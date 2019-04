Augsburg. (pami) Es war ein gelungener Auftritt der TSG 1899 Hoffenheim in Augsburg. Mit 4:0 (1:0) schlug man den gastgebenden FCA und brachte sich damit im Rennen nach Europa wieder in eine gute Position. Insbesondere Ishak Belfodil überzeugte am Sonntagmittag, der algerische Nationalspieler erzielte in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick. Nach Spielende war nicht nur er glücklich über das Spiel. Die wichtigsten Stimmen zum Spiel.

Julian Nagelsmann, Trainer 1899 Hoffenheim: "Wir sind in der ersten Hälfte verdient in Führung gegangen. Wir hätten noch früher das zweite Tor nachlegen müssen. Es war eine sehr reife Leistung von uns. Mir hat es gefallen, dass wir sehr mutig in der Spieleröffnung waren. Es waren ganz wenig lange Bälle dabei. In der zweiten Hälfte haben wir tiefer verteidigt und wollten auf Konter spielen. Ishak Belfodil hat ein super Spiel gemacht. Wir haben sehr wenig zugelassen. Ich denke, dass der Sieg in Ordnung geht."

Manuel Baum, Trainer FC Augsburg: Wir haben im Spielaufbau relativ viele falsche Entscheidungen getroffen und waren immer einen Schritt zu spät. Heute hat uns einiges gefehlt, daher geht der Sieg für Hoffenheim in Ordnung.

Kerem Demirbay, 1899 Hoffenheim: Wir hatten schon zu Beginn genügend Chancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Aber wir haben defensiv gut gespielt und vorne einen überragenden Ishak Belfodil, der ein sensationelles Spiel gemacht hat. Ich bin froh, dass wir Belfo in der Mannschaft haben. Er ist ein sehr cleverer Spieler, der Situationen gut erkennt. Das dritte Tor zum Beispiel macht er nur deshalb, weil er Situationen früher erkennt als andere Spieler. Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel und haben gegen Hertha BSC keine einfache Aufgabe vor uns. Aber wir haben keine schlechte Ausgangsposition.

Andrej Kramaric, 1899 Hoffenheim: Das war ein richtig, richtig gutes Spiel von uns. Wir haben gezeigt, was die TSG zu leisten imstande ist. Und wir hoffen, dass wir diese Leistung auch in den letzten Spielen zeigen und unser Ziel Europapokal erreichen können. Dieses Team hat ein großes Potential, hätte es sicher auch verdient Champions League zu spielen, aber dazu ist einiges in dieser Saison zu unglücklich gelaufen.

Ishak Belfodil, 1899 Hoffenheim: Ich bin natürlich unglaublich glücklich über meinen ersten Hattrick in der Bundesliga. Aber ich war vergangene Woche auch glücklich, dass ich Andrej helfen konnte, den Rekord zu holen.

Alle Stimmen von achtzehn99.de.