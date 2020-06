Von Tim Müller

Wolfgang Miller (57; Foto: privat) ist seit Februar 2019 Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg.

Herr Miller, Mitte März rief die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) Medizinstudenten auf in der Krise mitzuhelfen. Wären Sie heute Student, hätte Sie mitgemacht?

Auf jeden Fall. Ich habe immer versucht, möglichst viel praktische Erfahrung zu sammeln. Meines Erachtens ist es für einen Medizinstudenten immer interessant in der Versorgung mit zu machen – ganz klar.

Die große Hilfsbereitschaft der angehenden Kollegen hat Sie nicht überrascht?

Nein, nicht wirklich. Zu Beginn der Corona-Krise sah es so aus, als könnte es einen starken Mangel an ärztlicher Arbeitskraft geben, da sahen vermutlich viele junge Kollegen die Chance, auch mal etwas mehr Verantwortung zu übernehmen, als es in den Praktika der Fall ist. Angehende Mediziner sind einfach heiß darauf, etwas zu leisten. Sie wollen Entscheidungen treffen und sich mit anderen darüber auszutauschen. Ich denke, viele wollten zeigen, dass sie in der Krise zur Stelle sind.

Sollte solch ein Aufruf an Studenten eine Ausnahme bleiben oder sehen wir hier ein Modell für die Zukunft?

Gerade sind wir mitten in einer riesigen Ausnahme. Ich denke, die Studierenden haben gezeigt, dass sie viel leisten können und wertvolle Mitarbeiter sind. Man darf es sich aber nicht zu einfach machen und sagen, wenn wir in einem bestimmten Bereich einen Mangel haben, dann stellen wir da halt einen Studenten hin. Sie bleiben Lernende, die nicht dafür herhalten sollen, unsere Versorgungsengpässe zu lösen. Einen komplett ausgebildeten Arzt können und sollen sie nicht ersetzen.

Was sagt der Hilferuf über unser Gesundheitssystem aus? Braucht unser Land mehr Ärzte?

Ja und nein. Wir erleben tatsächlich einen relativen Mangel an ärztlicher Arbeitskraft, gleichzeitig hatten wir noch nie so viele Ärzte wie in den letzten Jahren. Diese Entwicklung hängt mit einer zunehmenden Komplexität des medizinischen Betriebs zusammen, der mehr ärztliches Personal erfordert als früher. Zudem haben sich die Lebensentwürfe der Menschen geändert – vielen ist heute ein bestimmtes Maß an Freizeit wichtig. Das ist aber auch gut so. Früher wurde oft über die Schmerzgrenze hinaus gearbeitet und der Arbeitsschutz ignoriert.

In Baden-Württemberg wurde denjenigen Studenten, die im Frühjahr das Zweite Examen geschrieben hätten, ihre Prüfung versagt. Vor dem Hintergrund der großen Hilfsbereitschaft – ist das nicht ungerecht?

Wir waren nicht begeistert, sagen wir es so. Ich persönlich dachte: Mensch, was für eine blöde Situation. Schließlich war ich auch mal an diesem Punkt. Aber zu der Zeit der Absage, sah es für den Süden wirklich düster aus – zusammen mit Bayern waren wir der Hotspot der Republik. Daher kann man die Entscheidung der politischen Verantwortungsträger nachvollziehen.

Wie sieht es momentan in den baden-württembergischen Kliniken aus? Hat sich die Situation für das medizinische Personal gebessert?

Die Lage hat sich verändert. Zuerst war die Situation angespannt, weil die Krankenhäuser ihre Abläufe umstellen mussten. Viele Mediziner haben ihre Klinik nicht mehr wieder erkannt, weil die Verkehrswege, die Aufnahme von Patienten und auch Dienstpläne für das Personal völlig umgestellt wurden. Das waren die Stressfaktoren bis Ende April. Jetzt ist es so, dass die Kliniken wieder zu einer Art Normalbetrieb übergehen müssen. Das ist eine komplexe Sache.Vor allem im Hinblick auf die verschobenen Operationen, die jetzt nachgeholt werden müssen. Gleichzeitig müssen die strengen Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

Haben Sie Forderungen an die Politik – gerade im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen von Medizinern?

Wir hatten bisher eine sehr gute und enge Abstimmung mit der Politik – die Kommunikation hat wirklich funktioniert. Teilweise habe wir uns mehrmals wöchentlich in Telefonkonferenzen mit Sozialminister Lucha ausgetauscht. Das gab es so in anderen Bundesländern kaum. Daher muss man einfach sagen: es ist gut gelaufen.