Sehr beliebt ist das Haus bei Brautpaaren, Familien mit Feierlaune und Firmen, die hier rauschende Feste feiern. Mit sehr individuellen Absprachen und Angeboten wird man hier jedem Wunsch gerecht.

Am 21. September gibt es wieder den Familientag im Grillgarten. Ein abwechslungsreiches Programm unterhält von 12 bis 17 Uhr unter freiem Himmel die ganze Familie. Und Feiern hat hier Tradition:

Der Kurfürst ließ hier 1550 das, heute unter Denkmalschutz stehende, Lust- und Jagdhaus nebst Wirtschaftsflächen errichten. Fünf Mühlen im Tal, sowie Forellenteiche auf mehreren Staustufen versorgten damals das nahgelegene Schloss, und natürlich die Gelage am Wolfsbrunnen.

Heutigen Besuchern eröffnet sich somit ein gepflegtes Stück Heidelberger Stadtgeschichte. Ergänzt durch einen modernen Anbau mit einem 120 Gäste fassenden Saal, barrierefreiem Zugang und Parkplätzen direkt vor der Haustüre, lädt das Restaurant Wolfsbrunnen zum Feiern ein.

Mitten in der Natur und doch nah an der Stadt, kann man hier in privater Umgebung seine Gäste und sich selbst verwöhnen.

Reservierungen werden nur telefonisch angenommen. Veranstaltungsfragen können über die Webseite an das Restaurant gerichtet werden.

