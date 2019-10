Von Joachim Klaehn

Zuzenhausen. Mit dem Schwung von zwei Erfolgserlebnissen gegen den FC Bayern (2:1) und den FC Schalke 04 (2:0) reist die TSG 1899 Hoffenheim gestärkt in die Hauptstadt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastieren die Schreuder-Schützlinge bei Hertha BSC Berlin - und wollen aus der riesigen „Schüssel“ des Olympiastadions etwas mitnehmen. „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel“, sagte TSG-Cheftrainer Alfred Schreuder bei der Pressekonferenz.

Was beide Klubs verbindet, ist ein recht schwacher Saisonstart - die „Alte Dame“ Hertha schien sogar am Krückstock zu gehen. Doch beide Teams haben sich mit ihren neuen Trainern gewaltig gesteigert. „Ein gut organisierter Gegner“, zollt Schreuder der Heimelf von Ante Covic Respekt.

„Hoffes“ Coach zählt auf die Rückkehr von Florian Grillitsch (Innenbandzerrung), was den Kraichgauern mehr Flexibilität erlaubt. Und er darf wieder der Spielkunst von Andrej Kramaric vertrauen, dem bei seinem Comeback gleich ein Treffer gegen Schalke gelang. „Das war ein ganz besonderer Moment für mich“, so Kramaric am Donnerstag, „ich bin einfach happy, wieder zurück zu sein.“ Vier Monate lang konnte der kroatische Vize-Weltmeister kein Pflichtspiel absolvieren.

Mit dem Star ist zusätzliches Selbstvertrauen entstanden. Er selbst wähnt sich noch „längst nicht bei 100 Prozent“, er habe eine heftige Leidenszeit mit mancher Ungewissheit hinter sich. Ein Vereinswechsel im Sommer stand für ihn - trotz einiger Transfers von TSG-Leistungsträgern - nicht zur Debatte. „Ich liebe diesen Klub“, so Kramaric empathisch. Er fühle sich in der Region ausgesprochen wohl - auch ohne die lukrative Zugabe Champions oder Europa League. Kramaric: „So ist halt das Leben.“

Am Wochenende möchte der Filigrantechniker mit dem Team die Leistungstendenz aus den letzten Partien bei den kompakten Herthanern bestätigen. Davon wollen sich 300 TSG-Fans vor Ort gerne überzeugen lassen. Kramaric kämpferisch und überzeugt vor dem anstehenden Dreierpack (Berlin, Duisburg im Pokal und Paderborn): „Wir kriegen das in den nächsten Spielen hin.“ Na denn.