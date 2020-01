Zuzenhausen. Die erste Entscheidung ist bereits gefallen. "Philipp Pentke wird spielen", bestätigte Alfred Schreuder vor dem Rückrundenstart der TSG Hoffenheim am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky). "Wir haben ihn nicht umsonst als zweiten Torhüter vor der Saison geholt, wir alle trauen ihm das zu", sagte der TSG-Trainer über den 34-Jährigen, der am Samstag also ein spätes Bundesliga-Debüt feiern wird. Neuzugang Michael Esser, ein Erstliga-erfahrener Keeper, wird also zunächst auf der Bank Platz nehmen. Stammtorhüter Oliver Baumann wird der TSG aufgrund seiner Meniskusverletzung voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen, fürchtet Schreuder.

Ein Fragezeichen steht noch hinter einem Einsatz von Robert Skov, der aufgrund "einer leichten Muskelverletzung" aktuell außer Gefecht gesetzt ist. Als erste Alternativen stünden Kostas Stafylidis und der wiedergenesene Steven Zuber parat.

Neu mit dabei ist TSG-Rekordeinkauf Munas Dabbur. "Er hat seit 18. Dezember nicht mehr gespielt", bremste Schreuder die Erwartungen an seinen neuen Stürmer: "Ich weiß nicht, ob es schon für 90 Minuten reicht."

Gegen die Eintracht, die Schreuder wieder wesentlich stärker als zuletzt erwartet, sei auch die Unterstützung von den Fans enorm wichtig, hofft der Niederländer auf lautstarken Support. Aktuell sind 28.000 Tickets verkauft, 3000 davon gingen in die Mainmetropole.