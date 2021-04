Walldorf. (kla) Angesichts der steigende Corona-Infektionszahlen können SAP-Mitarbeiter bis Ende des Jahres von zu Hause aus arbeiten. Das teilte der Softwarekonzern am Donnerstag mit. Demnach werden die geltenden Homeoffice-Regelung mindestens bis Ende 2021 verlängert. Zudem plant das Unternehmen, den Mitarbeitern, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen, Impfungen anzubieten, sobald das möglich ist. Dieses Angebot werde auch auf Angehörige ausgedehnt, heißt es in einer E-Mail, die SAP-Chef Christian Klein und Personalvorständin Sabine Bendiek am Mittwochabend an alle Beschäftigten weltweit verschickt haben.

"Wir wollen den Kolleginnen und Kollegen Planungssicherheit geben", erklärte Cawa Younosi, Personalchef bei SAP in Deutschland, am Donnerstag im Gespräch mit der RNZ zur Verlängerung der Homeoffice-Regelung. Es bleibe also bei der Empfehlung, von zu Hause aus zu arbeiten. Bei wem das allerdings nicht möglich sei, der könne auch weiterhin ins Büro kommen, betonte Younosi. Derzeit machten das pro Woche jedoch nur drei bis vier Prozent der rund 23.000 Mitarbeiter deutschlandweit. "Und das ist auch gut und richtig", so Younosi.

Nach Ausbruch der Pandemie waren nahezu alle Mitarbeiter, die ihren Arbeitsort auch vorher schon frei wählen durften und im Durchschnitt 2,6 Tage zu Hause blieben, auf Anweisung der Geschäftsführung ins Homeoffice gewechselt. Ursprünglich war SAP von einer Rückkehr zum regulären Geschäftsbetrieb bis Jahresende 2020 ausgegangen. Im September vergangenen Jahres waren die Regelungen bis Mitte 2021 verlängert worden. Nun reagierte der Konzern auf die wieder steigenden Infektionszahlen. "Natürlich vermissen wir alle die Zusammenkünfte mit den Kolleginnen und Kollegen", sagte Younosi. Doch sei er optimistisch, dass man sich im Herbst und Winter wieder häufiger sehen könne – wenn die Impfkampagne nun in Schwung komme.

Auch hier will SAP Verantwortung übernehmen, wie der Personalchef erklärte. Deshalb werde das Unternehmen sowohl den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch deren Angehörigen (Ehe- oder Lebenspartner sowie Kinder über 16, die im gleichen Haushalt wohnen) ein Impfangebot machen, sobald dies möglich sei – auf freiwilliger Basis.

SAP-Personalchef Cawa Younosi. Foto: dpa

Einem Unternehmenssprecher zufolge plant SAP Impfzentren an den Standorten in Walldorf, Rot, Berlin, Hamburg, Dresden, Ratingen, St. Ingbert und München. Die Kampagne wird demnach durch den betriebsärztlichen Dienst geleitet und gemeinsam mit externen medizinischen Kräften durchgeführt. Wann die Impfungen beginnen können, ist laut Younosi noch unklar. Sobald dies die gesetzlichen Vorgaben in den unterschiedlichen Bundesländern erlaubten, sollten sie jedoch möglichst parallel beginnen. Zuletzt hatten sich viele Unternehmen, auch in der Region, bereit erklärt, die Impfkampagne zu unterstützen, darunter die Dax-Konzerne BASF und HeidelbergCement. "Wir sind voll darauf vorbereitet", hatte etwa HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten Mitte März im Interview mit der RNZ gesagt. Engpass sei der Impfstoff.

Beim Autobauer Volkswagen in Zwickau läuft bereits ein Pilotprojekt: Dort impfen Betriebsärzte derzeit die ersten Mitarbeiter gegen Corona. Vorerst stehen 300 Dosen bereit. Dabei werde strikt nach der geltenden Priorisierung vorgegangen, betonte der Geschäftsführer Personal von VW Sachsen, Dirk Coers. "Es gibt keine Sonderkriterien."

Fachverbände und Unternehmen fordern schon seit längerem, die rund 12.000 Betriebsärzte in Deutschland in die Impfkampagne einzubinden. "Wenn man in die Fläche gehen will, müssen die Priorisierungen weg und genug Impfstoff da sein", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin, Thomas Nesseler, in dieser Woche. Zudem seien die Abrechnungsmodalitäten zu klären. Derzeit sei frühestens Ende April oder Anfang Mai mit einer flächendeckenden Einbindung von Betriebsärzten in die Impfkampagne zu rechnen.

SAP geht dem Sprecher zufolge davon aus, bis zu 6000 Dosen pro Woche in der Konzernzentrale in Walldorf sowie an den Standorten parallel verimpfen zu können – sofern ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Die Frage, welcher das sein wird, richte sich nach den Vorgaben der Politik, so der Sprecher: "Dies wird wohl durch die gesundheitsbehördlichen Verordnungen geregelt." Der Konzern könne jedoch jeden der zugelassenen Impfstoffe lagern und verimpfen.

Zuletzt wurden zudem Forderungen laut, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter regelmäßig testen sollten. Für SAP ist dies angesichts der Tatsache, dass fast alle Mitarbeiter ohnehin im Homeoffice sind, kein großes Thema. Doch natürlich würden die Kollegen und Kolleginnen, die etwa dringende Kundentermine hätten, auch jetzt bereits getestet, sagte Younosi. Allerdings solle auch das Test-Angebot ausgebaut werden.

"Uns ist bewusst, dass die Situation für alle eine Herausforderung darstellt", heißt es in der Mail des SAP-Chefs und der Personalvorständin. "Das oft isolierte Arbeiten von zu Hause ist ohnehin nicht einfach und muss mit den persönlichen Verpflichtungen in Einklang gebracht werden." Momentan könne man sich keine Welt vorstellen, in der nicht täglich über Covid-19 gesprochen werde. "Aber über kurz oder lang wird es so sein", schreiben Klein und Bendiek. "Wir bleiben optimistisch, dass wir mit neuen Sichtweisen und Erkenntnissen gestärkt aus dieser Pandemie hervorgehen werden."