Zwei Teams sitzen am 31.10.2015 in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena bei dem WM-Finale des Computer-Spiels "League of Legends" vor ihren Computer. Foto: dpa

Von Nicolas Lewe

Sandhausen/Mannheim. Welche Erfahrungen haben eigentlich die lokalen Vereine mit eSport? Das wollte die Zeitjung-Redaktion wissen und hat mit den Köpfen hinter den noch jungen eSport-Teams des SV Sandhausen, des SV Waldhof Mannheim und des TSV Oftersheim gesprochen. Während sich die beiden Fußballvereine in ihrem Angebot auf die Videospiel-Simulation "Fifa" beschränkt haben, ist die Palette beim TSV Oftersheim größer: Unter dem Label eSport Rhein-Neckar werden hier auch Spiele wie "Counter Strike: Go", "League of Legends" und "Super Smash Bros" gezockt.

Jonas Stratmann, eSport-Beauftragter beim SV Sandhausen sagt: "Die Erfahrungen bisher waren absolut positiv". Das Angebot eines öffentlichen Trainings sei vor allem von jungen Menschen gut angenommen worden. "Hier hat der SVS zahlreiche neue Gesichter für sich und die neue eSport-Abteilung gewinnen können." Eines von ihnen ist "DonCarlone". Die eSportler erhalten durch die finanzielle Unterstützung bei Turnierteilnahmen zumindest ein kleines Nebeneinkommen. Das Selbstverständnis als Sportler haben sie aber trotzdem.

Hintergrund Das ist "eSport" Wenn man nach einer Definition für den Begriff "eSport" sucht, dann stößt man relativ schnell auf den eSport-Bund-Deutschland, der als Verband in der Satzung folgende Erklärungen liefert. Definition: "eSport […] ist das sportwettkampfmäßige Spielen von Video- bzw. Computerspielen, insbesondere auf Computern und Konsolen, nach [+] Lesen Sie mehr Das ist "eSport" Wenn man nach einer Definition für den Begriff "eSport" sucht, dann stößt man relativ schnell auf den eSport-Bund-Deutschland, der als Verband in der Satzung folgende Erklärungen liefert. Definition: "eSport […] ist das sportwettkampfmäßige Spielen von Video- bzw. Computerspielen, insbesondere auf Computern und Konsolen, nach festgelegten Regeln." Bereich: Unter den Begriff "eSport" fallen verschiedene Strategiespiele wie League Of Legends oder Counter-Strike - das bekannteste Sportspiel ist die Fußballsimulation Fifa. Aktuell: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sieht derzeit keinen Anlass für die Aufnahme von eSport. Der Verband geht davon aus, "dass eGaming in seiner Gesamtheit nicht den zentralen Aufnahmekriterien entspricht, die das Sport- und Verbändesystem unter dem Dach des DOSB konstituieren und prägen". tib

Jonas Stratmann erklärt: "Es gibt viele Parallelen zum analogen Sport. eSportler sind ähnlichen, körperlichen Anforderungen ausgesetzt, die denen traditioneller Sportarten entsprechen. Die Anforderungen an den Sportler sind ähnlich, sie müssen Teamgeist, Trainingswille, Ehrgeiz und das Bestreben zur Verbesserung mitbringen. Dazu kommen bis zu 400 Bewegungen pro Minute an Tastatur, Maus und Gamepad, was im Sport einzigartig ist."

Marco Popiuk, Spieler beim SV Waldhof Mannheim, räumt ein, dass es anfangs skeptische Stimmen gab, weil sich ein Viertligist im Bereich eSport engagiert. Die Skepsis habe sich aber inzwischen gelegt und sei Euphorie gewichen: "Wir haben 50 bis 70 Zuschauer pro Stream." Vor Kurzem gelang den Waldhof-eSportlern ein überragender Erfolg: Bei der 3. Weekend League landete "TiMarcoGaming" mit 29 Siegen auf dem 77. Platz weltweit. Der SVW postete dies umgehend auf seinen sozialen Kanälen. Die Botschaft: "Der SVW07-e-Sport ist nun unter den Top 100 der Welt angekommen."

Doch während sich die Profis acht Stunden am Tag mit speziellen Bootcamp-Trainern vorbereiten, ist der eSport beim SVW (noch) ein Hobby - für das aber neben der beruflichen Tätigkeit trotzdem "zwei bis drei Stunden täglich aufgewendet werden", so Marco Popiuk. Ob er sich als Sportler sehe? "Ja, denn man muss in jedem einzelnen Spiel auf den Punkt konzentriert sein und dazu braucht es auch körperliche Fitness." Das sei ähnlich wie beim Schach. Der Waldhof gebe seinen eSportlern daher die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Marco Popiuk, selbst 23 Jahre alt, meint sogar: "Ich glaube nicht, dass man eSport professionell noch mit über 30 betreiben kann, da mit Ende 20 die Reaktionsfähigkeit abnimmt."

Maximilian Breier, dem sportlichen Leiter des Teams eSport Rhein-Neckar, zufolge ist Fifa19 im Angebot seines Vereins nur eines von aktuell elf Spielen. Die anderen sind: League of Legends, Counter-Strike Global Offensiv, Super Smash Bros, Overwatch, Playerunknowns Battleground, Heroes of the Storm, Pro Evolution Soccer, Rocket League, Pokémon und Fortnite. Breier betont: "Wir sind immer offen gegenüber neuen Spielen. Es muss sich nur jemand finden, der diesen Bereich betreut und leitet."

Momentan bestehe die eSport-Abteilung aus 90 Mitgliedern, die in zwölf festen Teams aufgeteilt sind. Hinzu kommen, so der sportliche Leiter, Einzelspieler für Fifa oder Super Smash Bros. Die Zahlen der 2017 neu gegründeten eSport-Abteilung zeigen, wie viele Jugendliche und junge Erwachsene sich für die aufstrebende Sportart des 21. Jahrhunderts interessieren. Apropos: Wie ist das denn mit dem Sport? Auf diese "Gretchenfrage" gibt es für Breier nur eine Antwort: "eSport erfüllt eine Menge der klassischen Eigenschaften des Sports." Fairness und Chancengleichheit seien auch im eSport ein hohes Gut. Geld? Gibt es nicht. Breier: "Da wir den Breitensport fördern wollen und viele Amateurspieler beherbergen, bekommt keines unserer Teams ein Gehalt."