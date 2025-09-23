Heidelberg. (zg) Ab dem 19. November öffnet die spektakuläre Heidelberger ShowArena erneut ihre Türen für unvergessliche Stunden voller Genuss. In der Saison 2025/26 feiert die modernste Dinnershow der Region ihr zehnjähriges Jubiläum – ein Jahrzehnt voller Magie, Genuss und begeisterter Gäste. Internationale Künstler: innen, atemberaubende Akrobatik, Gesang, Tanz und Illusionen verschmelzen mit dem exklusiven 3-Gang-Gourmetmenü von Spitzenkoch Tristan Brandt. Modernste Licht-, Ton- und Showtechnik erschaffen beeindruckende Erlebniswelten, die jede Darbietung zu einem besonderen Höhepunkt machen und bleibende Erinnerungen bei den Gästen hinterlassen.

Zur Jubiläumssaison präsentiert Spitzenkoch Tristan Brandt ein exklusives 3-Gang-Gourmetmenü im Heidelberger WinterVarieté. In Zusammenarbeit mit kulinarischem Berater Christian Adam wird so auch dieses Jahr höchste Kochkunst mit der Show auf der Bühne vereint. Der Auftakt beginnt mit einem raffinierten kulinarischen Viererlei: Risoni-Curry-Salat mit Kokosschaum, Eismeersaibling mit Kürbissalat süß und sauer, Austernpilze Dim-Sum mit Teriyaki Sauce sowie Beeftatar mit Brot Chip. Die vegetarische Alternative ersetzt Eismeersaibling und Beeftatar durch Kürbissalat süß und sauer mit karamellisierten Birnenspalten sowie Rote Bete Tatar mit Brot Chip. Im Hauptgang genießen Gäste geschmorten Schaufelbug von der Husumer Färse mit Schmorsauce, Pastinakencreme, Schnittlauchöl und Parmesan. Für Vegetarier:innen wird geschmorte Petersilienwurzel mit Pastinakencreme, Milch-Gnocchi und Parmesan serviert. Das süße Finale verspricht ein warmer Schokoladenkuchen mit Ananas, Vanille und Mango-Maracuja-Sorbet – eine "Reise in die magische Welt der Kulinarik", wie Tristan Brandt betont.

Tickets und Termine unter:

www.winter-variete.de