Von Vanessa Dietz

Untergruppenbach-Donnbronn. Ein bisschen "flowen" in einem ihrer Stammclubs in Heilbronn. Ein gemütlicher Abend unter Freunden. Das hat Karen Firlej am liebsten. Hier und da wird sie von Partygästen angesprochen. In der Käthchenstadt kennt man die Sängerin. Hier ist sie verwurzelt, hier ist sie aufgewachsen. Doch weshalb sich die Leute nach ihr umdrehen, hat noch einen weiteren Grund: Bis vor zwei Wochen stand die 27-Jährige noch mit zwei Hip-Hop-Urgesteinen auf der Bühne. Als Backgroundsängerin. Von Sido und Kool Savas.

Und auch für Fans von TV-"Casting-Shows" ist Firlej kein unbekanntes Gesicht. Vor wenigen Jahren schafft sie es bei der ProSieben-Sendung "The Voice of Germany" im Team von Max Herre bis zu den Showdowns. Seitdem geht es musikalisch bergauf für die 27-Jährige aus Untergruppenbach-Donnbronn.

Mit fünf Jahren fängt alles an. Ihre ersten musikalischen Erfahrungen macht Firlej zusammen mit ihrer Mutter in der Kirche beim Gospel und Kindermusicals. "Ich hörte auch schon in der Jugend viel Rap. Hip-Hop war also schon immer da." Ihre damalige Tanzlehrerin arrangiert im Jahr 2000 für ein Rap-Battle die erste Aufnahme in einem Heilbronner Tonstudio. Ein einschneidendes Erlebnis. Denn: Die Bekanntschaft mit Franky Kubrick, die sie in diesem Rahmen schloss, bringt den Stein - in musikalischer Hinsicht - ins Rollen.

Karen Firlej auf der Bühne mit Sido und Kool Savas. Foto: privat

Der Rapper aus Stuttgart nimmt die noch unerfahrene Firlej unter seine Fittiche und eröffnet ihr eine neue Welt. In verschiedenen Tonstudios in Stuttgart und der Region nimmt sie Songs auf, lernt die Hip-Hop-Szene kennen, knüpft viele Kontakte. "Ich habe krasse Produzenten und Musiker kennengelernt." Und so kam eines zum anderen: Firlej trifft auf Kool Savas. Den sogenannten "King of Rap" überzeugt die 27-Jährige sofort. So sehr, dass sie ihn von Januar bis Mai letzten Jahres bei seiner "Essahdamus Tour" als Backgroundsängerin begleiten darf. Auf dem gleichnamigen Mixtape ist sie auf so gut wie jedem Track zu hören. "Das war die coolste Zeit meines Lebens. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen", erklärt Firlej.

Im Juli folgt der Auftritt auf dem "Summerjam" in Köln, eines der größten Reggae-Festivals in Europa. Zusammen mit den "Jugglerz" und "Kaas" von "Die Orsons" eröffnete sie vor rund 20.000 Musikbegeisterten das Fest am Fühlinger See. "Der Opener zu sein hat mich sehr geehrt. Nervosität war zwar da, aber wir hatten eine geile Zeit auf der Bühne."

2018 wird schließlich Firlejs Jahr: Von Januar bis September tourt sie im Rahmen der "Royal Bunker Tour" zusammen mit Savas und Sido. "Ich habe ihre Songs als Teenager hoch und runter gehört und plötzlich stehe ich mit beiden auf der Bühne und darf mit ihnen singen. Es ist total verrückt!" Auftritte auf dem "Splash!" auf der Halbinsel Ferropolis in Sachsen-Anhalt und auf dem "Frauenfeld"-Openair-Festival in der Deutschschweiz, dem größten Hip-Hop-Festival Europas, vor rund 60.000 Menschen bilden den Höhepunkt ihrer bisherigen Musikkarriere.

Seitdem ist die Sängerin viel unterwegs. Vor allem Berlin wird ihr zweites Zuhause, das kreative Pulverfass der deutschen Musikszene. "Hier leben viele Produzenten, die mit großen Künstlern schon zusammengearbeitet haben. In ein paar Tagen Berlin schaffe ich mehr, als in ein paar Monaten zu Hause." Die Doppelbelastung Studium und musikalische Karriere meistert sie mit Bravour. "Mir war es wichtig, mein Studium in Wirtschaftsrecht abzuschließen." Mittlerweile kann die Untergruppenbacherin trotz lernintensiven Prüfungsphasen über die Arbeit mit Sido und Kool Savas hinaus noch Kooperationen mit Silla, MoTrip, CR7Z und vielen weiteren Künstlern der deutschen Hip-Hop- und Dancehall-Szene vorweisen.

Hintergrund Hintergrund Kool Savas Kool Savas (*10. Februar 1975 in Aachen), mit bürgerlichem Namen Savaş Yurderi, ist ein deutscher Rapper, der Mitte der 90er-Jahre erste Bekanntheit erlangte. Mit seinem Studioalbum „Der beste Tag meines Lebens“ in Zusammenarbeit mit der Plattenfirma "Optik Records" schaffte er 2002 den Durchbruch. Kool Savas arbeitete mit verschiedenen nationalen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Kool Savas Kool Savas (*10. Februar 1975 in Aachen), mit bürgerlichem Namen Savaş Yurderi, ist ein deutscher Rapper, der Mitte der 90er-Jahre erste Bekanntheit erlangte. Mit seinem Studioalbum „Der beste Tag meines Lebens“ in Zusammenarbeit mit der Plattenfirma "Optik Records" schaffte er 2002 den Durchbruch. Kool Savas arbeitete mit verschiedenen nationalen und internationalen Musikern wie zum Beispiel Sido, Azad, Curse, Rea Garvey, Samy Deluxe, Xavier Naidoo und MoTrip zusammen. Bekannt ist der Rapper auch unter anderem unter den Psyeudonymen "King of Rap", "Essah" und "John Bello".

[-] Weniger anzeigen

Wie sie das geschafft hat? Mit viel Ehrgeiz, vor allem aber Talent. Dennoch weiß die 27-Jährige: "Ohne Kontakte geht gar nichts in dieser Branche." Genau diese Kontakte sollen ihr nun bei ihren Solo-Projekten helfen. "Ich will meinen eigenen Sound finden und als Solokünstlerin durchstarten. Ich habe viele Produzenten und Songwriter kennengelernt, die mir da unter die Arme greifen wollen."

Solange ist Firlej bei dem Label der "Jugglerz" unter Vertrag, die unter anderem "Was du Liebe nennst" von dem Newcomer Bausa produziert haben. Auch ihr Mentor Kool Savas wird weiterhin noch mit Karen Firlej beruflich verknüpft sein. Beide arbeiten beim Verlag "Sony ATV Essah Edition".

Auf ihre Singles, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, dürfen ihre Fans gespannt sein. 2019 soll schon das Album folgen. "Mir ist es wichtig, mir als eigenständige Künstlerin einen Namen zu machen und dass mich die Leute in Deutschland als jemanden wahrnehmen, der sowohl rappen kann, als auch singen. Das ist mein Stil, meine Philosophie."