Sinsheim. (pami/awi) Der 2:0-Heimerfolg gegen Hertha BSC Berlin war der dritte Hoffenheimer Sieg in Serie, mit dem sich die TSG wieder auf Europa-League-Rang Sechs schieben konnte. Nach einem furiosen Start mussten die Fans der Kraichgauer aufgrund der mangelnden Chancenverwertung lange zittern, ehe der Sieg feststand. rnz.de hat die wichtigsten Stimmen zum Spiel gesammelt.

TSG Hoffenheim - Hertha BSC Berlin













































































Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: "Mit den ersten 25 Minuten war ich sehr zufrieden. Die zweite Halbzeit war zeitweise etwas träge. Es war nicht unbedingt ein großes Feuerwerk. (bei achtzehn99.de) Wir haben es in der eigenen Hand, den sechsten Platz zu verteidigen. Wenn andere Federn lassen, greifen wir an."

Pal Dardai, Trainer Hertha BSC Berlin: "Man hat ansatzweise gesehen, dass wir ängstlich gespielt haben. Wir hatten keine großen Torchancen. Ein verdienter Sieg für Hoffenheim."

Nico Schulz, TSG Hoffenheim: "So, wie wir die letzten drei Spiele aufgetreten sind, macht es Mut, dass wir auch am kommenden Samstag auf Schalke gewinnen."

Kevin Vogt, TSG Hoffenheim: (bei achtzehn99.de) "Wir haben in den ersten 30 Minuten ein richtiges Feuerwerk abgefackelt, viele Chancen kreiert. Da hätte sich Hertha nicht beschweren können, wenn es 2:0 oder 3:0 steht. Wir haben es nach dem Wechsel unnötig spannend gehalten, aber unter dem Strich verdient 2:0 gewonnen. Wir haben aktuell einen Flow, belohnen uns jetzt mit einer vernünftigen Punkteausbeute. Aber wenn wir nur ein paar Prozentpunkte nachlassen, wird es auch schwer gegen jeden Gegner. Es ist schön, dass wir jetzt Platz sechs zurückerobert haben, aber wir sollten uns nicht so viel mit der Tabelle beschäftigen, sondern mit den Dingen auf dem Platz. Wenn wir das beherzigen, dann bin ich optimistisch."

Umfrage Nagelsmann-Bilanz Nagelsmann-Bilanz Wie beurteilen Sie die Arbeit von Julian Nagelsmann in seiner Zeit als Cheftrainer der TSG Hoffenheim? Überragende Leistung Das war gut Ganz ordentlich So lala Das war nix

Nadiem Amiri, TSG Hoffenheim: (bei achtzehn99.de) "Die Erleichterung nach dem 2:0 war groß, da Hertha besser geworden ist. In der 2. Hälfte haben sie uns dann teilweise hinten reingedrückt. Wenn wir eher unsere Chancen reinmachen oder so nutzen wie gegen Leverkusen, kommt es gar nicht erst zu so einem Spielverlauf. Der Sieg ist aber absolut verdient."

Reiss Nelson, TSG Hoffenheim: (bei achtzehn99.de) "Wir waren von Start an sehr fokussiert. Wir hatten so viele Chancen in den ersten 40 Minuten, dass wir deutlicher hätten führen müssen. In der Pause haben wir gesagt, dass wir so weitermachen müssen und dann schießen wir noch weitere Tore. Es war eine gute Perfomance von allen von uns. Es freut mich, dass mein Tor nach dem Videobeweis gezählt hat."