zg. Wer zu Fuß auf dem Neckarsteig oder mit dem Fahrrad auf dem Neckartalradweg unterwegs ist und eine Erfrischung sucht, gewinnt bei kühlen Getränken und einem leckeren Essen neuen Schwung im südlichsten Biergarten Hessens oder wärmt sich an kühlen Herbsttagen mit einem Heißgetränk und gutem Essen in der gemütlichen Schwanenstube auf.

Für das E-Bike steht eine kostenfreie Tankstelle zur Verfügung. Wer es gemütlicher mag, kann mit der S-Bahn plus fünf Minuten Fußweg anreisen oder noch bis Ende Oktober mit einem Linienschiff der Weißen Flotte direkt unterhalb des Biergartens anlegen.

Im Schwanengarten stehen Speisen für den kleinen und den großen Hunger auf der Karte, darunter frische Salate, knusprige Flammkuchen, hausgemachte Burger mit Rind, Wild, Lamm sowie Grünkernpatty. Oder darf es ein Odenwälder Handkäs mit Musik sein? Dazu ein Glas Wein oder Äppelwoi, ein frischgezapftes Palmbräu Helles naturtrüb, oder ein spritziges alkoholfreies Getränk und die Auszeit am Neckar ist perfekt.

Die Schwanenstube verwöhnt ihre Gäste mit regionaler und saisonaler deutscher Küche. Besonders beliebt sind die Wildgerichte mit Wild aus den Wäldern der Region und hausgemachten Semmelknödeln und Spätzle oder Saiblingsfilet an Wildreis und buntem Gemüse. Aber auch der vegetarische und vegane Gaumen kommt beispielsweise mit hausgemachten Grünkernbratlingen, Wildreis-Gemüsepfanne oder hausgemachte Käsespätzle und frischen Salaten nicht zu kurz. Und wer sich nach einem ausgedehnten Vier-Burgen-Spaziergang im UNESCO Geopark mit Kaffee und einer süßen Leckerei oder einem deftigen Vesper stärken will, findet unter den alten Kastanienbäumen oder in der gemütlichen Schwanenstube auch dafür ein schönes Plätzchen. Übrigens sind stets auch die vierbeinigen Wanderfreunde willkommen.

Ein Blick auf die Speisekarte unter www.schwanen-neckarsteinach.de lohnt sich.

Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 Uhr bis 22 Uhr, Küche bis 21 Uhr. Ab Oktober entnehmen Sie bitte die Öffnungszeiten unserer Website.

Für Feste und Feiern stehen Räumlichkeiten für 20 bis 300 Personen zur Verfügung. Ob private Feier, betriebliche Geselligkeit oder Tagung − das Gasthaus-Team geht gerne auf die Vorstellungen seiner Gäste ein.

Schwanengarten und Schwanenstube:

Gasthaus zum Schwanen

Neckarstraße 42, 69239 Neckarsteinach

Tel 06229/9333888

E-Mail: info@schwanen-neckarsteinach.de

www.schwanen-neckarsteinach.de